Новички Премьер-Лиги пока плохи. Так и должно быть?

Результаты на старте – это безнадёга?

С одной стороны, «Тосно» и СКА выдали слабейший старт для новичков Премьер-Лиги за последние годы – «Томь» и «Анжи» тоже подходили к 4-му туру с «баранкой», но хотя бы забили по мячу. С другой стороны, сейчас неподходящий момент для оценки шансов на вылет, выживание, подъём в еврокубки: три тура – слишком маленькая дистанция для далеко идущих выводов. Диаграмма ниже доказывает тезис.

Завалить старт можно по разным причинам – например, из-за жёсткого календаря: «Тосно» достались в соперники «Краснодар» и «Зенит», Хабаровску «Зенит» и ЦСКА. Больше станет понятно примерно к 10-му туру – к этому отрезку гораздо больше накопленных наблюдений и информации. Тогда и станет ясно, кто из новичков сохранит место в Премьер-Лиге (график показывает, что достаточно набрать к 10-му туру 10 очков), а кто будет бороться за выживание. Так что именно результаты – не повод бить тревогу. Зато качество игры заставляет задуматься.

Игровые проблемы решаемы?

Одна проблема объединяет «Динамо», «Тосно» и СКА – непривычные скорости и тяжёлый переход с одного скоростного режима на другой. Новый темп можно выдерживать на эмоциях, как «Динамо» делало тайм против подуставшего «Спартака», но скоростной работы в привычном по прошлому сезону режиме уже не хватает. В Грозном «Динамо» не соответствовало ритму, заданному соперником, уже к 5-й минуте.

Нам нельзя выкладывать видео момента, так что если захотите – найдите момент, если нет – попробуйте понять по скриншотам. Соснин, выпущенный Калитвинцевым, чтобы заливать цемент в опорной зоне, получил передачу с фланга, медленно остановил мяч, медленно потащил его…

Не прибавляя скорости, Соснин в итоге нарвался на прессинг сразу от двух грозненцев, потерял мяч и открыл центр.

Такие моменты нельзя списывать на слабую готовность, жару, матч через пять дней на шестой – виновата исключительно слабая адаптация под непривычные скорости. В темпе и быстроте мышления проиграли многие игроки «Динамо», ушедшие в команду под ФНЛ – как Александр Сапета, казавшийся по «Уралу» недооценённым кандидатом в сборную России. Сильнейшим игроком «Динамо» по отрезанию защитников и по обострению из финальной трети матч за матчем становится Вандерсон, выходящий на 20-25 минут, но привыкший к скоростям Премьер-Лиги, – и это тоже не должно удивлять.

Если коротко обрисовывать проблемы каждой команды:

«Динамо». Ребята Калитвинцева удивительно зависимы от эмоционального заряда – команда бежала в атаку при 0:2 в дерби и в Грозном, чуя запах крови, но с «Уралом» была удивительно пустой. Очевидны трудности с переходом из обороны в атаку: центральным защитникам из раза в раз некуда пасовать, потому что опорные полузащитники перекрыты прессингом, а передача на фланг ничего не даст с точки зрения развития атаки. Нет логики в развитии атак, которые кончаются бессмысленными дальними ударами вместо потенциальных обостряющих передач.

«Разгроми здесь всё, Панча!» Как играет лучший футболист «Динамо» В ФНЛ Кирилл Панченко был королём, а с возвращением в Премьер-Лигу сразу будет проверен дерби и «Спартаком».

На примере середины поля «Динамо» скоростной контраст особенно заметен: на уровне ниже Сапета и Зотов были королями центральной оси, но в первой же игре со «Спартаком» середина проваливалась и давала огромные свободные зоны раз за разом. Интерес «Динамо» к Цаллагову, любящему играть в опорной зоне, Маурисио и контракт для Самба Соу – доказательство, что руководство бело-голубых чувствовало проблему и раньше.

«Тосно». Звучит странно в контексте команды, получившей в трёх матчах суммарные 0:5, но на старте «Тосно» даже понравился. Дмитрий Парфёнов наладил командное понимание, как нужно защищаться (шестёркой в линию – напоминает ранний «Атлетико» Симеоне), как прессинговать, как переходить из обороны в атаку. Главная проблема, помимо новых скоростей, – выпадение из игрового рисунка отдельных игроков: матч за матчем пропадают форвард под Заболотным (Марков, Роша) и Георгий Мелкадзе, сильно выдающий лишь стартовые 10-15 минут. Если бы Мелкадзе уехал в «Анжи», от Александра Григоряна он услышал бы ровно то же, что и Базелюк.

СКА. Хабаровчане даже ослабили состав по сравнению с прорывным сезоном, а атакующая группа – слабейшая в Премьер-Лиге: даже Лескано, ведущий форвард «армейцев», бросил команду и оставил в одиночестве Антона Кобялко. Без лучших защитника, центрального хавбека и форварда прошлого сезона (Удалый, Карасёв, Лескано) ловить нечего – по количеству индивидуальных ошибок СКА очень выделяется на фоне остальных. Гришко на линии вратарской дарит шанс Кокорину, Довбня пропускает шальной удар со штрафного, потом пасует на ногу сопернику перед своими воротами, Черевко дарит гол Вернблуму и Головину… Многие ошибки – следствие новых непривычных скоростей: думать и принимать решения нужно намного быстрее.

Уже очевидно, что стандарты – едва ли не главная надежда СКА на успешный сезон. Против «Зенита» хабаровчане исполнили несколько удачных угловых, а свой единственный Big Chance за чемпионат тоже создали со стандарта. С игры – 0 явных голевых моментов, так же печально в атаке лишь у «Амкара». Возможно, по хабаровчанам бьёт акклиматизация – в атаке с «Арсеналом» и ЦСКА они играли ужасно – но тезис проверит только прилёт в Хабаровск середняка («Анжи» в 5-м туре). Если проблемы хабаровчан сохранятся, сезон обещает стать очень сложным.

Все на Х. Русский футбол поднимается со дна Почему выход Хабаровска в РФПЛ на самом деле очень круто.

Нужно ли новичкам больше игроков из Премьер-Лиги?

Из-за якобы серьёзной разницы в классе клубы, поднимающиеся в Премьер-Лигу, часто прибегают к услугам «кочевников» – игроков вообще без ярко выраженных сильных качеств, но поигравших в РФПЛ не первый год, привыкших к скоростям. Таких футболистов берут, основываясь на голом опыте, и тем самым нарушают приток свежей крови в главную лигу. Страдают и талантливые ребята из ФНЛ, которым закрыт путь наверх, и клубы, приглашающие «кочевников»: велик риск, что через год они снова смоются туда, где предложат новый контракт «на опыте».

В России принято считать, что стратегия приглашения таких игроков эффективна. Так вот — нет.

За последние пять сезонов лишь одна команда Премьер-Лиги начала сезон с составом, на 10/11 составленным из игроков, поднимавших команду наверх – «Крылья Советов» Франка Веркотерена. К 6-му туру состав был фээнэловским на 9/11, а к финишу сезона – на 6/11: оба показателя восхитительны для нашего футбола с его кадровой ротацией. Причём «Крылья» преимущественно подписывали легионеров, делающих команду сильнее – таких, как Йоан Молло.

На другом полюсе – «Томь», единственная команда за те же пять сезонов, начинавшая сезон с четырьмя участниками подъёма из ФНЛ в старте, причём дважды: в сезоне-2013/14 (вылет через «стыки») и в сезоне-2016/17 (вылет и финансовая катастрофа). И оба раза к 6-му туру в составе оставалось всего два игрока, поднимавших команду в Премьер-Лигу. «Томь» делала ставку на кочевников с опытом, и неэффективность такой стратегии подчёркивает её нынешнее место в иерархии ФНЛ – она играет молодёжью, в большинстве своём не тянущей даже первую лигу.

Каким составом начинали сезон новички Премьер-Лиги этим летом?

«Динамо»: 9 игроков из ФНЛ (новички – Шуньич, Ионов).

«Тосно»: 5 игроков из ФНЛ (новички – Юрченко, Чернов, Шахов, Кутин, Карниицкий, Мелкадзе).

«СКА-Хабаровск»: 8 игроков из ФНЛ (новички – Гришко, Пуцко, Баляйкин).

Примеры других новичков Премьер-Лиги, сумевших удержаться в элите на первый сезон, показывают: оптимальное обновление основной обоймы перед стартом – четыре новичка, ещё одного нужно встроить в состав после старта, чтобы увидеть уязвимое место («Крылья» с Молло сделали именно так). Так что «Динамо» в своей ситуации делает всё правильно – каждый новичок точечно укрепляет проблемную зону и добавляет командной скорости. Хотя про Самба Соу после матча с «Уралом», где малиец очень медленно думал в первые полчаса, так пока не скажешь.

10 интересных трансферов РФПЛ, которые вы могли не заметить Кантеподобный опорник для «Динамо», друг Махмудова из «Боавишты», нападающий с маленьким лёгким и другие интересные новички РФПЛ.

Когда полетят тренерские головы?

На шоковую терапию новички Премьер-Лиги трижды решались к 10-му туру – вот срок, до которого Калитвинцеву, Парфёнову и Поддубскому стоит нормализовать результаты. Кандидатура Поддубского, как кажется, самая неуязвимая из всех – заманить сильного тренера в Хабаровск не проще, чем сильного игрока, а нового возвращения Александра Григоряна ждать не стоит.

Юрию Калитвинцеву доработать сезон будет сложнее, чем Парфёнову и Поддубскому, и здесь против него сразу масса причин. Во-первых, это «Динамо» – сейчас обстановка в руководстве нормализовалась, но все болельщики не сомневаются, что рано или поздно случится новая буря. Во-вторых, вся сила тренера Калитвинцева – в умении построить позитивный единый коллектив, но неясно, как коллектив реагирует на нынешнее положение «Динамо» в таблице, нет ли внутри команды упаднических настроений. Наконец, Калитвинцев – слабый тактик. Центр поля сыпется, как карточный домик, игра в переходных фазах не клеится, а Кирилл Панченко продолжает бить со всех возможных точек – более сильный в тактической подготовке специалист уже смог бы самостоятельно решить все три сложности.

Впереди у «Динамо» несложный календарь – «Амкар», «Ростов», «Анжи», «Уфа» – и если бело-голубые к концу четырёхматчевого марафона останутся плавать около 13-го места, можно точно сказать, чья голова полетит первой.

Ещё немного аналитики по Премьер-Лиге:

Тренерский месседж. Что Манчини поменял в игре Кокорина Проблемы в игре Александра Кокорина ещё есть, но результата от его действий больше, чем когда-либо в «Зените».