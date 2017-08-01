«Спартак» возвращается — в мгновениях 3-го тура РФПЛ

Победа «Спартака», лидерство «Локомотива», стильный Семак, «армейское» дерби с участием Исинбаевой — в мгновениях 3-го тура РФПЛ.

«Кокорин – молодец! Долго от него ждали голов». Широков – о 3-м туре Роман Широков – о победе «Спартака», голах Кокорина и болельщиках ЦСКА — в своей рубрике на «Чемпионате».

Лидерство тура

«Локомотив» победил «Анжи» в домашнем матче благодаря голу Мануэла Фернандеша и занял первую строчку в турнирной таблице.

Рубашка тура

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян не только назвал трусом Константина Базелюка, а мазохистом журналиста Тимура Журавеля, но и порвал рубашку во время матча с «Локомотивом».

Александр Григорян Фото : Денис Тырин, «Чемпионат»

Праздник тура

Третий тур РФПЛ совпал с днём Военно-Морского флота, и некоторые болельщики отметили этот праздник на футболе.

Гость тура

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, посол чемпионата мира 2018 года Елена Исинбаева нанесла символический удар перед матчем ЦСКА – «СКА-Хабаровск». В «армейском» дерби уверенно победил ЦСКА со счётом 2:0.

Елена Исинбаева Фото : Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Реакция тура

Болельщики эмоционально отреагировали на мяч, вылетевший за пределы поля во время матча ЦСКА – «СКА-Хабаровск».

Символическая сборная 3-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 3-го тура сезона-2017/18.

Поэзия тура

Фанаты ЦСКА во время матча растянули баннер со следующим четверостишием:



Мода в моменте — не нужна,

Большое видится на расстоянии;

Не дрогнет никогда рука,

Крепя на ветре наше знамя!

Любовь тура

В перерыве матча «Урал» — «Уфа» болельщик сделал предложение руки и сердца своей спутнице.

Стиль тура

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не изменяет беспроигрышному классическому стилю.

Григорий Иванов и Сергей Семак Фото: fc-ural.ru

Преданность тура

Игроки «Рубина» Гёкдениз Карадениз и Руслан Камболов поблагодарили болельщика Дмитрия Корчагина за многолетнюю поддержку клуба и подарили ему свои игровые футболки.

Фото: rubin-kazan.ru

Казус тура

Футболисты «Динамо» вышли на матч с «Ахматом» без траурных повязок в память о чемпионе СССР и двукратном обладателе кубка страны Валерии Маслове. Ошибку удалось исправить только в перерыве матча.

Фото: fcdynamo.ru

Дуэт тура

У «Тосно» весьма оригинальный выбор талисманов клуба. Слева, интересно, кто?

Фото: fctosno.ru

Лодка тура

Болельщики «Тосно» представили перформанс на морскую тему во время матча с «Зенитом».

Фото: fctosno.ru

Победа тура

Действующий чемпион России «Спартак» одержал первую победу в текущем сезоне. Москвичи обыграли «Краснодар» со счётом 2:0.

Квинси Промес Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Болельщик тура

Известный актёр Дмитрий Назаров во время матча «Спартак» — «Краснодар».

Поддержка тура

Болельщики “Спартака” поддержали тренера команды Романа Пилипчука, у которого накануне умерла дочь. Участники акции зажгли фонарики по всему стадиону, и первые пять минут матча прошли в тишине.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Шарф тура

Болельщица «Спартака» поддерживала команду, поднимая над головой необычный шарф.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дети тура

Фото: fc-ural.ru

Лукас Фернандо с сыном Энцо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»