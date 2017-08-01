Символическая сборная 3-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Артём Ребров, «Спартак»
Оборона «Спартака» в матче против «Краснодара» выглядела не лучшим образом. Несмотря на сухой счёт и уверенную игру красно-белых во втором тайме, работы у Артёма Реброва было немало. Во многом благодаря голкиперу «Спартак» добился первой победы в чемпионате.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
На своём привычно высоком уровне сыграл матч против «СКА-Хабаровск» правый латераль ЦСКА Марио Фернандес. Из игроков своей позиции он больше остальных достоин попадания в сборную тура.
Бранислав Иванович, «Зенит»
Звёздный защитник «Зенита» Бранислав Иванович, кажется, окончательно освоился в Питере и готов выйти на свой высокий уровень.
Георгий Джикия, «Спартак»
Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия продемонстрировал высокий класс в игре против «Краснодара». Его удачные действия помогли красно-белым не пропустить в матче с опасным соперником.
Милад Мохаммади, «Ахмат»
На счету левого защитника «Ахмата» Милада Мохаммади отличный матч против «Динамо», в котором иранец записал на свой счёт результативный пас.
Полузащита
Фернандо, «Спартак»
Бразилец Фернандо провёл сильный матч против «Краснодара». В конце первого тайма хавбек «Спартака» исполнил отличный штрафной, с которым не смог справиться голкипер гостей Андрей Синицын.
Мануэл Фернандеш, «Локомотив»
Лидер «Локомотива» Мануэл Фернандеш в матче 3-го тура против «Анжи» принёс «железнодорожникам» тяжелейшую победу, которая позволила его команде остаться в группе лидеров нашего чемпионата.
Александр Головин, ЦСКА
Молодой лидер ЦСКА Александр Головин был одним из самых заметных игроков красно-синих в матче против «СКА-Хабаровск». На счету Головина гол в «армейском» дерби.
Александр Кокорин, «Зенит»
Вновь забил и попал в символическую сборную тура Александр Кокорин. На этот раз нападающий «Зенита» отметился победным голом в ворота «Тосно».
Квинси Промес, «Спартак»
Первый пенальти сезона в этот раз «Спартак» пробил уже в третьем туре. Реализовать одиннадцатиметровый удалось лидеру красно-белых Квинси Промесу.
Нападение
Сильвестр Игбун, «Уфа»
Лидер атак «Уфы» Сильвестр Игбун провёл отличный матч против «Урала» в 3-м туре РФПЛ. К сожалению для него, это оказалось мало для победы, но отметить старания форварда уфимцев всё же стоит.
Тренер
Роман Пилипчук, «Спартак»
Хоть Роман Пилипчук и не является главным тренером, поставлю его на эту позицию в символической сборной, ведь специалист вместе с главным тренером подготовил «Спартак» после такой огромной трагедии в семье, и красно-белые победили. Знаю Пилипчука лично, ведь он играл под моим руководством, и хочу выразить самые искренние соболезнования Роману и его семье.