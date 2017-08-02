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Роберто Манчини
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: РИА Новости

Манчини: латиноамериканцы? «Зенит» хотел купить Неймара, но он — в «ПСЖ»

Роберто Манчини поделился мнением о трансферной политике клуба, а Виктор Жулиано признался, что стал жертвой перестановок нового тренера.
2 августа 2017, среда. 15:30 Футбол

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» уверенно победил в гостях израильскую команду «Бней Иегуда» со счётом 2:0. Накануне ответного матча главный тренер петербургской команды и бразильский полузащитник Виктор Жулиано ответили на вопросы журналистов о предстоящей игре и новичках «Зенита».

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«Зенит» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы уверенно победил в гостях израильскую команду «Бней Иегуда».

«Маммана должен быть готов к матчу со «Спартаком»

— Роберто, насколько состав «Зенита» завтра будет скорректирован с учётом результата матча в Израиле и предстоящей игры со «Спартаком»?
— Состав на завтрашний матч будет отличаться, от того, что вы видели в Израиле. У нас три дня и две важные игры.

— «Зенит» много тратит на трансферы, приходят молодые игроки. Чего вы сейчас ждёте от команды?
— За последний год «Зенит» потерял много сильных игроков, которые составляли костяк команды. Сейчас у нас состав на перспективу, клуб много потратил на трансферы, это инвестиции в будущее. Надеюсь, эти футболисты в скором времени нам помогут.

— У многих игроков «Зенита» уже мысли о «Спартаке». Как настроить игроков на завтрашний матч?
— В футболе нельзя держать в уме несколько игр сразу, нужно концентрироваться на одном матче. Буду завтра требовать от своих футболистов полной концентрации и отдачи на поле.

— Почему «Зенит» сейчас ориентируется на латиноамериканский рынок, в частности покупает много аргентинцев?
— Многие клубы покупают игроков из Латинской Америки, перед нами открылась возможность купить нескольких молодых и талантливых футболистов. Надеюсь, они помогут нам побеждать в ближайших матчах. Мы, конечно, хотели взять Неймара, но он уже переходит в «ПСЖ» (улыбается).

— В каком состоянии новичок Эмануэль Маммана и когда он сможет уже сыграть за «Зенит»?
— Маммана только недавно к нам присоединился, он должен тренироваться и адаптироваться. Его нет в заявке на завтрашний матч, но к следующей игре он должен быть готов.

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— Какие ожидания от домашней игры с «Бней Иегуда»?
— Все матчи сложные, поэтому каждый требует стопроцентной концентрации, в том числе и игра с «Бней Иегуда». Готовимся к этому матчу как к любому другому. Также стоит учитывать наш напряжённый график, в воскресенье нам предстоит встретиться со «Спартаком».

— В Петербурге в ближайшие дни ожидаются дожди. Будете просить закрыть крышу на стадионе «Крестовский»?
— Зачем тогда её делали, если не закрывать? Конечно, попросим!

«Я стал жертвой перестановок нового тренера»

Манчини отправился готовиться к тренировке, а его место в пресс-конференц зале занял полузащитник Виктор Жулиано.

— Виктор, появилась новость, что два игрока «Бней Иегуда» по дороге в Санкт-Петербург потерялись в Стамбуле. Скажется это на готовности вашего соперника?
— Не думаю, что этот факт как-то повлияет на нас и на игру. Мы отнесёмся к этому матчу как к любому другому.

— В прошлом году вы играли в стартовом составе «Зенита» и были лидером на поле. В начале нового сезона вы чаще остаётесь в запасе. Что делать?
— Прошлый сезон получился очень удачным для меня, в том числе и в плане личной статистики, я много забивал. В этом сезоне многое изменилось, пришёл новый тренер. Нормально, что с новым наставником произошли изменения в составе, я стал жертвой этих перестановок. Мне нужно много работать, доказывать свою состоятельность на поле, выкладываться на сто процентов, чтобы вернуться в стартовый состав.

— В «Зенит» этим летом пришло много аргентинцев. Не боитесь, что они будут группироваться и расшатывать отношения в коллективе?
— Не думаю, что из-за этого возникнут проблемы. В «Зените» уже было три бразильца, и всё было хорошо, никаких отдельных групп не было. Конечно, нужно привыкнуть к новым игрокам, но они пришли, чтобы помочь «Зениту» выигрывать. Национальность не имеет значения, мы должны быть профессионалами и делать всё для команды. Нам не нужно быть друзьями, нам нужно выигрывать матчи.

— Разговаривали ли вы с главным тренером о вашей позиции на поле?
— Вообще, этот вопрос лучше задать ему. Манчини не просил меня менять позицию и делать изменения в своей игре, он знает, где я играл в прошлом сезоне.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Виктор Жулиано Роберто Манчини
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