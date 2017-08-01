«Кокорин – молодец! Долго от него ждали голов». Широков – о 3-м туре

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

1. «Спартак» вернулся?

— «Спартак» выиграл первый домашний матч, что и должен был сделать, несмотря на то что соперник был непростым. Разбирая игру с «Краснодаром», все отталкиваются от второго тайма. Но ведь был и первый, в котором была абсолютно равная игра. «Краснодар» до перерыва имел не меньше шансов, чем «Спартак». И забей гости первыми, то ещё неясно, как повернулась бы игра. «Спартак» реализовал свои возможности, а «Краснодар» — нет. Поэтому «Спартак» во втором тайме получил преимущество. Он умеет и любит играть на контратаках, что во втором тайме и продемонстрировал.

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2. Был ли пенальти на Зе Луише?

— Не скажу, что нарушение на Зе Луише стопроцентное. Я бы сказал – 50 на 50. Но если участники матча говорят, что пенальти был, и тренер соперника признаёт, что пенальти верный, то значит действительно всё по делу.

3. Шалимов в «Краснодаре» — всерьёз и надолго?

— Всё будет зависеть от результатов и игры команды. Если они будут устраивать руководство клуба, Шалимов продолжит работать.

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4. Почему болельщики ЦСКА не ходят на стадион?

— Я этого сам не понимаю. Думал, что на новый стадион болельщики будут ходить с гораздо большим энтузиазмом. Даже в Химках, кажется, собиралось народу побольше, чем на Песчаной улице. Хотя туда было добираться сложнее.

5. Прав ли Григорян, назвавший Базелюка трусом?

— С этим должно разбираться руководство «Анжи», а не мы. Если там считают, что это нормально — хорошо. А если нет, то тренера оштрафуют или примут какие-то другие санкции.

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6. В РФПЛ три лидера. Какие у них перспективы?

— «Зенит» — априори претендент на золото, потому что это «Зенит». «Ахмат» в предыдущие годы неплохо выступал, но с приходом Олега Кононова, надеюсь, станет ещё большей силой. Что он и доказывает началом чемпионата. «Ахмат» старается играть, как «Краснодар» во времена Кононова. Футболистов, которые могут исповедовать этот футбол, там хватает. «Локомотив» тоже имеет свои козыри. Хотя, возможно, в его ударном старте присутствует элемент удачи. В любом случае глупо после трёх туров судить о том, кто претендент на чемпионство. Через три тура всё может перевернуться с ног на голову.

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7. Готов ли «Ахмат» выходить в еврокубки?

— Футболисты показывают, что они готовы. Плюс Олег Георгиевич умеет выводить команды в еврокубки. Поэтому у «Ахмата» должно всё получиться. Я команде этого желаю.

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8. В чём причина результативности Кокорина?

— Саша – молодец. Здорово, что он снова начал забивать. От него долго ждали, когда наконец он начнёт это делать, станет реализовывать свой талант. Надеюсь, что этот старт станет предвестником хорошего сезона и Кокорин дальше продолжит забивать. Тем более Манчини поставил нападающим хорошую планку. Я о 35 голах на сезон – на двоих с Дзюбой. И Саша хорошо стартовал, чтобы реализовать посыл тренера. Но думаю, что причины не только в Манчини – скорее, в совокупности факторов: это и приятные семейные обстоятельства в том числе.

9. Сколько очков «СКА-Хабаровск» потеряет из-за длительных перелётов?

— Не думаю, что это скажется. Там люди привыкшие. Вот любят жаловаться на всё подряд, потому и говорят о перелётах. Но футболисты «СКА-Хабаровск» немало играли в ФНЛ, давно уже привыкли летать. Я лично, будучи игроком, никакой проблемы в этом не видел.

10. Кто из тренеров РФПЛ первый претендент на отставку?

— Смотря, как долго руководители разных клубов готовы ждать результата. Кому-то, может, было понятно, что возможен плохой старт, и там к этому готовились. А для кого-то это, может быть, откровение. Вот «Амкар», возможно, готов потерпеть. А насчёт «Динамо», где о смене тренера говорили ещё в межсезонье, ничего сказать не могу. Думаю, август там точно подождут и будут смотреть за развитием событий в команде.