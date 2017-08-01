И все за одного! «Спартак» отменяет кризис

Синьор Манчини не поленился совершить путешествие из Петербурга в Москву, чтобы лично оценить готовность чемпиона к главному матчу первого круга. Увиденное в Тушино маститого итальянца скорее обеспокоило, чем обрадовало.

Спартаковские болельщики в большинстве своём натуры впечатлительные – одинаково легко впадают в эйфорию и уныние. Старт нового сезона это в полной мере подтвердил. Команда ещё не проиграла, а красно-белое сообщество уже растревожилось: «Всё пропало! Клиент уезжает — гипс снимают». Потеря четырёх очков на старте породила вал слухов в соцсетях и аналитических заметок, щедро приправленных этими самыми сплетнями, в прессе. Договорились-дописались до того, что игра с «Краснодаром» – чуть ли не момент истины для «Спартака». В третьем туре, за 27 матчей и девять с половиной месяцев до финиша сезона!

«Спартак» посвятил победу Пилипчуку. Спасибо Роману, что был рядом сегодня» Каррера благодарил Пилипчука и хвалил Глушакова, а Шалимов согласился с пенальти – тренеры «Спартака» и «Краснодара» после матча.

Каррере и его команде хватило 90 минут, чтобы пресечь панику в болельщицкой среде. Внезапно – надо же, сюрприз какой! – выяснилось, что и с кондициями у команды всё совсем не плохо, и чемпионская игра не окончательно расстроилась. Но главное – характер по-прежнему при ней. Тот самый, что не раз помогал превозмогать невзгоды в золотом сезоне и побеждать, вопреки обстоятельствам.



А они, обстоятельства эти, опять против «Спартака». Травмы Зобнина и Таски, изнурительный календарь, отсутствие усиления и давление прессы – все эти невзгоды померкли на фоне трагедии в семье Романа Пилипчука. Ошибочно считать его тренером-аналитиком, мастером узкого профиля, и только. Единственный русскоговорящий специалист преимущественно итальянского штаба ещё и за коммуникацию в коллективе, атмосферу в раздевалке по совместительству отвечает. На общественных началах. К таким людям, открытым и способным к состраданию, футболисты тянутся исподволь. Оттого и горе Романа они восприняли как своё собственное. В том числе и поэтому, убеждён, «Спартак» выглядел таким потерянным в Уфе. И таким собранным, злым – в первом домашнем матче сезона. Шок прошёл, желание поддержать тренера, помочь хотя бы ненадолго отвлечься от горьких дум – осталось. В понедельник вечером пресловутый спартаковский дух проявился на «Открытии» во всей красе. Они в самом деле были все за одного.



Вместе с тем неправильно и нечестно – в том числе по отношению к Роману Михайловичу – будет списать этот успех на эмоциональный всплеск. «Спартак» сыграл с душой и разумом. Иначе не преуспел бы – этот «Краснодар», даже без Смолова, голой эмоцией не проймёшь. Фантазию, настойчивость включить следует. И то, и другое в спартаковском репертуаре присутствовало.



«Краснодар» ведь поначалу ни в чём не уступал фавориту. Мало того, в отдельных аспектах превосходил. Но хозяева сумели оперативно перестроиться, а гости при неблагоприятном счёте – нет. Результат – на табло.

Театр одного актёра. Так ли хорош Лукас Фернандо? «Спартак» на своём поле добился первой победы в сезоне. Яркие кадры встречи красно-белых с «Краснодаром» – в нашей фотоленте.

Южане быстро выявили уязвимое место в построениях чемпиона – и давай на него давить. Пара опорников «Спартака» чисто физически не успевала разгребать завалы перед штрафной площадью – «быков» в этой зоне было элементарно больше. В результате москвичи жались к воротам, позволяя противнику практически беспрепятственно обстреливать цель со средней дистанции. Попади краснодарский Вандерсон №2 не в перекладину, а на пару сантиметров ниже, дело приняло бы крайне нежелательный для красно-белых оборот.



Признаюсь, всегда настороженно относился к избитому клише: тот-то переиграл того-то тактически. Чтобы утверждать подобное, желательно всё-таки знать, о чём тренер с игроками договаривались «на берегу», в раздевалке то есть. Без этих вводных банальное стечение обстоятельств легко за проявление полководческой проницательности принять. Но в данном случае победа была именно тренерской. Послематчевое признание Александра Самедова позволяет сделать такой вывод.

«Минуты с 15-й я начал играть инсайда», — на первый взгляд, незначительное уточнение даёт ключ к пониманию спартаковского перестроения. Убедившись, что пара опорников не справляется с превосходящими по численности силами соперника, Каррера на ходу отредактировал тактический рисунок. «Спартак», начинавший матч по симпатичной, но старомодной системе 4-2-4, перегруппировался. По команде с лавки хозяева выстроились в две плотные шеренги по четыре человека, спаянные между собой трудолюбивым Фернандо. Даже Промес с Луисом Адриано, эти прирождённые рыцари атаки, беспрекословно включились в отбор на своей половине – и вольница «Краснодара» кончилась. «Быки» просто уткнулись рогом в стену. Пробить сил не хватило, а обойти – смекалки.

Класс «Спартака» проявился в деталях – в ловко заработанном Зе Луишем пенальти (контакт был – не подкопаешься), в изумительно исполненном штрафном от Фернандо. Но самым ярким и выразительным олицетворением спартаковской страсти стал Промес. Квинси был вездесущ и неутомим. О его продуктивности красноречивее любых слов скажут два показателя – 7 ударов по воротам и 5 отборов. По обоим – вне конкуренции. А ведь он ещё и в обводку шёл, угловые подавал, за верховые мячи цеплялся – словом, демонстрировал чудеса универсализма и самоотверженности. И это я ещё про гол молчу – фактически победный.



У «Краснодара» таких лидеров не нашлось. Один на трибуне грустил, другой — не в форме. И это ещё одна важная составляющая результата. Вторая, но не последняя. Очевидно, что и в физическом отношении «Спартак» подготовился к матчу лучше. Слухи о неважной функциональной готовности команды, возникшие после дерби с «Динамо», тоже оказались преувеличенными.

«Кризис» отменяется. «Спартак» — в гонке. Был и остаётся.