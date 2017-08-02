Пашалич пройдёт медосмотр для «Спартака». Главное — в обзоре дня

Вилков рассудит «Зенит» и «Спартак»

Назначены судьи и инспекторы на матчи 4-го тура российской Премьер-Лиги. Центральную встречу тура между «Зенитом» и «Спартаком» обслужит бригада Михаила Вилкова из Нижнего Новгорода.



4 августа (пятница)



«Анжи» – «Ростов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Николай Ерёмин (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

5 августа (суббота)



«Уфа» – «Ахмат»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семёнов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артём Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Анохин (Москва).



«Динамо» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).



«Локомотив» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).



6 августа (воскресенье)



«Арсенал» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).



ЦСКА – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).



«Зенит» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Чеботарёв (Краснодар).



«Краснодар» – «Урал»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Пашалич отправился в Рим, где пройдёт медосмотр для «Спартака»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич близок к переходу в «Спартак». Агент футболиста Марко Налетич в интервью tportal.hr рассказал, что хавбек вылетел из Лондона в Рим, где должен пройти медицинское обследование.



«Мы успешно провели переговоры с «Челси» и «Спартаком» и теперь из Лондона летим в Рим, где Марио пройдёт медицинское обследование. Если всё пройдёт хорошо, в чём мы даже не сомневаемся, Марио в среду отправится в Москву», — рассказал агент.



Ранее сообщалось, что Пашалич может заработать в стане красно-белых € 2,5 млн за один сезон.

Два игрока «Бней Иегуда» потерялись в Стамбуле по пути на матч с «Зенитом»

Два игрока «Бней Иегуда» потерялись в аэропорту Стамбула по пути на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом», который состоится 3 августа. Речь идёт о защитниках Аяде Абаши и Бене Тургемане.



Как сообщает sport5.co.il, оба футболиста отстали от команды во время пересадки в Стамбуле и не успели на рейс. Руководство «Бней Иегуда» пытается найти другой рейс в Санкт-Петербург, чтобы игроки смогли сегодня присоединиться к команде.



В первом матче, который состоялся 27 июля в Израиле, «Бней Иегуда» уступил «Зениту» (0:2).

Роналду прервал отпуск и приступил к тренировкам на базе «Реала»

Нападающий Криштиану Роналду приступил к тренировкам. Несмотря на то что отпуск должен был закончиться 5 августа, 32-летний футболист решил начать готовиться к сезону раньше. Об этом сообщает Marca.



13 августа «Реал» проведёт первый матч Суперкубка Испании с «Барселоной», и Криштиану Роналду хочет как можно лучше подготовиться к встрече. Пока «Реал» находится в США, Роналду будет работать по индивидуальной программе на базе клуба.



Ранее «Реал» в отсутствие Роналду проиграл «Барселоне» 2:3 в рамках Международного кубка чемпионов.

«Барселона» призывает европейские топ-клубы объединиться против «ПСЖ»

«Барселона» призывает европейские топ-клубы объединиться в коалицию против «ПСЖ», который, как считают испанцы, является прямой угрозой для нынешних правил в футболе. Как сообщает L'Équipe, каталонцы в последние дни уже связывались с представителями «Баварии» и «Ювентуса» и получили от них положительный ответ.



Целью сине-гранатовых является изоляция «ПСЖ» от других сильнейших команд Европы из-за вероятного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в стан французского клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что бразилец 2 августа может быть представлен как новый футболист «ПСЖ». При этом предполагается, что игрок может получить деньги от французов и самостоятельно выкупить свой трансфер чтобы стать свободным агентом. Таким образом, «ПСЖ» сможет избежать нарушение правил финансового фэйр-плей.



Также была информация, что Неймар в случае перехода в «ПСЖ» подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет французским клубом. По условиям соглашения бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).