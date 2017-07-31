10 вещей, которые нужно знать о третьем туре РФПЛ

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Постоянная рубрика для тех, кто всё пропустил. Навёрстывайте!

ЦСКА: победы приходят. А зрители?

Команда правильно отреагировала на неожиданное поражение от «Локомотива». Матч прошёл в осаде ворот Криворучко. Итоговый счёт не вполне отражает происходившее на поле: ЦСКА нанёс два десятка ударов, создал пять голевых моментов (не считая пенальти и штанги) и сделал Криворучко фактически героем труда. Был бы разгром, если бы Чалов, Жамалетдинов и Витиньо реализовали хотя бы половину. Но всё равно получилось бодро. А наблюдали за этой бодрой игрой ЦСКА восемь с половиной тысяч зрителей. Вам не кажется, что проблема посещаемости не решается, несмотря на усилия клуба?

«Деды» и «духи». Как ЦСКА выиграл первое «армейское» дерби в РФПЛ Старожил чемпионата не стал делать поблажек новичку и без вопросов выиграл первое «армейское» дерби Москвы и Хабаровска в РФПЛ.

Кстати, гол стоит посмотреть хотя бы ради пятки Вернблума.

«СКА-Хабаровск»: 3 ошибки в трёх матчах

Пять пропущенных голов в трёх турах, и три из пяти команда пропустила после индивидуальных ошибок. Второй гол «Зенита», после того как Евгений Гришко не сумел выбить мяч, гол «Арсенала» — неудачная игра вратаря Александра Довбни, и обрез Александра Черевко в игре с ЦСКА. Этот гол стал победным для ЦСКА, гол Ткачёва в прошлом туре был единственным в матче – это шесть очков. Тренер Алексей Поддубский не может поменять всех, кто ошибается. Мы догадывались, что «Хабаровск» — самая индивидуально слабая команда чемпионата, но трудно было представить, что всё настолько плохо.

Лучший старт в истории «Ахмата»

Знаю, о чём вы подумали. Но нынешний старт – лучший и в истории «Терека» тоже. Три победы подряд в высшем дивизионе, ноль пропущенных голов. Олег Кононов рассказывает, что «смена названия тоже имеет важное значение». Другие факторы – качественный контроль мяча, быстро освоившиеся бразильцы и схема «а-ля Конте», которую Кононов начал активно практиковать после стажировки в «Челси». И слабые соперники в начале чемпионата.



По сравнению с матчем первого тура, посещаемость в Грозном серьёзно упала. С почти 30 тыс. до 17 тыс. – это меньше, чем средняя посещаемость в прошлом сезоне. Зато намного больше, чем по клубам РФПЛ в целом. Радоваться или огорчаться? Без калькулятора не разберёшься.

«Ахмат» – лидер Премьер-Лиги. Что изменил Олег Кононов в команде За лето в клубе из Грозного поменялось не только название.

Траурные повязки не для всех

В траурных повязках в память о Валерии Маслове матч в Грозном начали игроки только одной команды. Нет, не «Динамо». У «Динамо» повязок не оказалось. Гости надели их на второй тайм, одновременно повязки сняли футболисты «Ахмата».

«Это был хоккейный Пеле». Ушёл из жизни Валерий Маслов На 78-м году жизни скончался Валерий Маслов, который в своей жизни выводил на поле с капитанской повязкой футбольную и хоккейную сборные.

Засуха в Перми

В прошлом сезоне «Амкар» выиграл пять игр со счётом 1:0 и шесть проиграл со счётом 0:1. Торжество минимализма продолжается и в новом сезоне, но не так, как хотелось бы болельщикам из Перми. Три минимальных поражения на старте – это, наверное, не катастрофа, но точно повод для беспокойства. Гаджи Гаджиев говорит о проигранной опорной зоне и пропущенном с контратаки голе и называет атаки своей команды «приблизительными». «Амкар» пропускает в контратаке? Мир сошёл с ума. Единственный в данный момент повод для оптимизма: у «Тосно» и «Хабаровска» всё ещё хуже. Так себе повод, если честно.

«Локомотиву» нужен форвард

Очень нужен. Пять голов команды забиты пятью разными игроками. Из них всего два гола – игроками группы атаки. Из них только один – футболистом, который не вылетел из-за травмы. Вязкая игра в защите должна идти в сопровождении с отличной реализацией моментов, но «Локомотив» в атаке дарит соперникам подарки, прямо как добрая железнодорожная фея. Преимущество в игре с «Анжи» всё-таки удалось реализовать, но интригу можно было и не держать 80 минут.

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Александр Григорян — против всех

Против прессы и собственных футболистов. После поражения от «Локомотива» тренер «Анжи» назвал журналиста «мазохистом», а Константина Базелюка — «трусом». Также из-за журналиста Григорян отказался от участия в программе «После футбола» на канале «Матч ТВ». На следующий день после игры Григорян продолжил психологическую атаку на Базелюка. Если обидится – ради бога. «Не соберётся сейчас с мыслями и не разозлится на себя – грош ему цена. Он должен доказать, что не трус», — сказал тренер. Принесёт ли такой вид mindgames результат, увидим очень скоро. Судя по эмоциям Григоряна, доказывать лучше начинать уже в ближайшем матче.

Футболиста унизили на всю страну. За что? Тренер «Анжи» Александр Григорян атакует игрока дагестанской команды.

«Тосно» не зажёг на «Петровском». Хотя постойте

Пока номинальные хозяева (они уступили «Зениту» даже хозяйскую раздевалку) образовывали на газоне что-то вроде жидкого цемента, в котором вязли Шатов и Дриусси, болельщики «Тосно» пробовали жечь файеры и дымовые шашки. Удовольствие оказалось сомнительным: нарушители отказались уходить по требованию стюардов, и на трибуне оказался ОМОН. Добро пожаловать в РФПЛ.

«Всех, кого видели, мочили». Как ОМОН помог фанатам «Тосно» заявить о себе Репортаж с трибуны «Тосно», где на первом питерском дерби в РФПЛ жгли, шизили, дрались и получали от ОМОНа.

Интересно, если выбирать между двумя вариантами: без файеров и ОМОНа или с файерами и ОМОНом – что выберет фан-сектор «Тосно»? Наверняка читатели «Чемпионата» знают, как разрешить эту ситуацию. Напишите в комментариях, что выбрали бы вы.

Одно опасение от игры «Зенита»

После трёх побед подряд критиковать команду было бы как-то странно, поэтому ограничусь тем, что выскажу опасение. «Зениту» очень тяжело даются голевые моменты с игры. Кокорин и Друсси отлично работают без мяча, много перемещаются и меняются местами, Дзюба тоже старается действовать шире и освобождать зону, а моментов всё равно мало. Навес Дзюбы в штрафную на Кузяева – пример неэффективного использования ресурсов команды. Неожиданные подключения в штрафную Дриусси, креатив Шатова, инстинкт убийцы Кокорина – индивидуальных качеств хватает, чтобы выигрывать, но «Зенит» забивает даже больше, чем создаёт.



Кажется, большинство соперников изначально готово отдавать питерцам мяч и территорию и выгрызать центр, выдавливая мяч к бровке. Если так пойдёт и дальше, Манчини предстоит много работы. Мяч возле чужой штрафной надо перемещать быстрее. Усилий одного Паредеса (188 пасов на чужую половину поля, лучший результат в чемпионате после трёх матчей) не хватает.

Кокорин и Шатов – как игристое. 5 мыслей о победе «Зенита» над «Тосно» «Инстинкт убийцы» Кокорина, игровой стиль «Зенита» и трудности Роберто Манчини.

Синицына жалко

Пока были силы, «Краснодару» не хватало хладнокровия. Когда не стало сил, оказалось, что отсутствие хладнокровия – далеко не главная проблема. «Спартак» имел пару моментов в первом тайме и намного больше — во втором. Точнее, «Краснодар» стал позволять у своих ворот практически всё. А может, позволял потому, что на воротах стоял Андрей Синицын? Он играл на выходах, потащил восемь ударов, в том числе пару выходов один на один, и немного подпортил настроение Денису Глушакову и Зе Луишу. Да, они победили, но счёт мог быть и крупнее.

Остальное

Александр Карницкий – лучший в РФПЛ по игре в отборе. 17 удачных попыток в трёх матчах.



Магомед-Шапи Сулейманов – «новый Аршавин». На формулировке настаивает итальянское издание Tuttomercatoweb. Но, несмотря на авансы, он не вышел в матче чемпионата после гола в Лиге Европы. Ничего, ещё выйдет. А вот с ярлыками для «новых-кого-то-там» пора заканчивать.



«Спартак» — «Краснодар» — это шоу. 34 тыс. зрителей, 40 ударов на двоих, красивый гол со штрафного, штанга, масса упущенных моментов. Дело не в конкретных командах, а в подходе. Таких матчей хочется больше.