Зачем Федя отрастил усы?.. Главное — в обзоре дня

«Спартак» в матче с «Краснодаром» одержал первую победу в сезоне



«Спартак» выиграл у «Краснодара» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

На 37-й минуте Андреас Гранквист в штрафной ударил по ноге Зе Луиша, а Квинси Промес уверенно реализовал пенальти, пробив в правый нижний угол. На исходе первого тайма Фернандо ударом со штрафного перекинул стенку, послав мяч в ближний угол.



«Спартак» одержал первую победу в турнире, а «Краснодар» потерял первые очки в сезоне.



«Краснодар» (6 очков) занимает пятое место в таблице РФПЛ, «Спартак» (5 баллов) идет 8-м.

Чемпионы в гонке и без трансферов. Как «Спартак» обыграл краснодарцев Пенальти, штрафной — и кризис преодолён. «Спартак» внешне спокойно одержал первую победу в чемпионате.

«Зенит» объявил о переходе Мамманы из «Лиона»



«Зенит» и «Лион» достигли договорённости о переходе аргентинского защитника Эмануэля Мамманы. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.



«Эмануэль Маммана родился 10 февраля 1996 года в Мерло. Воспитанник «Ривер Плейт» дебютировал на профессиональном уровне за родную команду в ноябре 2014-го. За два сезона провёл 34 матча и забил 2 мяча, став чемпионом Аргентины, обладателем Южноамериканского кубка, Кубка Либертадорес, Суперкубка Южной Америки и Кубка банка Суруга.



В июле 2016-го присоединился к «Лиону», где отыграл 25 матчей и забил 1 мяч. Вместе с юношеской и молодёжной сборными Аргентины Маммана выигрывал чемпионаты Южной Америки. За национальную команду дебютировал 7 июня 2014 года в матче со Словенией и принял участие ещё в двух товарищеских встречах — с Бразилией и Сингапуром — в июле 2017-го.



Футболист выступает на позиции центрального защитника. «Зенит» приветствует Эмануэля Мамману в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!» — информирует сайт «Зенита».

Второй после Маскерано. Почему «Зенит» купил Мамману Количество аргентинцев в «Зените» продолжает расти. Петербургский клуб покупает центрального защитника «Лиона» Эмануэля Мамману.

«МЮ» объявил о переходе Матича из «Челси»



«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Неманьи Матича из «Челси». 28-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на три года, информирует официальный сайт манкунианцев. Также в соглашении есть опция о пролонгации ещё на один сезон.



Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн, официальных данных о стоимости перехода нет. За «дьяволов» Матич будет выступать под 31-м номером.



Матич выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год, а в 2014 году вернулся в лондонский клуб. Всего он провёл за синих 154 матча, в которых забил семь голов.

Опора Жозе. «МЮ» приобрёл игрока, который может решить чемпионскую гонку Почему Неманья Матич – главный трансфер «Манчестер Юнайтед» этого лета.

Защитник Бадштубер отказался переходить в «Спартак»



Немецкий защитник Хольгер Бадштубер отказался переходить в «Спартак». 28-летний футболист ранее выступал за «Баварию», а в июне истёк срок действия его контракта с мюнхенской командой, и теперь Бадштубер имеет статус свободного агента.



«Представитель Бадштубера вёл переговоры с руководством „Спартака“ о возможном подписании контракта. Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода», — цитирует ТАСС источник, близкий к клубу.



В составе сборной Германии Бадштубер принял участие в 31 матче, в которых стал автором одного гола.

Смолов появился перед болельщиками в новом имидже



Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов предстал перед болельщиками в новом имидже: он отрастил усы.



«Зачем отрастил усы? Просто так», — сказал форвард сборной России.



Голкипер краснодарцев Андрей Синицын после гостевого поражения от «Спартака» (0:2) в матче 3-го тура РФПЛ отметил, что команде не хватает Смолова, который восстанавливается от травмы. Вратарь также признался, что в команде подшучивают над Фёдором из-за его нового имиджа.

Григорян: Базелюк должен доказать, что он не трус. Извиняться я не собираюсь



Главный тренер «Анжи» Александр Григорян, обвинивший в трусости нападающего своей команды Константина Базелюка в прямом эфире после поражения от «Локомотива» (0:1), объяснил свой поступок.



«С Базелюком мы поговорили. Важно знать, что ничего более значимого в своей карьере, чем у меня в Хабаровске два года назад, он не показывал. Тогда за сезон забил 11 мячей. Думаю, это были его лучшие матчи. У Базелюка был статус таланта, не оправдавшего надежды. Все помнят: многие тренеры, которые с ним работали, обвиняли его в отсутствии бойцовских качеств. У меня в Хабаровске, казалось, он смог преодолеть этот «недуг». И я считал, что он не вернётся к прошлому. Может, неправильно было так выступить публично, но не сомневайтесь – ему я говорил о том же самом на протяжение двух месяцев. Мне уже надоело.

Извиняться перед Базелюком я не собираюсь. Сегодня наша команда на сто процентов состоит из бойцовских качеств. Собственно, с таким расчётом футболистов и подбирал. У нас нет возможности приобретать исполнителей с высоким уровнем мастерства, но набрать команду игроков с развитым мужским началом – есть. И если футболист не бьётся на поле, он нас дискредитирует. Только слепой не увидел, что Базелюк демонстрировал своё безволие в ведении единоборств всей стране. Это равнодушие к команде. Тогда почему я не имею право сказать, как есть?



Если обидится – ради бога. Не соберётся сейчас с мыслями и не разозлится на себя – грош ему цена. Он должен доказать, что не трус», — сказал Григорян.

Футболиста унизили на всю страну. За что? Тренер «Анжи» Александр Григорян атакует игрока дагестанской команды.

Григалава успешно перенёс операцию после полученной черепно-мозговой травмы

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава, который получил черепно-мозговую травму и оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением в выездной встрече 3-го тура РФПЛ с казанским «Рубином» (1:2), успешно перенёс операцию. Об этом сообщил официальный «твиттер» тульского клуба.



В самом начале матча центральный защитник туляков в игровом эпизоде получил удар коленом в лицо от Жонатаса. Григалава не смог продолжить матч и покинул поле на медицинском каре.



Врач «Арснала» Александр Резепов сообщил, что Григалава приступит к тренировкам не раньше чем через месяц.

«МЮ» наказали за нарушение антидопинговой программы УЕФА после финала ЛЕ



«Манчестер Юнайтед» был наказан УЕФА за нарушение антидопинговой программы после финала Лиги Европы с «Аяксом» (2:0). Об этом сообщает Sky Sports. Манкунианцы оштрафованы на € 100 тыс. Кроме того, штрафы заплатят защитники Дейли Блинд и Фил Джонс.

Голландский футболист наказан за несоблюдение процедуры допинга. Сумма штрафа составит € 5 тыс. Фил Джонс, который наблюдал за матчем со скамейки запасных, также оштрафован на € 5 тыс. за оскорбление офицера допинг-контроля УЕФА. Кроме того, Фил Джонс пропустит два ближайших еврокубковых матча своей команды.

«Челси» продлит контракт с Пашаличем и отдаст его «Спартаку» в аренду



Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, которым интересуется «Спартак», близок к переходу в российский клуб. «Челси» уже продлил с футболистом контракт и в ближайшее время отдаст его в аренду «Спартаку», информирует сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.



В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.



Действующий контракт 22-летнего Пашалича с «Челси» рассчитан до лета 2018 года.