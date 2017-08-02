Пьяные одноклубники и новый дом. Как поживает Эйден Макгиди

С тех пор как Макгиди покинул «Спартак», он успел не заиграть в «Эвертоне», получить серьёзную травму и поехать на чемпионате Европы. А ещё – распробовать «Чемпионшип» сразу с двумя командами. И сейчас обосновывается в третьей. Но обо всём по порядку. Итак, после прихода в «Эвертон» он до лета 2015 года набирал форму, потом был игроком ротации, а зимой 2015-го выбыл из-за травмы на несколько месяцев. После этого начались поиски подходящей команды.

Поиграл в «Шеффилд Уэнсдей»

Первая аренда из «Эвертона» в Чемпионшип случилась по личной инициативе тренера «Шеффилда». Португалец Карлуш Карвальял хотел пригласить Макгиди ещё раньше, когда работал в «Спортинге». Но тогда ирландец выбрал «Спартак». Но, когда они наконец встретились, вышло не очень. Макгиди только однажды провёл на поле все 90 минут. В матче с «Халлом» на «Уэмбли» за право играть в АПЛ он участия не принял. Летом игрок вернулся в «Эвертон». Правда, в промежутке между двумя клубами был ещё чемпионат Европы. Эйден принял участие в трёх матчах, в каждом выходя на замену: в сумме он сыграл меньше тайма.

Поиграл в «Престоне»

Но он не входил в планы Роналда Кумана и отправился в ещё одну аренду. На этот раз в «Престон». Один из древнейших клубов мира годом ранее пробился в «Чемпионшип» и сумел закрепиться. Но после провального старта нового сезона срочно пытался усилиться. Здесь Макгиди вспомнил свои лучшие финты. И наконец стал играть постоянно. Он провёл на поле почти 3000 минут во всех турнирах – впервые с 2012 года.



Вообще-то, и в «Престоне» ирландец не отличался стабильностью: чередовал серии удачных матчей с сериями неудачных, но во второй половине сезона стал одним из лидеров команды. В феврале был признан игроком месяца в «Чемпионшипе». По итогам сезона Макгиди набрал восемь голов и девять голевых передач. По голам – третий результат в команде. В «Престоне» планировали выкупить Эйдена и даже собрали для этого три млн евро – рекордную для клуба сумму. Но внезапно планы поменялись. Тренер Саймон Грэйсон ушёл в «Сандерленд» и позвал Макгиди к себе.

Перешёл в «Сандерленд»

Провальный сезон не мог обойтись без последствий. Новым тренером, который должен возвращать клуб в элиту, назначен Саймон Грэйсон. Он известен не только постепенным выведением «Престона» из небытия, но и работой в «Лидсе»: именно под его руководством команда в 2010 году выиграла на «Олд Траффорд» у «МЮ» в Кубке. Это была первая победа над принципиальным соперником в гостях с 1981 года.

В общем, Грэйсона взяли, исходя из типичной разницы между словом и делом: вместо реального усиления состава «Сандерленд» продал Джордана Пикфорда и Вито Манноне. А новый тренер привык работать в скромных условиях. Всего за полтора миллиона (в сумме) он усилил команду Джеймсом Воном (усиление ли это?) и пригласил Эйдена Макгиди. Его перспективы у знакомого тренера могут показаться безоблачными, но всё немного сложнее.

«Мы – дерьмо»

«Сандерленд» проваливает предсезонную подготовку. Играет вничью со «Сканторпом» и проигрывает «Селтику» 0:5. Болельщики устроили беспорядки, полиция арестовала 19 человек. Что ещё хуже – выяснилось, что расколота раздевалка. Это вылилось наружу в виде пьяного скандала. Даррон Гибсон, который в команде всего полгода, после матча в нетрезвом состоянии обсудил с болельщикам игру. «Мы – дерьмо. Многим здесь плевать на команду. Ламина Коне? Да ему плевать. Джермейн Ленс? Ещё один. Вахри Хазби? Ещё один. Я? Может, я и пьяный, но я хочу играть за «Сандерленд». Они не хотят».

В клубе Гибсона оштрафовали. Проблема в том, что «Сандерленд» сейчас считает каждую копейку. Из-за этого, в частности, Джермейн Ленс не остался в Турции после аренды: не устроила сумма, которую «Фенербахче» готов был заплатить за полноценный трансфер. Речи о том, чтобы избавиться от игроков, которые не выкладываются на сто процентов, нет. В прошлом сезоне Дэвид Мойес жаловался на халатное отношение некоторых игроков, сейчас это сделал пьяный футболист. Атмосфера в «Сандерленде» не лучше самоотдачи. Кстати, Ленс – конкурент Макгиди за место на поле.

Выставил дом в Глазго на продажу

Только сейчас, представляете? Дом на пять спален с игровой комнатой и баром оценивается в один миллион фунтов. Интересно, что одновременно с продажей этого дома Макгиди строит новый – неподалёку. В Ланаркшире, области, которая буквально упирается в пригороды Глазго. Новый дом больше, в нём предусмотрены лаунж-зоны и тренажёрный зал.

Фото: rightmove.co.uk

Всё ещё оправдывается перед шотландцами

Макгиди уже 31 год, и, казалось бы, тема его игры за сборную Ирландии вместо Шотландии давно должна быть закрыта. Но нет, её поднимают при каждом интервью. Несколько дней назад Макгиди сказал, что до сих пор думает об этом. «Я сыграл на двух чемпионатах Европы. Вы же понимаете, что это значит. Серьёзный турнир. А Шотландия давно никуда не может квалифицироваться. Меня продолжают упрекать в этом. Но ведь я не мог играть за сборную Шотландии. Я узнал об этом ещё в детстве – дело в национальной политике сборной. В Ирландии таких ограничений нет. Меня стали вызывать в юношескую сборную. И всех всё устраивало. Только когда я закрепился в основе «Селтике», в Шотландии заговорили: эй, а почему он играет не за нас? И пригласили в сборную Шотландии. Но я вырос, играя за Ирландию. Что, я должен был бросить тех парней? Да, меня иногда освистывают в Шотландии, но я считаю это комплиментом. Значит, я сильный игрок и вызываю эмоции».

Рассказывает о России

Во время интервью каналу Open Goal Макгиди пообщался с бывшим одноклубником по «Селтику» Саймоном Ферри. Россия была одной из тем разговора. Скандальной, разумеется, – в заголовке видео перед словами «время в России» в скобках написано «безумное». Так что Макгиди рассказывает, как на базу «Спартака» пришли ультрас с пистолетами. «Один парень сказал Веллитону, что размозжит ему голову, если ещё раз увидит его в ночном клубе после поражения. Как их пустили на базу с пистолетами? Это безумие».

Когда речь зашла о причинах принять предложение «Спартака», Эйден назвал деньги и ночную жизнь. Он рассказал, что приехал на пару дней, чтобы посмотреть город, после чего принял решение. Ну и у Эйдена был консультант: Гари О’Коннор. «Я спросил у Гарри, как там, что меня ждёт? Он ответил: «Тёлки – потрясающие, деньги потрясающие, тусовки – потрясающие». Я больше не сомневался».