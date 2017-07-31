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Массимо Каррера
Текст: Иван Ковалёв
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» посвятил победу Пилипчуку. Спасибо Роману, что был рядом сегодня»

Каррера благодарил Пилипчука и хвалил Глушакова, а Шалимов согласился с пенальти – тренеры «Спартака» и «Краснодара» после матча.
31 июля 2017, понедельник. 23:25. Футбол
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 – Промес – 38 (пен), 2:0 – Фернандо – 45+1

«Спартак» одержал первую победу в сезоне. В матче 3-го тура РФПЛ на домашнем поле был обыгран «Краснодар». Первый тайм, несмотря на счёт по его итогам, казался конкурентным. С этого начал свою вступительную речь наставник гостей Игорь Шалимов.

«Первый тайм, на мой взгляд, у нас вышел неплохой, – начал Шалимов. — Создавали моменты и не давали это делать сопернику. Но пенальти, который мы сделали… Нарвались практически. Говорил игрокам, чтобы отнимали мяч в штрафной не ногами, а корпусом. Ну а штрафной удар… Это мастерство игрока «Спартака». Потому во втором тайме уже тяжело было».

— Как по-вашему, был пенальти на Зе Луише?
— Да. Мы посмотрели — был чистый пенальти.

— Почему играли без чистого нападающего?
— Потому что у нас Игнатьев за дубль забил три вчера только. Он не мог выйти сегодня. У Смолова и Лаборде травмы. Потому номинально на эту позицию вышел Классон.

— Как оцените выход Мамаева?
— Он только набирает форму. Павел много пропустил. Да, он может и будет играть лучше. Нужно набирать кондиции через игры, Мамаеву ещё предстоит через это пройти.

— Показалось, что ваши замены не усилили игру.
— Ну почему? Левый фланг усилился. Хорошо вышел Рамирес. Но вообще на замену всегда сложно выходить и переламывать игру любому. Тем более против «Спартака» и при счёте 0:2. Да, ждали другого, надеялись, но не всё получилось у вышедших ребят.

Чемпионы в гонке и без трансферов. Как «Спартак» обыграл краснодарцев
Пенальти, штрафной — и кризис преодолён. «Спартак» внешне спокойно одержал первую победу в чемпионате.

— Когда Смолов вернётся на поле?
— Через три дня Смолов только начнёт беговые упражнения. В следующей игре его ждать не стоит.

— Игру Александра Грицаенко как оцените?
— Он сегодня по позиции чаще действовал против Промеса. Считаю, что в обороне Грицаенко выглядел неплохо, в целом доволен его игрой. В атаке, конечно, не так сильно получилось.

— Можете сравнить стадионы «Спартака» и «Краснодара»?
— Краснодарский лучше.

Как и коллега из «Краснодара», Массимо Каррера начал с вступительной речи до того, как пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг позволил журналистам задавать вопросы.

— Прежде чем начать отвечать на ваши вопросы, хотел бы от всего сердца посвятить эту победу Роману Пилипчуку и поблагодарить его за то, что в такой момент он был рядом с командой и помог выиграть матч. Ведь случившееся с ним не одно и то же, что проиграть матч.

— Как вам сегодня ваша команда?
— Думаю, сегодня провели хороший матч. Мы встретились с обычными трудностями, когда играешь против команд вроде «Краснодара». Это команда, которая играет в хороший футбол. Думаю, «Краснодар» может побороться за чемпионство. Рад, что «Спартак» опять нашёл бойцовский дух. Были, конечно и тяжёлые моменты. Но, считаю, победу мы заслужили, несмотря на то что «Краснодар» усложнил нам жизнь.

— Набеги Комбарова к штрафной и индивидуальная опека от Зе Луиша на стандартах – это тактика под «Краснодар»?
— Все, что ребята показывают, мы отрабатываем под соперника индивидуально. Знали, что встретимся с хорошей командой, которая много передач отдаёт через центр. Как можно больше старались помешать именно этому.

— Добавится уверенности в коллективе перед «Зенитом»?
— Мы и так уверены в себе как команда. Обыграли «Зенит» в том году и помним, что мы сделали, чтобы победить. В этом году будет сложнее. Потому должны работать ещё усерднее, ведь претендентов на чемпионство в новом сезоне больше.

— Не опасаетесь, что с такой реализацией моментов в ЛЧ у «Спартака» будут проблемы?
— В чемпионате тоже сложно забивать голы. Когда теряешь много моментов – проигрываешь. Но сейчас я доволен тем, что мы создаём много эпизодов. Если есть семь-шесть моментов, какие-то мячи залетят.

— Матч против Манчини – что-то особенное для вас?
— Это будет встреча, как и против всех, только команда особенно сильная. Готовиться будем так же, как и к «Краснодару». Из-за Манчини ничего особенного делать не буду. Ни один тренер или команда не заставят меня отойти от обычной стратегии.

— Глушакова много критиковали в последнее время. Как вам его игра сегодня?
— Денис сыграл хорошо, как и вся команда. Не люблю индивидуально разбирать игроков. Он восстановился и хорошо работал на тренировках.

— Каково ментальное состояние команды сегодня?
— Да, той усталости, которая была после Суперкубка и матча с «Динамо», уже нет. Так может не казаться, но играть 120 минут очень тяжко.

— Тимофеев всё чаще появляется на поле. Сможет ли он вскоре стать основным игроком?
— Тимофеев — игрок Спартака», потому, когда он нужен, я выпускаю его на поле.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар ФК Спартак Игорь Шалимов Массимо Каррера
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