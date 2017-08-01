Почему Неймар надоел

Утомительные трансферные сериалы, которые нам показывают помимо нашей воли, случаются почти каждое лето. Только недавно был Поль Погба, а если мы говорим о «Барселоне» — можно вспомнить, с какими мучениями клуб вытаскивал из «Ливерпуля» Луиса Суареса. Но трансфер Неймара отличается. В чём разница?

В отступных. Когда отступные не прописаны и клуб не хочет отпускать игрока, торговаться можно хоть до бесконечности. Но ведь сейчас всё проще. Есть фиксированная сумма отступных, и от «Барселоны» мало что зависит. «ПСЖ» сделал предложение игроку, и ждёт ответа. Желания обоих клубов очевидны. Всё зависит от футболиста. Осталось разобраться с желаниями Неймара.

«ПСЖ» хочет вложить в Неймара полмиллиарда евро. Готов ли сам бразилец? Любой клуб, имеющий в запасе 225 млн евро, может этим летом выкупить Неймара у «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завершения сделки.

И вот уже скоро месяц Неймар всем своим видом показывает, что не только не решил, чего хочет, но и в принципе не представляет, как это – принимать решения. Механика процесса очень сложная. Пусть другие решают. Поэтому первая причина – Неймар до сих пор сам не сказал, чего он хочет. За него говорят другие.

Окружение

Представители Неймара недовольны итогами переговоров с «Барселоной». Представители Неймара считают неуместными слова Пике. Представители Неймара сообщают, что Неймар ещё не принял окончательного решения. Представители Неймара требуют финансовых гарантий от «ПСЖ». Представители Неймара считают, что в «Барселоне» Неймара недостаточно уважают. Представители Неймара готовы раскрыть подробности сделки с «ПСЖ». Представители Неймара призывают не спешить с выводами.

«Окружение Неймара» — это уже анекдот. Представители Неймара сообщают, что Неймар ещё не определился, чего хочет на завтрак: омлет или пашот. Проводятся консультации с советниками. Но и на этом фоне один представитель выделяется – потому что его влияние на Неймара невозможно измерить. Чего же хочет его отец?

Деньги

Денег? Неймар-старший уже заработал на контрактах сына с «Барселоной» более 150 млн евро. И это не окончательная сумма. По условиям последнего контракта (подписан год назад), если Неймар останется в клубе до 1 августа 2017 года, его агенту (то есть отцу) полагаются премиальные в 27 млн евро. Почему дедлайном указан не последний день трансферного окна, а 31 июля? Это вопрос десятый, и одна из причин, по которым Хосепу Бартомеу лучше уйти с поста президента «Барселоны» в монастырь и начать раскаиваться в грехах. Дело в другом, только постарайтесь не смеяться: с учётом этой суммы, а также агентских выплат от трансфера в «ПСЖ» (около 45 млн евро) отец Неймара за четыре года заработает на «Барселоне» больше, чем Лео Месси за это же время. Я же просил не смеяться.

Медленный путь в никуда. Почему «Барселоне» пора проснуться Подробно обо всех актуальных проблемах. О Неймаре, усилении, «Ла Масии» и всём остальном.

Так чего он хочет? Есть известное мнение экс-президента «Сантоса» Одилио Родригеса: «Деньги – всё, о чём он думает. Речь шла о 90 млн, но он ни разу сам не заплатил за свой кофе». Вы же не забыли, что президенту «Сантоса» пришлось платить не только за кофе, но и за многие другие вещи, чтобы переговоры проходили в непринуждённой, комфортной обстановке? Так дело в деньгах? Возможно, отец Неймара хочет купить свою страну с покером и плюшками?

Или он хочет, чтобы о переходе его сына говорил весь мир? Да, это хороший способ удовлетворить своё тщеславие. О Неймаре сейчас говорят больше, чем когда он был номинантом на «Золотой мяч». Но говорить можно по-разному. Доводы вроде «любая популярность лучше, чем никакой» оставим маркетинговым агентствам. Мы всё-таки говорим о семье, не правда ли? Проще представить, как отец говорит ему что-то вроде: «Сынок, не тяни. Твоего ответа ждут миллионы людей. Скажи им, чего хочешь, и спокойно готовься к сезону». Но нет, видимо, там другие диалоги. Хотя затягивание с окончательным решением провоцирует поток негатива в адрес Неймара. Зачем это нужно?

«Вконтактик»

Примерно пару недель назад – на пике разговоров о переходе – Неймар начал регулярно публиковать двусмысленные посты в «Твиттере» и «Инстаграме». Собственно, двусмысленными их делает контекст и время публикации. То запостит фотографию со смайлом «задумался» на фоне «утечки информации от анонимного представителя игрока», что Неймар «ещё не принял окончательного решения о будущем». То выложит селфи с отцом и подписью: «Ты – это все мои друзья. Я счастлив, что у меня есть такой друг, как ты» — на волне новостей, что переговоры с «Барселоной» прошли неудачно. Если бы такие фотографии появлялись постоянно, можно было бы назвать это совпадением. Но предыдущее фото, на котором присутствует Неймар-старший, было выложено за месяц до того.

Неймар подставляет свой клуб

Последнее, о чём думает бразилец, – что «Барселоне» придётся искать ему замену. И времени у неё всё меньше. Конечно, это его право – заботиться в первую очередь о себе (а ещё отце, агентах, консультантах, астрологах, пресс-атташе, министре по связям с общественностью и поварихе). Неймар – не воспитанник «Барсы», он добросовестно отыграл здесь четыре сезона и хочет идти дальше. Всё так. Но. Вам не кажется, что решение принято уже давно? Не кажется, что всё, что происходит сейчас – все эти недовольные представители, утечки тайной информации в прессу о переговорах и так далее – это просто пиар?

Бесконечные слухи, противоречивые высказывания представителей в стиле «ты меня не любишь/не уважаешь/любишь, но не так», отменённые рекламные шоу, опровержения об отмене рекламных шоу, отменённые медосмотры, перенесённые медосмотры, опровержения опровержений – просто шум.

В Париже при его подписании собираются провести парад. В современном футболе на хайпе зарабатывают огромные деньги, и Неймар блестяще привлекает к себе внимание за пределами поля. Это правила игры, надо их принимать. Но обязательно ли играть по ним лучше всех?

«Барселона» рискует не просто потерять лучшего футболиста в мире младше 30 лет, но и потерять его в последний момент, перед самым началом сезона. Миллионы настоящих болельщиков каталонцев (не личные фанаты Неймара) рискуют заработать инфаркт в ожидании нового сезона. Сложившаяся система отношений на трансферном рынке, которая треснула после переходов Игуаина и Погба, рискует рассыпаться, как карточный домик. А в это время наш герой постит в соцсетях глубокомысленные фото в жанре «всё сложно».

Да переходи ты уже. Надоел.