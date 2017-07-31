Театр одного актёра. Так ли хорош Лукас Фернандо?

31 июля на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» в матче третьего тура российской Премьер-Лиги одержал победу над «Краснодаром» со счётом 2:0. Одним из героев встречи стал полузащитник красно-белых Лукас Фернандо, забивший эффектный гол дальним выстрелом со штрафного. Также бразилец отметился и с отрицательной стороны. В одном из эпизодов матча Фернандо ударил полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского головой в грудь, а затем сам же рухнул на газон. Арбитр встречи Сергей Лапочкин оставил симуляцию бразильца без внимания.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Спартак» – «Краснодар», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.