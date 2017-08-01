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Неймар
Текст: Кирилл Хаит
Фото: instagram.com/neymarjr

Почему Неймар надоел

Пять важных причин.
1 августа 2017, вторник. 15:30. Футбол

Утомительные трансферные сериалы, которые нам показывают помимо нашей воли, случаются почти каждое лето. Только недавно был Поль Погба, а если мы говорим о «Барселоне» — можно вспомнить, с какими мучениями клуб вытаскивал из «Ливерпуля» Луиса Суареса. Но трансфер Неймара отличается. В чём разница?

В отступных. Когда отступные не прописаны и клуб не хочет отпускать игрока, торговаться можно хоть до бесконечности. Но ведь сейчас всё проще. Есть фиксированная сумма отступных, и от «Барселоны» мало что зависит. «ПСЖ» сделал предложение игроку, и ждёт ответа. Желания обоих клубов очевидны. Всё зависит от футболиста. Осталось разобраться с желаниями Неймара.

«ПСЖ» хочет вложить в Неймара полмиллиарда евро. Готов ли сам бразилец?
Любой клуб, имеющий в запасе 225 млн евро, может этим летом выкупить Неймара у «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завершения сделки.

И вот уже скоро месяц Неймар всем своим видом показывает, что не только не решил, чего хочет, но и в принципе не представляет, как это – принимать решения. Механика процесса очень сложная. Пусть другие решают. Поэтому первая причинаНеймар до сих пор сам не сказал, чего он хочет. За него говорят другие.

Окружение

Представители Неймара недовольны итогами переговоров с «Барселоной». Представители Неймара считают неуместными слова Пике. Представители Неймара сообщают, что Неймар ещё не принял окончательного решения. Представители Неймара требуют финансовых гарантий от «ПСЖ». Представители Неймара считают, что в «Барселоне» Неймара недостаточно уважают. Представители Неймара готовы раскрыть подробности сделки с «ПСЖ». Представители Неймара призывают не спешить с выводами.

«Окружение Неймара» — это уже анекдот. Представители Неймара сообщают, что Неймар ещё не определился, чего хочет на завтрак: омлет или пашот. Проводятся консультации с советниками. Но и на этом фоне один представитель выделяется – потому что его влияние на Неймара невозможно измерить. Чего же хочет его отец?

Деньги

Денег? Неймар-старший уже заработал на контрактах сына с «Барселоной» более 150 млн евро. И это не окончательная сумма. По условиям последнего контракта (подписан год назад), если Неймар останется в клубе до 1 августа 2017 года, его агенту (то есть отцу) полагаются премиальные в 27 млн евро. Почему дедлайном указан не последний день трансферного окна, а 31 июля? Это вопрос десятый, и одна из причин, по которым Хосепу Бартомеу лучше уйти с поста президента «Барселоны» в монастырь и начать раскаиваться в грехах. Дело в другом, только постарайтесь не смеяться: с учётом этой суммы, а также агентских выплат от трансфера в «ПСЖ» (около 45 млн евро) отец Неймара за четыре года заработает на «Барселоне» больше, чем Лео Месси за это же время. Я же просил не смеяться.

Медленный путь в никуда. Почему «Барселоне» пора проснуться
Подробно обо всех актуальных проблемах. О Неймаре, усилении, «Ла Масии» и всём остальном.

Так чего он хочет? Есть известное мнение экс-президента «Сантоса» Одилио Родригеса: «Деньги – всё, о чём он думает. Речь шла о 90 млн, но он ни разу сам не заплатил за свой кофе». Вы же не забыли, что президенту «Сантоса» пришлось платить не только за кофе, но и за многие другие вещи, чтобы переговоры проходили в непринуждённой, комфортной обстановке? Так дело в деньгах? Возможно, отец Неймара хочет купить свою страну с покером и плюшками?

Или он хочет, чтобы о переходе его сына говорил весь мир? Да, это хороший способ удовлетворить своё тщеславие. О Неймаре сейчас говорят больше, чем когда он был номинантом на «Золотой мяч». Но говорить можно по-разному. Доводы вроде «любая популярность лучше, чем никакой» оставим маркетинговым агентствам. Мы всё-таки говорим о семье, не правда ли? Проще представить, как отец говорит ему что-то вроде: «Сынок, не тяни. Твоего ответа ждут миллионы людей. Скажи им, чего хочешь, и спокойно готовься к сезону». Но нет, видимо, там другие диалоги. Хотя затягивание с окончательным решением провоцирует поток негатива в адрес Неймара. Зачем это нужно?

«Вконтактик»

Примерно пару недель назад – на пике разговоров о переходе – Неймар начал регулярно публиковать двусмысленные посты в «Твиттере» и «Инстаграме». Собственно, двусмысленными их делает контекст и время публикации. То запостит фотографию со смайлом «задумался» на фоне «утечки информации от анонимного представителя игрока», что Неймар «ещё не принял окончательного решения о будущем». То выложит селфи с отцом и подписью: «Ты – это все мои друзья. Я счастлив, что у меня есть такой друг, как ты» — на волне новостей, что переговоры с «Барселоной» прошли неудачно. Если бы такие фотографии появлялись постоянно, можно было бы назвать это совпадением. Но предыдущее фото, на котором присутствует Неймар-старший, было выложено за месяц до того.

Неймар подставляет свой клуб

Последнее, о чём думает бразилец, – что «Барселоне» придётся искать ему замену. И времени у неё всё меньше. Конечно, это его право – заботиться в первую очередь о себе (а ещё отце, агентах, консультантах, астрологах, пресс-атташе, министре по связям с общественностью и поварихе). Неймар – не воспитанник «Барсы», он добросовестно отыграл здесь четыре сезона и хочет идти дальше. Всё так. Но. Вам не кажется, что решение принято уже давно? Не кажется, что всё, что происходит сейчас – все эти недовольные представители, утечки тайной информации в прессу о переговорах и так далее – это просто пиар?

Бесконечные слухи, противоречивые высказывания представителей в стиле «ты меня не любишь/не уважаешь/любишь, но не так», отменённые рекламные шоу, опровержения об отмене рекламных шоу, отменённые медосмотры, перенесённые медосмотры, опровержения опровержений – просто шум.

В Париже при его подписании собираются провести парад. В современном футболе на хайпе зарабатывают огромные деньги, и Неймар блестяще привлекает к себе внимание за пределами поля. Это правила игры, надо их принимать. Но обязательно ли играть по ним лучше всех?

«Барселона» рискует не просто потерять лучшего футболиста в мире младше 30 лет, но и потерять его в последний момент, перед самым началом сезона. Миллионы настоящих болельщиков каталонцев (не личные фанаты Неймара) рискуют заработать инфаркт в ожидании нового сезона. Сложившаяся система отношений на трансферном рынке, которая треснула после переходов Игуаина и Погба, рискует рассыпаться, как карточный домик. А в это время наш герой постит в соцсетях глубокомысленные фото в жанре «всё сложно».

Да переходи ты уже. Надоел.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Неймар Хосеп Мария Бартомеу Трансферы Финансовый фэйр-плей
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