10 вещей, которые нужно знать о третьем туре РФПЛ

Постоянная рубрика для тех, кто всё пропустил. Навёрстывайте!
ЦСКА: победы приходят. А зрители?
Команда правильно отреагировала на неожиданное поражение от «Локомотива». Матч прошёл в осаде ворот Криворучко. Итоговый счёт не вполне отражает происходившее на поле: ЦСКА нанёс два десятка ударов, создал пять голевых моментов (не считая пенальти и штанги) и сделал Криворучко фактически героем труда. Был бы разгром, если бы Чалов, Жамалетдинов и Витиньо реализовали хотя бы половину. Но всё равно получилось бодро. А наблюдали за этой бодрой игрой ЦСКА восемь с половиной тысяч зрителей. Вам не кажется, что проблема посещаемости не решается, несмотря на усилия клуба?
Кстати, гол стоит посмотреть хотя бы ради пятки Вернблума.
«СКА-Хабаровск»: 3 ошибки в трёх матчах
Пять пропущенных голов в трёх турах, и три из пяти команда пропустила после индивидуальных ошибок. Второй гол «Зенита», после того как Евгений Гришко не сумел выбить мяч, гол «Арсенала» — неудачная игра вратаря Александра Довбни, и обрез Александра Черевко в игре с ЦСКА. Этот гол стал победным для ЦСКА, гол Ткачёва в прошлом туре был единственным в матче – это шесть очков. Тренер Алексей Поддубский не может поменять всех, кто ошибается. Мы догадывались, что «Хабаровск» — самая индивидуально слабая команда чемпионата, но трудно было представить, что всё настолько плохо.
Лучший старт в истории «Ахмата»
Знаю, о чём вы подумали. Но нынешний старт – лучший и в истории «Терека» тоже. Три победы подряд в высшем дивизионе, ноль пропущенных голов. Олег Кононов рассказывает, что «смена названия тоже имеет важное значение». Другие факторы – качественный контроль мяча, быстро освоившиеся бразильцы и схема «а-ля Конте», которую Кононов начал активно практиковать после стажировки в «Челси». И слабые соперники в начале чемпионата.
По сравнению с матчем первого тура, посещаемость в Грозном серьёзно упала. С почти 30 тыс. до 17 тыс. – это меньше, чем средняя посещаемость в прошлом сезоне. Зато намного больше, чем по клубам РФПЛ в целом. Радоваться или огорчаться? Без калькулятора не разберёшься.
Траурные повязки не для всех
В траурных повязках в память о Валерии Маслове матч в Грозном начали игроки только одной команды. Нет, не «Динамо». У «Динамо» повязок не оказалось. Гости надели их на второй тайм, одновременно повязки сняли футболисты «Ахмата».
Засуха в Перми
В прошлом сезоне «Амкар» выиграл пять игр со счётом 1:0 и шесть проиграл со счётом 0:1. Торжество минимализма продолжается и в новом сезоне, но не так, как хотелось бы болельщикам из Перми. Три минимальных поражения на старте – это, наверное, не катастрофа, но точно повод для беспокойства. Гаджи Гаджиев говорит о проигранной опорной зоне и пропущенном с контратаки голе и называет атаки своей команды «приблизительными». «Амкар» пропускает в контратаке? Мир сошёл с ума. Единственный в данный момент повод для оптимизма: у «Тосно» и «Хабаровска» всё ещё хуже. Так себе повод, если честно.
«Локомотиву» нужен форвард
Очень нужен. Пять голов команды забиты пятью разными игроками. Из них всего два гола – игроками группы атаки. Из них только один – футболистом, который не вылетел из-за травмы. Вязкая игра в защите должна идти в сопровождении с отличной реализацией моментов, но «Локомотив» в атаке дарит соперникам подарки, прямо как добрая железнодорожная фея. Преимущество в игре с «Анжи» всё-таки удалось реализовать, но интригу можно было и не держать 80 минут.
Александр Григорян — против всех
Против прессы и собственных футболистов. После поражения от «Локомотива» тренер «Анжи» назвал журналиста «мазохистом», а Константина Базелюка — «трусом». Также из-за журналиста Григорян отказался от участия в программе «После футбола» на канале «Матч ТВ». На следующий день после игры Григорян продолжил психологическую атаку на Базелюка. Если обидится – ради бога. «Не соберётся сейчас с мыслями и не разозлится на себя – грош ему цена. Он должен доказать, что не трус», — сказал тренер. Принесёт ли такой вид mindgames результат, увидим очень скоро. Судя по эмоциям Григоряна, доказывать лучше начинать уже в ближайшем матче.
«Тосно» не зажёг на «Петровском». Хотя постойте
Пока номинальные хозяева (они уступили «Зениту» даже хозяйскую раздевалку) образовывали на газоне что-то вроде жидкого цемента, в котором вязли Шатов и Дриусси, болельщики «Тосно» пробовали жечь файеры и дымовые шашки. Удовольствие оказалось сомнительным: нарушители отказались уходить по требованию стюардов, и на трибуне оказался ОМОН. Добро пожаловать в РФПЛ.
Интересно, если выбирать между двумя вариантами: без файеров и ОМОНа или с файерами и ОМОНом – что выберет фан-сектор «Тосно»? Наверняка читатели «Чемпионата» знают, как разрешить эту ситуацию. Напишите в комментариях, что выбрали бы вы.
Одно опасение от игры «Зенита»
После трёх побед подряд критиковать команду было бы как-то странно, поэтому ограничусь тем, что выскажу опасение. «Зениту» очень тяжело даются голевые моменты с игры. Кокорин и Друсси отлично работают без мяча, много перемещаются и меняются местами, Дзюба тоже старается действовать шире и освобождать зону, а моментов всё равно мало. Навес Дзюбы в штрафную на Кузяева – пример неэффективного использования ресурсов команды. Неожиданные подключения в штрафную Дриусси, креатив Шатова, инстинкт убийцы Кокорина – индивидуальных качеств хватает, чтобы выигрывать, но «Зенит» забивает даже больше, чем создаёт.
Кажется, большинство соперников изначально готово отдавать питерцам мяч и территорию и выгрызать центр, выдавливая мяч к бровке. Если так пойдёт и дальше, Манчини предстоит много работы. Мяч возле чужой штрафной надо перемещать быстрее. Усилий одного Паредеса (188 пасов на чужую половину поля, лучший результат в чемпионате после трёх матчей) не хватает.
Синицына жалко
Пока были силы, «Краснодару» не хватало хладнокровия. Когда не стало сил, оказалось, что отсутствие хладнокровия – далеко не главная проблема. «Спартак» имел пару моментов в первом тайме и намного больше — во втором. Точнее, «Краснодар» стал позволять у своих ворот практически всё. А может, позволял потому, что на воротах стоял Андрей Синицын? Он играл на выходах, потащил восемь ударов, в том числе пару выходов один на один, и немного подпортил настроение Денису Глушакову и Зе Луишу. Да, они победили, но счёт мог быть и крупнее.
Остальное
Александр Карницкий – лучший в РФПЛ по игре в отборе. 17 удачных попыток в трёх матчах.
Магомед-Шапи Сулейманов – «новый Аршавин». На формулировке настаивает итальянское издание Tuttomercatoweb. Но, несмотря на авансы, он не вышел в матче чемпионата после гола в Лиге Европы. Ничего, ещё выйдет. А вот с ярлыками для «новых-кого-то-там» пора заканчивать.
«Спартак» — «Краснодар» — это шоу. 34 тыс. зрителей, 40 ударов на двоих, красивый гол со штрафного, штанга, масса упущенных моментов. Дело не в конкретных командах, а в подходе. Таких матчей хочется больше.