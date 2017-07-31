Чемпионы в гонке и без трансферов. Как «Спартак» обыграл краснодарцев

Первый матч сезона на «Открытии» спартаковцы смогли провести только в последний день июля. Две гостевые ничьи пока оставляют «Спартак» вне лидирующей группы из «Локо», «Ахмата» и «Зенита». К ней же в случае успеха в Москве мог присоединиться и «Краснодар».

В Уфе «Спартак» впервые при Каррере закончил матч нулевой ничьей. Впервые же итальянец остался без своего помощника Романа Пилипчука, в семье которого случилась трагедия. Перед матчем на всех трибунах «Открытия», в том числе на гостевой, зажглись огни в поддержку спартаковского тренера.

В основе на матч с «Краснодаром» Каррера выпустил и Глушакова, и Самедова, которые пропустили матч с «Уфой». Первый — из-за усталости (или контракта?), второй — из-за травмы. Но солировали другие футболисты.

В середине первого тайма «Краснодар» не использовал два убойных момента. Выздоровевший Шарль Каборе вырезал идеальную передачу на Виктора Классона, игравшего в центре нападения, но тот в борьбе не смог протолкнуть мяч мимо вратаря «Спартака». Следующий шанс забить возник после падения Фернандо у штрафной «Краснодара». Недовольные трибуны зарядили оскорбления в адрес судьи, под которые новичок гостей Вандерсон мощно пробил в перекладину.

Через пять минут спартаковские болельщики наверняка сказали Сергею Лапочкину «спасибо». Зе Луиш упал после столкновения с Гранквистом в штрафной «Краснодара» — и судья из Петербурга назначил пенальти. Промес спокойно его реализовал.

А за 20 секунд до конца тайма «Спартак» успел удвоить преимущество. Фернандо с довольно острого угла исполнил идеальный штрафной — мяч от штанги залетел в ворота, и Синицын никак не мог до него дотянуться.

Забить «быстрый» гол в первые минуты второго тайма у «Краснодара» не получилось, и Шалимов решился на двойную замену. Тренеру явно мешает лимит, и именно регламентом был обусловлен выбор Грицаенко вместо Рамиреса на левом фланге обороны. В итоге Мартынович был заменён на эквадорца, а вместо Жоаозиньо вышел Мамаев, которого спартаковские трибуны, помня «армейское» прошлое футболиста, обозвали «псом».

«Краснодар» раскрылся — и больше создал опасности у своих ворот, чем у чужих. Синицын сделал пять суперсейвов во втором тайме, а иногда исполнял Нойера, выходя чуть ли не к центральному кругу и страхуя своих защитников. Устроить разгром он не позволил, но уверенность вратаря команде не передалась — впереди ничего не получалось.



Уже в воскресенье «Спартаку» предстоит игра с «Зенитом» в Петербурге. Московский матч с «Краснодаром» посетил Роберто Манчини со своими помощниками по части трансферов — Константином Сарсанией и Оресте Чинквини. Тем временем новым игроком «Зенита» стал 21-летний Эммануэль Маммана, купленный за € 16 млн.