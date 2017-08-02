Бердыев учит игроков «Рубина» баскетболу. 7 тактических трендов тура

Самедов становится центральным полузащитником

Массимо Каррера начинал матч по схеме 4-2-2-2, ставшей уже привычной для «Спартака» на старте нынешнего чемпионата, но к середине первого тайма изменил цифровое расположение. Без мяча красно-белые встречали «Краснодар» по расстановке 4-1-4-1: Фернандо отошёл в глубину, исполнять традиционную роль страхующего, а на одной линии с Глушаковым центр прикрывал Самедов. Причина перестройки – численное и качественное преимущество «Краснодара» в центральной зоне в первые полчаса игры. Каборе или Газинский отрезали линию полузащиты пасом через середину, а Фернандо и Глушаков не успевали блокировать и передачи, и соперника, принимающего мяч.

Перемещение Самедова в центр стало не единственным изменением в стратегии игры без мяча: Промес и Луис Адриано «присели» ближе к защитной линии, блокируя варианты на флангах. Такой приём Массимо Каррера использует уже не впервые.

Перевод Самедова в середину и более уплотнённый центр заставили «Краснодар» искать другие пути к чужим воротам, несколько раз билд-ап «быков» и вовсе сводился к непривычным длинным передачам на Классона. При этом игроки «Спартака», вокруг которых была завязана тактическая трансформация, не набили себе сильную статистику: Самедов с перемещением в центр не сделал ни одного удачного оборонительного действия, Фернандо записал всего 1 перехват. Однако «Спартак» стало банально сложнее взломать через центр в позиционной атаке.

Для самого Самедова перевод в центр – уже привычное дело. Будучи отвязанным от своего фланга, Александр нечасто получал мяч (47 касаний), но стал лучшим у «Спартака» по Impect, отрезав 10 защитников «Краснодара» за матч. Время напомнить, что на Кубке конфедераций Самедов был лучшим игроком по Impect в пересчёте на 90 минут.

Пакман. В чём Самедов лучше Криштиану, а сборная России – худшая Самая интересная статистика Кубка конфедераций.

«Зенит» всё ещё испытывает трудности в атаке

Ренессанс и мощная реализация Александра Кокорина греют душу Роберто Манчини, но тяжёлых мыслей должно быть больше. Несмотря на качественный контроль мяча и высококлассную работу Леандро Паредеса (66 передач, 88 Packing), у «Зенита» есть проблемы с созданием моментов. Очень часто последний пас делают фланговые игроки – иногда, как в случае с голом Кокорина, такие передачи работают, но чаще они превращаются в банальные читаемые навесы в никуда.

Вот обычная непримечательная ситуация, типичная для нынешнего «Зенита»: Кришито, ставший у Манчини вторым по общей пасовой активности после Паредеса, готовит навес в штрафную. История типичная – за три тура Кришито сделал 19 подач (всего 3 удачных).

Само по себе стремление загнаться на фланг под тысячный навес неправильно, потому что:

1. Под Кришито в момент приёма мяча на свободном пространстве открывается Кокорин (на скриншоте он остаётся свободным),

2. В штрафной маячит один-единственный Дриусси без достойной поддержки. Александр Ерохин, рослый и умеющий продавить в воздухе, мог бы помочь аргентинцу своим включением. Защитники как минимум бы напряглись.

3. Эффективность навесов в принципе низка – голевыми становятся от силы 2% подач в штрафную.

Возможно, одна из причин трудностей «Зенита» – проблемы со вписыванием в новый стиль игры Жулиано. У Роберто Манчини Жулиано выходит через раз, делает 20,5 передачи за игру и рассматривается скорее не как сильный ассистент, а как помощник Кокорину и Дриусси на передовой (против «Рубина» Жулиано выходил именно в такой роли). Ерохин, Шатов, Кокорин, которых Манчини ставил под нападающими – игроки с другими сильными качествами.

Тренерский месседж. Что Манчини поменял в игре Кокорина Проблемы в игре Александра Кокорина ещё есть, но результата от его действий больше, чем когда-либо в «Зените».

«Рубин» на угловых устраивает НБА

«Всё сразу не бывает. Нужно время, потерпите», – сказал Курбан Бердыев после натужной победы над тульским «Арсеналом», отвечая на вопрос о слабой позиционной атаке. Проблемы «Рубина» в конструировании игры никуда не делись даже с выходом лишнего креативного футболиста, Мийо Цакташа. Весь первый тайм казанцы играли забросами от центральных защитников на Жонатаса, игнорируя выпавшую середину. Магомед Оздоев за первый тайм набрал 3 очка Packing – ужасный результат для любого полузащитника box-to-box.

Но пока позиционная атака «Рубина» действует слабо, на помощь Бердыеву приходят стандарты – их банально проще оперативно отработать на тренировках. Против «Арсенала», использовавшего «персоналку», Бердыев использовал баскетбольные заслоны. Суть приёма – один/два игрока блокируют защитников, из-за спин которых выныривает ещё один игрок «Рубина», наносящий удар по воротам. Приём разбил защиту туляков: первые три угловых у ворот Габулова «Рубин» завершил ударами, а третий воплотил в гол.

На первом корнере заслон ставили Цакташ и Оздоев, блокируя своих защитников, а Жонатас из-за их спин полетел на подачу Набиуллина – пробил чуть выше.

Во втором моменте сразу двух оппонентов заслоном схватил Серхио Санчес, что помогло Жонатасу, отлепившись от Денисова, пробить в касание почти с земли.

Гол Сонга – результат более умного розыгрыша: подача на ближнюю, скидка на дальнюю (куда с ближней штанги как раз побежал Сонг) и сразу два игрока «Рубина», блокирующих выход на мяч защитникам – Оздоев и Азмун. Пока Магомед Оздоев не выполняет своих прямых обязанностей, но свою роль на стандартах исполняет идеально.

«Локомотив» плохо использует Рыбуся

Фланговая асимметрия – одна из главных проблем наших топ-команд: в ЦСКА Марио Фернандес влияет на игру гораздо сильнее Георгия Щенникова (намного лучше атакует), в «Зените» Доменико Кришито начинает значительно кренить игру на свой фланг и отбирать хлеб у Игоря Смольникова, в «Краснодаре» Кристиан Рамирес обостряет намного чаще Сергея Петрова. «Локомотив» после травмы Виталия Денисова тоже столкнулся с такой проблемой: на фланге его заменил номинальный вингер Михаил Лысов, но парадоксальным образом Лысов смотрелся слабее впереди, а не сзади. Поднимаясь выше, Лысов или загонял себя во фланг, или принимал максимально простые решения, отдавая ближнему.

Выход на замену новичка, Мацея Рыбуся, должен был изменить дисбаланс, однако «Локомотив» продолжил взламывать «Анжи» своим правым флангом. А Рыбусь выдал такую же атакующую активность, как юный Лысов – 36 Packing+Receive.

Причина? Их несколько. Первая: Рыбусь пока не совсем понимает тактическое устройство команды (схема 3-4-2-1 ему не знакома) и важность своих подключений к атаке. Вторая: движение Алексея Миранчука и Мануэла Фернандеша. Миранчук перемещается по всему фронту атаки, а Ману преимущественно уходит правее, из-за чего справа создаётся переизбыток креативных игроков. Третья: креативная работа Дмитрия Баринова. После перерыва Баринов стал особенно акцентированно отвечать за начало атаки через свою зону, а в середине тайма даже на пару минут завис на чужой трети, махнувшись местами с Игнатьевым.

Есть и ещё одна причина – мощная форма Владислава Игнатьева. В Черкизово Игнатьев выдал лучший Packing-шоу всего сезона Премьер-Лиги: 79 отрезанных соперников своими передачами, 121 отрезанный на приёме передач, 15 отыгранных защитников. Голевая передача – десерт к шикарно сыгранному матчу.

Вандерсон нужен «Динамо» с первых минут

Большая часть игроков «Динамо» тяжело адаптируется к скоростям Премьер-Лиги, от которых получилось отвыкнуть за сезон, и в такой ситуации на фоне остальных игроков атаки выгодно выделяется Вандерсон. Третий матч подряд бразилец получает крохи игрового времени и снова становится лучшим по нескольким атакующим показателям. Поражает Packing-статистика Вандерсона: сыграв 77 минут за сезон, он стал лучшим игроком «Динамо» по обострению на финальной трети, отрезанию защитников и всем показателям в пересчёте на 90 минут.

В Грозном Вандерсон получил всего 22 минуты, однако умудрился в сумме обострить больше, чем Панченко, Луценко и Бечирай: бразилец отрезал 12 защитников, 13 раз вывел соперников из игры на финальной трети. Из глубины он выводил Бечирая в потенциальный выход 2 в 1, организовывал момент для Ионова (передачу Ташаеву под прострел в центр делал именно Вандерсон), смело брал на себя игру. Такой футболист нужен «Динамо» с первых минут – в царстве варёных раков Вандерсон готов делать результат.

Юрий Калитвинцев тоже отметил сильный выход Вани на замену: «Очень здорово вышел Вандерсон. Он повернул игру в другую сторону». Но здесь нужно выделить и другой знаковый момент – вся острота «Динамо» возникла, когда Вандерсон заменил Кирилла Панченко. Лучший бомбардир прошлогоднего «Динамо» снова отметился лишь дальними ударами (2 за игру), но на фоне Вандерсона Панченко ещё и невыгодно выделялся подстройкой под мяч. Ещё до замены «Динамо» удавалось находить пустые зоны в центре поля грозненцев – один из сигналов того, что команда Олега Кононова своего нахождения рядом с «Зенитом» и «Локомотивом» совсем не заслуживает, – однако Панченко сбивал командную скорость, принимая мяч спиной к воротам и отдавая его назад.

Вандерсон же, принимая передачи из глубины, разворачивался и разворачивал атаку вперёд. Пожалуй, здесь и кроется разница в ощущении игроками скоростей Премьер-Лиги: Вандерсон адаптирован к ним давно, так что на фоне коллег по «Динамо» видится королём.

«СКА-Хабаровск» – чемпион по результативным ошибкам

В Премьер-Лиге давно не было команды, настолько стабильно дарящей голы сопернику. Пока игроки СКА допускают фатальные ошибки в каждом матче – с «Зенитом» Гришко во вратарской не успел выбить мяч и нарвался на Кокорина, с «Арсеналом» Довбня пустил шальным ударом от Сергея Ткачёва, а против ЦСКА «привёз» Черевко, слабо покатив мяч вратарю в собственной штрафной. Были и ошибки, не ставшие голевыми. Так, в Туле Довбня под прессингом отдавал пас на ногу Расичу в собственной штрафной, но сам смог исправить ошибку.

Добавим к таким ошибкам неспособность атакующей группы создать что-либо опасное с игры – и получим худшую команду старта сезона по созданным и допущенным Big Chances: 1-7. Единственный явный голевой момент был создан со стандарта, а у своих ворот так обильно не позволяет обострять ни один клуб Премьер-Лиги.

К причинам можно относить джетлаг, жестокий календарь на старте, привыкание к новой лиге, однако надо признать – СКА и ментально, и в плане соответствия скоростям хуже всех готов к Премьер-Лиге.

«Амкар» потерял качество опорной зоны

Третий матч подряд Гаджи Гаджиев сетует на слабость центра поля: «К сожалению, опять проиграли опорную зону, не хватает качеств». В схеме 5-3-2 у «Амкара» всегда был качественный выжигающий опорник, однако весь старт сезона пермяки проводят без него – Огуде перенёс операцию на шейных позвонках, а подменявший нигерийца Йовичич уехал в «Црвену Звезду». Качество игры без Огуде хромало ещё в концовке прошлого сезона, что признавал и Гаджиев, теперь же его потеря выглядит невосполнимой.

С «Ростовом» Гаджиев отрядил закрывать опорную зону Александром Рязанцевым, но Рязанцев – игрок совсем иного склада. Он выдал достойный матч как глубинный плеймейкер (55 Packing – больше, чем у Гола и Комолова вместе взятых), неплохо разворачивал атаки, но перечеркнул всё одним единоборством в центре поля. Страхуя товарища, Рязанцев проиграл борьбу Юсупову, после чего один пас нарисовал атаку 3v2 с численным перевесом «Ростова».

Ещё один глубинный плеймейкер «Амкару» не нужен – у Гаджиева и так есть Януш Гол. Зато выжигающий опорник нужен срочно, иначе центр выиграет даже «Динамо», одна из слабейших команд старта сезона по игре в середине поля.

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