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Квинси Промес стал MVP 3-го тура и всего июля в РФПЛ
Текст: Олег Лысенко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Промес всемогущий! Лидер «Спартака» – MVP тура и месяца в РФПЛ

Вдохновенная игра Промеса помогла «Спартаку» одержать первую победу в чемпионате и обеспечила Квинси титул самого ценного футболиста июля.
1 августа 2017, вторник. 17:00. Футбол

Лёгкий, подвижный Себастьян Дриусси стремительно впорхнул в российский футбол. Дубль аргентинского нападающего недельной давности произвёл впечатление на всех без исключения участников голосования нашего проекта, начиная с простых болельщиков и заканчивая маститыми экспертами. Одним махом набрав 18 баллов – максимально возможный результат, – Дриусси автоматически сделался главным претендентом на первый индивидуальный приз сезона. И, скорее всего, получил бы его, если бы не резкое ускорение другого легионера, спартаковского.

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Новичок «Зенита» готов не только щеголять изображением царя зверей на спине, но и совершать подобающие герою подвиги.

Тёплым понедельничным вечером в Тушино Квинси Промес словно вздумал доказать, что ему любое дело на газоне по плечу. Быстроногий вингер красно-белых истоптал оба фланга «Открытие Арены» от флага до флага и чуть не свёл с ума краснодарского дебютанта Грицаенко.

Промес брался за любую – абсолютно любую – работу. Отнимал мяч, двигал вперёд, ассистировал и, разумеется, завершал старания партнёров. Диапазон действий спартаковского вожака в центральном матче третьего тура поражал широтой, а перечень полезных дел – содержанием. 7 ударов по воротам (4 в створ), 3 обводки, 5 угловых, 5 отборов, 2 верховых единоборства – поистине уникальный комплект технико-тактических действий для ярко выраженного созидателя. Промес причём преуспел не только в атаке, но и защите.

Наши респонденты по достоинству оценили вдохновенный порыв спартаковского голландца. 9 из 12 членов жюри упомянули Квинси в своих тройках, пятёрку бонусных баллов ему накинули читатели – в результате голосований на странице проекта и паблике «Чемпионата» в «ВК». Плюсуем 9 очков по итогам стартового тура – и получаем первого лауреата сезона. Есть, наверное, некий символизм в том, что им стал самый ценный игрок прошлого чемпионата. Для Промеса это уже пятый титул игрока месяца.

Вторым героем тура стал Александр Кокорин, автор единственного гола в дерби Петербурга и Ленобласти. В борьбе за третье место «железнодорожник» Мануэл Фернандеш опередил почти однофамильца Фернандо. Локальный успех португальцу обеспечила активность болельщиков клуба в Сети: из шести возможных бонусных пунктов Ману получил четыре.

В июльской квалификации Промес на пятёрку пунктов опередил Дриусси и на 9 – «армейца» Головина.

Специалисты

Виктор Булатов, бывший полузащитник «Спартака»: Фернандо, Фернандеш, Головин.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Синицын, Промес, Фернандо.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Фернандо, Промес, Кокорин.
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»: Кокорин, Синицын, Фернандеш.

РФПЛ

Промес, Кокорин, Головин.

Журналисты

Самвел Авакян, «Чемпионат»: Промес, Дзагоев, Кокорин.
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Кокорин, Головин.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Промес, Митришев, Синицын.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Промес, Митришев, Синицын.
Филипп Ковалёв, отдел «Спорт», газета «Метро»: Промес, Кокорин, Митришев.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фернандо, Дзагоев, Кокорин.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Натхо, Кришито.

Читатели

Квинси Промес – 887 голосов – 3 дополнительных балла.
Александр Головин – 282 – 2.
Мануэл Фернандеш – 237 – 1.

«ВКонтакте»

Фернандеш – 3.
Промес – 2.
Фернандо – 1.

Итоги 3-го тура РФПЛ:

Квинси Промес («Спартак») – 14;
Александр Кокорин («Зенит») – 7;
Мануэл Фернандеш, «Локомотив» – 6;
Александр Головин (ЦСКА) – 5;
Фернандо («Спартак») – 5;
Андрей Синицын («Краснодар») – 4;
Магомед Митришев («Ахмат») – 3;
Алан Дзагоев (ЦСКА) – 2;
Бибрас Натхо (ЦСКА) – 1;
Доменико Кришито («Зенит») – 1.

Лучшие игроки июля в сезоне-2017/18

Игрок1-й тур2-й тур3-й турСумма
Квинси Промес («Спартак»)901423
Себастьян Дриусси («Зенит»)018018
Александр Головин (ЦСКА)100515
Ари («Локомотив»)012012
Рикардо Лаборде («Краснодар»)100010
Александр Беленов («Уфа»)0808
Александр Кокорин («Зенит»)1078
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Головин Александр Кокорин Квинси Промес Себастьян Дриусси MVP РФПЛ
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