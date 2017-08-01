10 фактов об арбитре, который рассудит «Зенит» и «Спартак»

Первый матч в РФПЛ отсудил в 2010-м

Михаилу Вилкову 38 лет, с 2005 года он судит футбольные матчи в профессиональных лигах, а в Премьер-Лиге впервые отработал в 2010-м, получив назначение на игру «Крыльев Советов» и «Алании». До этого он прошёл ПФЛ, первый дивизион, турнир дублирующих составов, а в 2009-м отработал матч Кубка России между московским «Динамо» и астраханским «Волгарём». Динамовцы тогда проиграли — 0:2, а Андрей Кобелев был жутко раздражён судейством.

Это ему кричал «диктор в Грозном»

«Судья продажная… козёл ты!» – одна из крылатых фраз нашего футбола, и её созданию посодействовал Вилков. В марте 2013-го нижегородец судил матч «Терека» и «Рубина», показал Ризвану Уциеву вторую жёлтую за кровожадный подкат под Карадениза (фол точно был), но, когда достал карточку, услышал на весь стадион тираду Рамзана Кадырова. Тогда Вилкова не поддержали даже коллеги по судейскому корпусу.

Он путал Шишкина и Чорлуку

На матчах «Зенита» Вилков уже влипал в неприятные истории. В сезоне-2012/13 с подсказки резервного арбитра Виталия Мешкова Вилков ошибочно удалил с поля Романа Шишкина за вторую жёлтую карточку. Арбитры не разобрались в эпизоде, ведь фолил хорват Ведран Чорлука. В итоге гости остались в меньшинстве. Постфактум судейская ошибка была разобрана – Вилкова отстранили от судейства на два месяца, а Шишкину отменили лишнюю карточку.

Судья Вилков в эпицентре футбольных скандалов Помимо Евгения Гинера в своё время работой Михаила Вилкова были недовольны Рамзан Кадыров, Андрей Кобелев и ФК "Локомотив".

«Зенит» при Вилкове проигрывал всего однажды

Было это весной 2014-го, когда «Зенит» в Химках проиграл ЦСКА – 0:1. Беспроигрышная серия «Зенита» с Вилковым составляет 14 матчей, общий баланс матчей с его судейством ещё убедительнее: 16 побед, 6 ничьих и одно, то самое, поражение от ЦСКА, разница мячей — 47:13, одна красная карточка игроку «Зенита» против 4 у соперника, 4 назначенных пенальти в пользу петербуржцев против двух в их ворота. Фантастические цифры.

Вилков – очень неудобный судья для «Спартака»

Статистика «Спартака» при судействе Вилкова гораздо печальнее. Из 20 матчей с Вилковым красно-белые выиграли всего четыре. Ещё 8 сыграли вничью, 8 проиграли – удивительный баланс. Четырежды Вилков удалял игроков «Спартака», однажды – их соперника, пенальти в пользу «Спартака» и их соперников ставил по два раза.

Он обслуживал оба жёстких разгрома «Спартака» от «Зенита»

5:0 — в 2012-м, 5:2 — в 2016-м – за последние годы «Зенит» дважды разносил «Спартак» в Санкт-Петербурге. Забавно, но оба матча обслуживал именно Михаил Вилков. В 2012-м он поставил пенальти в ворота «Зенита», который не реализовал Динияр Билялетдинов, а спустя несколько минут выдворил с поля Эйдена Макгиди. Почти четыре года спустя Вилков тоже не обошёлся без красной карточки, удалив Евгения Макеева. Впрочем, обе красные не слишком влияли на события: к моменту удалений «Зенит» выигрывал — 3:0 и 4:2.

В последнем матче, где судил «Спартак», удалил Глушакова

«Спартак» и Вилков не пересекались с апреля 2017-го, когда Михаил обслуживал матч москвичей в Ростове-на-Дону. Там он засчитал спорный гол Бухарова, якобы фолившего в борьбе с Таски, а затем показал красную карточку Денису Глушакову. Остыв после игры, Вилков разъяснял своё решение: «Никто мне ничего не подсказывал. Я решил поменять жёлтую карточку на красную. В Интернете гуляет снимок ноги Нобоа, и, думаю, если посмотреть эту фотографию, то по цвету карточки вопросы отпадут».

В последних двух матчах ошибался в пользу «Зенита»

«Недоволен тем, что первый гол нам забили из офсайда», – вещал после заключительного матча прошлого сезона Юрий Сёмин. «Локомотив» тогда проиграл «Зениту» (0:2), а бригада Вилкова не стала свистеть пассивный офсайд у Артёма Дзюбы в момент удара Александра Кокорина. За месяц до странного гола Кокорина Вилков дал в пользу «Зенита» пенальти в Оренбурге: сине-бело-голубые при тусклой игре выиграли — 1:0. «Если бы в штрафной «Зенита» упал наш игрок, такой пенальти не поставили бы», – сокрушался после игры Роберт Евдокимов.

Вытащен под матч из ФНЛ

На старте нынешнего сезона Михаил Вилков не получил судейскую категорию Pro за старые ошибки и был отправлен обслуживать матчи ФНЛ. Вилков скатался в Курск, на матч «Авангарда» и «Тамбова», в Новосибирск («Сибирь» – «Енисей») и Химки («Химки» – «Крылья Советов»). «Вилков выделялся на фоне команд, которые он обслуживал», – разъяснил Андрей Будогосский.

Назначен за «стержень»

Андрей Будогосский, глава департамента судейства и инспектирования, уже прокомментировал назначение Вилкова на матч повышенной сложности: «Вилков – не спонтанное назначение. Давно его знаю, всегда импонировало весомое качество – это мужик, который способен управлять игрой в самых сложных ситуациях. Его невозможно сломать. В этом матче важно противостоять какому-либо воздействию извне – трибун, команд, официальных лиц команд. Вилков способен с этим справиться. Наличие стержня и явилось основополагающим фактором, который склонил чашу весов в его пользу».