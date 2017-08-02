Неизвестный 19-летний парень – это новый 18-летний парень. Что-что?

Вы, наверное, уже в курсе: в Италии Магомеда-Шапи Сулейманова назвали «новым Аршавиным». Так что если вы сомневались, кого он вам напоминает, то теперь всё ясно: Аршавина. И наоборот: если вы иногда с беспокойством задумываетесь о том, кто же займёт место Аршавина на вершине русского футбола, то можете расслабиться, ответ есть. Сулейманов же.

Сулейманов — самый молодой автор гола российских команд в еврокубках в истории

А теперь серьёзно. Нелепая привычка присваивать молодым неизвестным футболистам качества всем известных звёзд или уже закончивших с футболом легенд имеет разумное объяснение. Широкая аудитория попросту может не знать какого-то парня из молодёжной академии «Бенфики» или «Палермо» и просто не поймёт, что речь идёт о толковом игроке, который заслуживает внимания. Поэтому самой ёмкой его характеристикой станет сравнение с другим – тем, кого точно все знают. Не самый честный приём, но эффективный. И взгляд притягивает, не правда ли? Всего год назад вы вряд ли бы открыли статью про Килиана Мбаппе, а вот у статьи про «нового Анри» были шансы.

Так что назвать Сулейманова Аршавиным – это игра по негласным правилам. Футболисты из России не слишком хорошо известны в Европе, но как раз Аршавина знают все. Комплименты такого рода получают все техничные футболисты независимо от национальности. Каждый аргентинец должен хотя бы раз побыть «новым Марадоной», итальянцы путают «новых Баджо» с «новыми Тотти», а англичане грустят без «нового Лэмпарда». Нормально и даже здорово, что у нас тоже есть серьёзная точка отсчёта: ну кто откажется быть «новым Аршавиным»? Вперёд! Кстати, доказать, что ты не новый кто-то, а «первый ты» – тоже мотивация. Помните, как Неймара в 2013-14 годах называли «новым Робиньо»? Ну и кто теперь Робиньо?

Новый уровень навешивания ярлыков

Повторюсь: это может кому-то не нравиться, может надоедать, но в этом есть смысл. Но сейчас искусство навешивать ярлыки выходит на новый уровень. И это уже начинает беспокоить. Что случилось?



Случилась новость о том, что «Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на «нового Мбаппе» из французского клуба «Кан». Знакомьтесь, Янн Карамо — «новый Мбаппе». Первая реакция – кто это вообще придумал? Легко узнать, достаточно воспользоваться «Гуглом».

Янн Карамо Фото: Reuters

В Англии Карамо называют «Мбаппе» в изданиях Sun, Express, Goal, Metro, Daily Star, Football chronicle, Tribal football. Во Франции Equipe, Football, Sports. В Италии Calciomercato, Tuttomercatoweb. В Испании Marca. То есть речь не о каком-то исключении. Это эпидемия, которая охватила в том числе и уважаемые издания по всей Европе. А если что-то используется повсеместно, то скоро это становится нормой.



А теперь вопрос. Даже несколько.



Килиан Мбаппе – левша или правша? Как он играет головой? Предпочитает получать пасы на ход в ногу или в недодачу? Игрок касания или любит повозиться с мячом? Часто забивает с отскоков? Начинает рывок к воротам с бровки или с полуфланга? Ищет зону между центральными защитниками или центральным и фланговым? И последний вопрос: вы знали больше половины ответов?

Вряд ли кто-то, кроме болельщиков «Монако», видел хотя бы 10 матчей с его участием. Тут у жителей России могло бы быть преимущество: он играл против ЦСКА. Но нет, 10 минут в двух матчах – это как-то маловато. Просто осенью Мбаппе ещё не был в «Монако» игроком основы. Выходил на 5-10 минут в концовке. Это поднимает другой вопрос: насколько уместно сравнивать молодого неизвестного футболиста с тем, кого ещё год назад с кем-то сравнивали?

Почему именно Мбаппе?

Это не камень в огород Мбаппе. Мы все от него в восторге. Кто-то из-за его скорости, кто-то из-за техники, кто-то просто болеет за Францию. Некоторые (вроде меня) в восторге, потому что он вызывает ностальгию. Раньше игроков, которые могли протащить мяч и закатить его в ворота, было больше, сейчас выше ценится грамотная игра в штрафной. По манере вести мяч, как бы поглаживая его сверху стопой, и легонько бить под левую ногу вратарю Мбаппе напоминает не только Тьерри Анри, но и Роналдо. Для тех, кто не любит форвардов типа Эдинсона Кавани, Мбаппе – просто праздник.

Дело в том, что всё-таки сравнивать талантливых подростков лучше с теми, кто уже оставил след в истории. Тогда понятна точка отсчёта. В футбольных навыках – но и не только. В лидерских качествах, в умении преодолевать обстоятельства, в количестве трофеев, в амбициях и так далее. Сравнение должно подразумевать конкретный смысл. Простой пример: если я назову кого-то новым Кассано, вы наверняка решите, что речь о техничном талантливом парне с трудным характером.

Характер раскрывается со временем. Уровень амбиций и честолюбия тоже. Три года назад казалось, что Месси оккупировал пьедестал, а Роналду – лучший среди равных преследователей. Но после 30 Роналду преобразился и стал номером один. И теперь мы ждём, ответит ли Месси. Всё это тоже войдёт в историю. А что Мбаппе? У него отличная статистика в дебютном взрослом сезоне, и если так пойдёт и дальше, с ним будут сравнивать каждого второго более-менее техничного форварда. Потом. А пока нечего сравнивать. Разве что кроме цены? Но «Монако» не продаёт своего игрока за 120 млн евро, а «Кан» торгуется с «Интером» из-за трёх: итальянцы предлагают шесть, французы хотят девять. Это точно повод для сравнения? На паре французских сайтов удалось найти информацию, что они друзья. Тоже сомнительный повод. Кстати, их дружба не помогла «Монако» получить Карамо: он готов перейти только в ту команду, которая гарантирует игровую практику, и не хочет в аренду. Так почему именно Мбаппе?

И последнее. Выше я привёл причины, почему лучше сравнивать молодых футболистов с теми, чья карьера уже состоялась. Есть ещё одна причина, очень банальная: возраст. Новый/будущий кумир миллионов, преемник предыдущего, не должен быть старше, это странно. Янну Карамо 19 лет, Килиану Мбаппе – 18. Месси – это «новый Дибала».