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Трансферная кампания «Лилля»
Текст: Егор Гавриков
Фото: twitter.com/losclive

Деньги любят тишину. Самая необычная трансферная кампания этого лета

«Лилль» этим летом потратил уже 65 млн евро. Разбираемся, кто и как во Франции строит ещё один суперклуб.
2 августа 2017, среда. 13:05 Футбол

Нынешнее трансферное окно богато на громкие покупки: возрождающийся «Милан», не жалеющие денег английские клубы, впервые потратившая за лето 100 млн евро «Бавария», «Реал», подписывающий главных молодых звёзд Ла Лиги, снова заработавшие какие-то немыслимые деньги на продажах «Монако» и «Бенфика». В тени всего этого остаётся «Лилль», который приобрёл футболистов уже на 65 млн евро – больше, чем кто бы то ни было во Франции. И только 8 клубов Европы потратили больше.

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Откуда там столько денег?

Вообще, в последние годы «Лилль», в отличие от многих других французских команд, отнюдь не бедствовал. «Доги» всегда имели хороший селекционный отдел и эффективно работающую академию. За последние пять сезонов «Лилль» купил игроков на 63,5 млн евро, а продал на 185 млн евро. А на радость местных болельщиков за клуб выступали такие футболисты, как Эден Азар, Матье Дебюши, Люка Динь, Димитри Пайет, Дивок Ориги, Идрисса Гана Гуйе, Джибриль Сидибе, Софьян Буфаль и другие.

Стоит обратить внимание и на другие доходы клуба. Например, с телеправ. Каждый французский клуб имеет минимум 35 млн евро в год теледоходов. А учитывая то, что «Лилль» достаточно популярный клуб, он получает ещё больше. О популярности говорит и посещаемость команды – в прошлом сезоне «доги» собирали на домашних матчах в среднем почти 30 тыс болельщиков, что является четвёртым показателем французской лиги. Деньги у «Лилля» были всегда, просто они не тратились в больших количествах.

Почему начали столько тратить?

В январе этого года было объявлено о том, что бывший владелец команды Формулы-1 «Лотус» Жерар Лопес приобрёл 95% акций клуба. Это событие вызвало приток инвестиций. Амбициозный менеджер хочет сделать на севере Франции суперклуб, поэтому приглашает руководить таких же амбициозных людей.

Самая яркая фигура нового «Лилля» – известный каждому футбольному болельщику Марсело Бьельса. Самый помешанный на тактике тренер после двух дней работы в «Лацио» целый год не тренировал, но проводил своё свободное время с пользой. Аргентинец постоянно посещал различные турниры в Европе и Латинской Америке, а ещё до подписания контракта с «Лиллем» его замечали на матчах молодёжной и юношеских команд «догов».

Но не только Бьельса отвечает за трансферы. Новым спортивным директором «Лилля» стал Луис Кампос. В узких футбольных кругах этот человек широко известен. Луис был в штабе Моуринью в «Интере», а потом ушёл вслед за Жозе в «Реал», где уже выполнял функции члена спортивного менеджмента в области покупок. Именно он привёз в Мадрид Луку Модрича и Рафаэля Варана. А потом Кампос перебрался в «Монако», где собрал весь тот состав, который весной играл в полуфинале Лиги чемпионов. То есть специалист тоже высококвалифицированный.

А генеральным директором клуба стал Марк Ингла. После победы Лапорта на выборах в президенты «Барселоны» Марк работал в каталонском клубе заместителем спортивного директора, а затем вице-президентом по маркетингу. В 2010-м Ингла сам баллотировался на выборы в президенты клуба, но занял лишь третье место.

Кого купили?

Хоть «Лилль» и провёл самую дорогую трансферную кампанию, никаких покупок за немыслимые деньги не было. Больше всего потратили на Тьяго Маию. Имя 20-летнего бразильца уже не первый год на слуху у футбольной Европы. В своё время им интересовались «Челси» и «Зенит». Но Тьяго выбрал работу с Марсело Бьельсой и перешёл в «Лилль» за 14 млн евро. Маия – настоящий опорник формата «бокс-ту-бокс». В трёх последних сезонах хавбек в среднем делал 2,8 отбора и 1,9 перехвата за игру. Для полузащитника, не заточенного исключительно на разрушение, это отличные показатели. Ещё бразилец много получает мяч. За матч в этом сезоне чемпионата Бразилии за матч он делал в среднем 56 передач с точность 86%. К этому стоит добавить и высокую эффективность обводок – 68%.

Второй по дороговизне трансфер – Луис Араужо. Эта покупка видится не очень понятной. В его активе всего 9 выходов в стартовом составе в Высшей лиге Бразилии за «Сан-Пауло». То есть за 10,5 млн евро «Лилль» получает игрока, который не пробивался в основу 18 команды Бразилии. К этому стоит добавить, что Луис играет только левой ногой – только примерно 3% ударов он выполняет правой. Видимо, Марсело Бьельса в нём что-то разглядел.

Ещё одна фигура из того же «Сан-Пауло» уже чуть более однозначная. Тьяго Мендес в этом сезоне сыграл всего 4 матча с первых минут, но ему уже 25 лет, и в его карьере были полноценные сезоны. По манере игры он напоминает Тьяго Маию, но чуть менее мобильный. Пара Маия — Мендес в центре поля выглядела бы очень симпатично при наличии разрушающего опорника под ними. По этой причине был выкуплен Шека из «Браги», который уже прошлый сезон проводил в аренде в «Лилле». Это 22-летний атлетичный португалец, который ещё при Патрике Колло сумел зарекомендовать себя и был выкуплен за 5 млн евро.

Николас Пепе, сыграв всего 11 матчей в старте за «Анжер», тоже привлёк внимание «эль роко». Ивуариец очень ловкий и быстрый, но делает не так много обводок (всего 1,1 за игру). За 22-летнего игрока, который также ещё не провёл ни одного полноценного сезона на высоком уровне, «Лилль» раскошеливается на 10 млн евро. Настораживает, что за людей, не проходящих в стартовый состав своих клубов, платят такие деньги.

А вот Кевин Малькюи, которого тоже позвал к себе Марсело Бьельса, в прошлом году был основным игроком «Сент-Этьена». 25-летний француз играет на позиции правого защитника. У него очень хорошая статистика оборонительных действий: по 2,6 отбора и перехвата в среднем за игру. В атаке Кевин не так хорош, потому как точность кроссов 10% – это мало, нормальным считается показатель 20% и выше.

Ещё один правый защитник – Эдгар Иэ. Португальский воспитанник «Барселоны» в прошлом сезоне отбегал 12 матчей за «Белененсеш» и тоже не был игроком основного состава. Единственное, что могло в нём привлечь, – эффективность отборов, которая составляет 83%. В остальном же покупка 23-летнего игрока на столь дефицитную позицию за 5 млн евро – не самое бестолковое приобретение.

Помимо прочих за 2 млн евро был выкуплен контракт Наима Стили из клуба «Ред Стар». Но 25-летнего турка сразу же отправили в аренду в «Дижон».

Так и были потрачены без малого 65 млн евро. Да, имена не впечатляют, и практически все из купленных игроков не были в основных составах в предыдущих клубах. Но только время покажет, ошибся ли Бьельса в выборе футболистов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лилль Марсело Бьельса Трансферы
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