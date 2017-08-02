Пашалич едет в «Спартак», у «Зенита» новые мишени. Таблица трансферов РФПЛ

Пашалич в четверг приедет в «Спартак», «Лацио» интересуется Азмуном и другие трансферные новости и слухи РФПЛ.

Таблица переходов РФПЛ

«Спартак»

«Спартак» завершает сделку по аренде Марио Пашалича. Хорватский полузащитник может заработать в стане красно-белых € 2,5 млн за один сезон. Как сообщает агент игрока, вскоре Марио подпишет новый контракт с «Челси» и отправится в Рим, чтобы пройти медосмотр для «Спартака».



«Марио прилетит в Москву в четверг утром. На его выбор повлияли традиции и величина клуба, возможность играть в Лиге чемпионов, тренер Каррера, а также рекомендации хорватских футболистов, имеющих опыт выступления в России», — сообщил «Чемпионату» агент футболиста.

Также красно-белые могут взять в аренду форварда бременского «Вердера» Макса Крузе. Как сообщает Die Welt, красно-белые готовы увеличить нынешнюю зарплату 29-летнего футболиста на € 1 млн.



Кроме того, в «Спартаке» может оказаться наш старый знакомый Роман Нойштедтер. Турецкий журналист Гёкмен Озкан на своей странице в «Твиттере» сообщил, что защитник «Фенербахче» продолжит карьеру в «Спартаке». По его информации, сумма трансфера составит € 3 млн. Решение о будущем игрока примет главный тренер «Фенербахче» Айкут Коджаман. Вообще очевидно, что «Спартак» активно ищет нового центрального защитника – ранее сообщалось об интересе к Эльякиму Мангала и Хольгеру Бадштуберу. Правда, оба от перехода отказались.

ЦСКА

Голкипер сербского клуба «Бачка» Иван Коновалов находится на просмотре в ЦСКА, где тренируется с основной командой. Ранее Коновалов выступал за молодёжные команды «Спартака» и «Амкара», а также за «СКЧФ Севастополь». Последние два сезона вратарь провёл в Сербии, выступая за клубы «Раднички» и «Бачка».



Неизвестно будущее защитника «армейцев» Кирилла Набабкина. Слухи связывают его с переходом в «Локомотив».

«Зенит»

«Зенит» продолжает поиски центрального защитника. Родриго Кайо, за которым питерские селекционеры гонялись в последнее время, прямым текстом заявил, что переезжать в Россию не намерен. «Зенит» быстро переключился и в кратчайшие сроки выкупил аргентинского защитника «Лиона» Эммануэля Мамману. Сумма трансфера составила 16 млн евро. Игрок уже прибыл в расположение сине-бело-голубых.

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Также в шорт-листе находится 23-летний защитник «Колона» Херман Конти, трансфер которого оценивается в 4 млн евро. Кроме того, аргентинскую колонию «Зенита» может пополнить полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар. Сумма трансфера оценивается в $ 10 млн.

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Жозе Маурисио расторг соглашение с «Зенитом» по обоюдному согласию сторон и получил статус свободного агента. Подтвердил это и сам футболист. Сейчас в услугах бразильского полузащитника заинтересовано «Динамо». Также команду может покинуть Хави Гарсия, за которого испанский «Бетис» предложил 4 млн евро. Испанец ведёт с переговоры о расторжении контракта. Вместо них «Зенит» рассчитывает приобрести игрока фланга – полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони за 10 млн евро. В скором времени игрок должен прибыть в Санкт-Петербург для подписания контракта (да, ещё один аргентинец).

«Краснодар»

«Краснодар особо не зажигает на трансферном рынке, предпочитая усиливаться точечно. Однако в данный момент ходят слухи о возможном уходе защитника Налдо, активный интерес к которому проявляет «Эспаньол». Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров.

«Ростов»

«Ростов» в последние недели приостановил массовую закупку новичков. Пока контракт подписан с полузащитником Резиуаном Мирзовым, который ранее расторг контракт с «Ахматом». Этот сезон футболист проведёт на правах аренды в «Тосно».

«Локомотив»

Прилипший к скамейке «Зенита» Иван Новосельцев может реанимировать карьеру в «Локомотиве». По информации «Чемпионата», в данный момент ведутся переговоры по годичной аренде игрока. А вот с переходом Рыбуся всё предельно ясно – польский полузащитник подписал с «железнодорожниками» полноценный контракт. Вскоре «Локо» может пополнить ещё один новичок – речь о 29-летнем нападающем льежского «Стандарда» Орланду Са. Клуб и футболист уже согласовали условия контракта.

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Ну и потенциальная трансферная бомба. Сообщается, что «Локомотив» может взять в аренду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, который пока не проходит в основной состав своей команды.

«Рубин»

Не успел Сердар Азмун обосноваться в «Рубине», как по нему пришло предложение от «Лацио». Как сообщает Sky Sport, римский клуб достиг соглашения с иранским футболистом, а казанцам предложил € 15 млн. Федерация футбола Ирана сообщила через официальную страницу в «Инстаграме», что Азмун перейдёт в «Лацио» за € 18 млн. В случае перехода римляне отдадут Сердара в «Верону» на правах аренды.



Также «Рубин» может расстаться с ещё одним форвардом. Казанцы готовы отдать 28-летнего Жонатаса в аренду «Хетафе» до конца сезона за € 1,3 млн, после чего у испанского клуба будет возможность выкупить бразильца за € 4 млн.

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«Арсенал»

«Арсенал» взял в аренду на сезон 23-летнего нападающего «Зенита» Луку Джорджевича. 23-летний черногорский футболист будет выступать в новой команде под 18-м номером. Вместе с ним в Туле мог оказаться ещё один выходец с Балкан – Зоран Тошич. Но, по словам генерального директора туляков Дмитрия Балашова, с их материальными возможностями это нереально. Зато «Арсенал» объявил о трансфере из «Эспаньола» 24-летнего защитника Виктора Альвареса. Контракт подписан на два года. В то же время нападающий Браун Форбс, который редко попадает в состав туляков, может покинуть команду, на игрока претендует клуб второй Бундеслиги «Унион».

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«Анжи»

Не часто у нас в РФПЛ бьют рабоной. А если и бьют, такие удары не остаются незамеченными. Самый свежий пример – Хуан Лескано. Аргентинец не всегда проходил в основу «СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне, а сейчас после феерического момента в игре с «Зенитом» обратил на себя внимание и заслужил предложение от «Анжи».

«Динамо»

И напоследок – смешная история о возможном уходе Погребняка из РФПЛ. Если вкратце – болельщики «Динамо» собирают деньги на трансфер своего же форварда в другой клуб.