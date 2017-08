Ещё один шедевральный штрафной Фернандо. Лучшие голы 3-го тура

Атака «Краснодара», которую вы обязаны увидеть! 5 лучших голов 2-го тура Игра на опережение Дриусси, дальний выстрел Витиньо и комбинация «Краснодара» – в хит-параде лучших голов 2-го тура РФПЛ.

Третий тур РФПЛ сложно назвать выносящим мозг своими сумасшедшими матчами и невероятными сюжетами. Да и почти треть голов была забита с пенальти. Однако, даже несмотря на это, в последние несколько дней мы увидели несколько мини-шедевров. Если что, в прошлом туре, по нашему мнению, таковым стал мяч Жоаозиньо.

5 Александр Зуев, «Ростов»

(«Амкар» — «Ростов» — 0:1, 66-я минута – 0:1)

В «Спартаке» молодому полузащитнику проявить себя не удалось, и аренда в «Ростов» — отличная возможность показать себя. И Зуев это делает. Отличный ложный замах и удар в дальний угол ворот «Амкара», который приносит команде Кучука победу.

4. Александр Кокорин, «Зенит»

(«Тосно» — «Зенит» — 0:1, 10-я минута – 0:1)

Манчини воскрешает Кокорина. Вы же тоже пока слабо узнаёте в этом парне, пашущем в районе центрального круга, того Кокорина, которого мы привыкли видеть в последние годы? В матче с «Тосно» Александр набрал очередной результативный балл после прекрасного паса пяткой Олега Шатова.

3. Сильвестр Игбун, «Уфа»

(«Урал» — «Уфа» — 1:1, 17-я минута – 0:1)

Классная атака «Уфы», мастерски завершённая Сильвестром Игбуном. Мощнейший удар из-под защитников в дальний угол. Такое вряд ли вытащил бы и Буффон.

2. Игорь Шевченко, «Арсенал»

(«Рубин» — «Арсенал» — 2:1, 34-я минута – 0:1)

Пока «Рубин» слабо напоминает фирменную сбалансированную машину Бердыева. В матче с тульским «Арсеналом» казанцы чуть было не потеряли очки – Игорь Шевченко открыл счёт шикарным ударом в падении после вырезанной Кириллом Комбаровым передачи. Что, правда, не помогло команде Божовича зацепиться даже за ничью.

1. Фернандо, «Спартак»

(«Спартак» — «Краснодар» — 2:0, 45+1-я – 2:0)

К эффектным штрафным Фернандо нас приучил ещё в прошлом сезоне. Show must go on! Бразилец положил гол-красавец «Краснодару», который, по версии нашей редакции, стал лучшим в этом туре.