Глушаков: контракт на мою игру не влияет, «Спартак» — родная команда

Денис Глушаков огибал микст-зону, стараясь уйти незамеченным, но был пойман корреспондентом «Чемпионата» на выходе со стадиона.

Чемпионы в гонке и без трансферов. Как «Спартак» обыграл краснодарцев Пенальти, штрафной — и кризис преодолён. «Спартак» внешне спокойно одержал первую победу в чемпионате.

— Непростой матч, — объяснил Денис. — Даже не по его ходу, а в первую очередь потом что сезон начали неважно. Давило, что после двух ничьих дальше очки уже терять было нельзя. Иначе конкуренты оторвались бы очень далеко. Думаю, все видели, как мы хотели победить, сколько моментов создали. Должны были вообще забивать и раньше, и больше, чем два мяча.

— Со стороны, наоборот, казалось, что «Краснодар» был острее в первом тайме. Это и два выхода 1 в 1, и перекладина.

— Если посмотреть статистику, то даже в это время наши показатели были лучше. Может, чуть нервничали на старте. Тем более произошли такие трагические события в Романа Михайловича Пилипчука (у ассистента главного тренера «Спартака» умерла дочь. — Прим. «Чемпионата»). Наши сердца вместе с ним. На прошлой неделе он вернулся в команду. Понимаем, как ему непросто сейчас.

Не могу представить, как чувствуют себя команды, на домашние матчи которых приходят 5-8 тысяч человек.

— Видели, как на трибунах зажглись тысячи огней?

— Конечно. Но в ходе матча ты уже сконцентрирован, не обращаешь на это внимания. Сам факт говорит о том, что у «Спартака» лучшие болельщики, без которых нам очень тяжело. Взять те же пять минут молчания. Ты понимаешь, почему это так нужно важно. Мы все посвящаем победу Роману Михайловичу. Но с другой стороны ощущаешь, как не хватает того изначального заряда с трибун, после которого ты готов рвать и метать. Не могу представить, как чувствуют себя команды, на домашние матчи которых приходят 5-8 тысяч человек.

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— ЦСКА задеваете?

— А похоже? Нет, на них вроде если и мало людей ходит, то поддерживать всё равно стараются. Но лучше, когда как на «Спартаке» — полный стадион и классная поддержка, которая разгоняет команду.

— Вы лично не использовали несколько моментов.

— Синицын отлично сыграл. Если бы не он — и я, и мы все забили бы намного больше.

— Как вы вообще себя сейчас чувствуете?

— Хорошо, раз сыграл 90 минут.

— Но почему тогда не вышли в основе с «Уфой»?

— Вы же знаете, что сказал Каррера: тренер решил меня поберечь. Может, я и правда чуть сдулся, потому что с учётом Кубка конфедераций вообще играл без пауз. На всё это ещё и 120 минут с «Локомотивом» наложились. Потом «Динамо». Не скажу, что ощущал какую-то усталость, но Каррере в любом случае виднее. Главное, что мы выиграли у «Краснодара».

Нужно брать второе золото и продвигаться как можно дальше в Лиге чемпионов.

— Есть мнение, что на вашей игре может сказываться история с непродлением контракта.

— Это смешно. Разве я позволял усомниться в своём профессионализме? Всегда выходил на поле и бился. Да, контракт пока не продлён, и переговоры продолжаются, но я обещаю, что это никак не скажется на игре. «Спартак» — родная команда. Не имею права её подвести или отнестись к игре и капитанским обязанностям несерьёзно, что бы вокруг ни происходило.

— У вас было личное общение с Каррерой?

— Да, если честно. После «Уфы». Обсуждали и игру, и ситуацию в коллективе.

— Он пригласил именно как капитана или как игрока, чьё положение подвешено?

— При чём тут подвешено? Может, он не только меня, но и ещё кого-то приглашал. Наверное, как капитана в том числе. Хорошо, что такое общение произошло.

— И как ситуация в команде?

— Всё хорошо. Будем, как и раньше, биться за победу в каждом матче.

— Просто есть детали вокруг: куда-то исчезли общекомандные фото после матчей. В прошлом году их делали даже после поражений.

— Ну, сегодня же я выставил. В новой, красивой форме, на домашнем стадионе.

— В первый раз за сезон.

— Дальше будет больше.

— Это вообще сложно – начинать новый сезон, будучи чемпионом?

— Ещё раз: для меня этот сезон не новый. Он как продолжение старого. С мотивацией тоже проблем нет. Нужно брать второе золото и продвигаться как можно дальше в Лиге чемпионов.

— В прошлом году эксперты часто говорили, что соперники «Спартака» слабы. В этом году «Зенит» уже сделал несколько громких трансферов.

— Меня эти мнения не волновали. Главное, что «Спартак» взял золото с очень большим отрывом. Трансферы «Зенита» вот тоже совсем не пугают. Мы вообще-то, как чемпионы, должны заботиться о своей игре в первую очередь. Пусть соперники следят за нами.

— За чем следить? Трансферов толком нет.

— Ну, это не ко мне вопрос. Для меня главное – команда. Те партнёры, которые сейчас есть. Новички, думаю, будут. Нужно понимать, что в хороший коллектив нет смысла набирать по несколько человек на каждую позицию.

— В следующем туре «Спартак» играет с «Зенитом» на Крестовском острове. У вас есть месседж для питерцев?

— Месседжа нет. Только понимание, что «Зенит» — наш главный соперник в сезоне. «Спартак» давно в Петербурге не выигрывал и много пропускал. Пора эту серию прекращать. Будем готовиться.



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