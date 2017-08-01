«Спартак» возвращается — в мгновениях 3-го тура РФПЛ

Лидерство тура
«Локомотив» победил «Анжи» в домашнем матче благодаря голу Мануэла Фернандеша и занял первую строчку в турнирной таблице.
Рубашка тура
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян не только назвал трусом Константина Базелюка, а мазохистом журналиста Тимура Журавеля, но и порвал рубашку во время матча с «Локомотивом».
Александр Григорян
Праздник тура
Третий тур РФПЛ совпал с днём Военно-Морского флота, и некоторые болельщики отметили этот праздник на футболе.
Гость тура
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, посол чемпионата мира 2018 года Елена Исинбаева нанесла символический удар перед матчем ЦСКА – «СКА-Хабаровск». В «армейском» дерби уверенно победил ЦСКА со счётом 2:0.
Елена Исинбаева
Реакция тура
Болельщики эмоционально отреагировали на мяч, вылетевший за пределы поля во время матча ЦСКА – «СКА-Хабаровск».
Поэзия тура
Фанаты ЦСКА во время матча растянули баннер со следующим четверостишием:
Мода в моменте — не нужна,
Большое видится на расстоянии;
Не дрогнет никогда рука,
Крепя на ветре наше знамя!
Любовь тура
В перерыве матча «Урал» — «Уфа» болельщик сделал предложение руки и сердца своей спутнице.
Стиль тура
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не изменяет беспроигрышному классическому стилю.
Григорий Иванов и Сергей Семак
Преданность тура
Игроки «Рубина» Гёкдениз Карадениз и Руслан Камболов поблагодарили болельщика Дмитрия Корчагина за многолетнюю поддержку клуба и подарили ему свои игровые футболки.
Казус тура
Футболисты «Динамо» вышли на матч с «Ахматом» без траурных повязок в память о чемпионе СССР и двукратном обладателе кубка страны Валерии Маслове. Ошибку удалось исправить только в перерыве матча.
Дуэт тура
У «Тосно» весьма оригинальный выбор талисманов клуба. Слева, интересно, кто?
Лодка тура
Болельщики «Тосно» представили перформанс на морскую тему во время матча с «Зенитом».
Победа тура
Действующий чемпион России «Спартак» одержал первую победу в текущем сезоне. Москвичи обыграли «Краснодар» со счётом 2:0.
Квинси Промес
Болельщик тура
Известный актёр Дмитрий Назаров во время матча «Спартак» — «Краснодар».
Поддержка тура
Болельщики “Спартака” поддержали тренера команды Романа Пилипчука, у которого накануне умерла дочь. Участники акции зажгли фонарики по всему стадиону, и первые пять минут матча прошли в тишине.
Шарф тура
Болельщица «Спартака» поддерживала команду, поднимая над головой необычный шарф.
Дети тура
Лукас Фернандо с сыном Энцо