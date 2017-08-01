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Кокорин, Промес, Фернандеш – в сборной 3-го тура РФПЛ
Текст: Валерий Газзаев
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

Символическая сборная 3-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 3-го тура сезона-2017/18.
1 августа 2017, вторник. 10:30. Футбол
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Вратарь

Артём Ребров, «Спартак»

Оборона «Спартака» в матче против «Краснодара» выглядела не лучшим образом. Несмотря на сухой счёт и уверенную игру красно-белых во втором тайме, работы у Артёма Реброва было немало. Во многом благодаря голкиперу «Спартак» добился первой победы в чемпионате.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

На своём привычно высоком уровне сыграл матч против «СКА-Хабаровск» правый латераль ЦСКА Марио Фернандес. Из игроков своей позиции он больше остальных достоин попадания в сборную тура.

Бранислав Иванович, «Зенит»

Звёздный защитник «Зенита» Бранислав Иванович, кажется, окончательно освоился в Питере и готов выйти на свой высокий уровень.

Георгий Джикия, «Спартак»

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия продемонстрировал высокий класс в игре против «Краснодара». Его удачные действия помогли красно-белым не пропустить в матче с опасным соперником.

Милад Мохаммади, «Ахмат»

На счету левого защитника «Ахмата» Милада Мохаммади отличный матч против «Динамо», в котором иранец записал на свой счёт результативный пас.

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Полузащита

Фернандо, «Спартак»

Бразилец Фернандо провёл сильный матч против «Краснодара». В конце первого тайма хавбек «Спартака» исполнил отличный штрафной, с которым не смог справиться голкипер гостей Андрей Синицын.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Лидер «Локомотива» Мануэл Фернандеш в матче 3-го тура против «Анжи» принёс «железнодорожникам» тяжелейшую победу, которая позволила его команде остаться в группе лидеров нашего чемпионата.

Александр Головин, ЦСКА

Молодой лидер ЦСКА Александр Головин был одним из самых заметных игроков красно-синих в матче против «СКА-Хабаровск». На счету Головина гол в «армейском» дерби.

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Старожил чемпионата не стал делать поблажек новичку и без вопросов выиграл первое «армейское» дерби Москвы и Хабаровска в РФПЛ.

Александр Кокорин, «Зенит»

Вновь забил и попал в символическую сборную тура Александр Кокорин. На этот раз нападающий «Зенита» отметился победным голом в ворота «Тосно».

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Проблемы в игре Александра Кокорина ещё есть, но результата от его действий больше, чем когда-либо в «Зените».

Квинси Промес, «Спартак»

Первый пенальти сезона в этот раз «Спартак» пробил уже в третьем туре. Реализовать одиннадцатиметровый удалось лидеру красно-белых Квинси Промесу.

Нападение

Сильвестр Игбун, «Уфа»

Лидер атак «Уфы» Сильвестр Игбун провёл отличный матч против «Урала» в 3-м туре РФПЛ. К сожалению для него, это оказалось мало для победы, но отметить старания форварда уфимцев всё же стоит.

Тренер

Роман Пилипчук, «Спартак»

Хоть Роман Пилипчук и не является главным тренером, поставлю его на эту позицию в символической сборной, ведь специалист вместе с главным тренером подготовил «Спартак» после такой огромной трагедии в семье, и красно-белые победили. Знаю Пилипчука лично, ведь он играл под моим руководством, и хочу выразить самые искренние соболезнования Роману и его семье.

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Каррера благодарил Пилипчука и хвалил Глушакова, а Шалимов согласился с пенальти – тренеры «Спартака» и «Краснодара» после матча.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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