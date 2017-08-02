Тень ЦСКА шагает по Европе — «Вардар» strikes back

Македонский «Вардар» снова заставляет о себе говорить в Европе. На этот раз от красно-чёрных страдает не ЦСКА, а шведы и датчане.

Поговорке «у каждого должен быть свой «Вардар» уже без малого 15 лет. Как в 2003-м ЦСКА, ведомый Валерием Газзаевым, пал в противостоянии с македонцами, так это выражение и ушло в народ. У всех наших клубов бывали чёрные дни. Кто-то до сих пор вспоминает про «Кошице» и «Санкт-Галлен», кто-то про «Аполлон», кому-то не даёт покоя софийский ЦСКА. Были и другие досадные неудачи, но не будем сыпать слишком много соли на раны.



Так вот «Вардар» решил напомнить о себе. Македонский клуб удивил Швецию, выбив чемпиона прошлого сезона и лидера текущего «Мальмё», а теперь всерьёз взялся за датский «Копенгаген», который прошлой осенью едва не пробрался в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поговорим о людях, которые поднимают на небывалые высоты македонский флагман.

Кошмар ЦСКА кошмарит Европу. «Вардар» и ещё 5 событий недели в ЛЧ В Лиге чемпионов «Аякс» бьётся за Абдельхака Нури, «Вардар» напоминает о себе Европе, а за «Астану» забивают отверженные чемпионатом России.

Гоце Седлоски

Легендарный в прошлом футболист по меркам сборной Македонии, он провёл ровно 100 матчей за национальную команду, отметившись 8 голами. Быть может, он не засветился в серьёзных европейских клубах, но был на хорошем счету в «Хайдуке» и загребском «Динамо». И редкий сбор македонской команды проходил без него.

Карьеру Седлоски заканчивал в Австрии — в «Маттерсбурге», там же он вступил на новый для себя путь в футболе. Он стал ассистентом главного тренера. Прослеживаются параллели с карьерой Станислава Черчесова, не правда ли? Параллельно с работой в Австрии его позвали помогать и в национальную сборную, причём на какой-то момент он даже возглавил её. Случилось это после ухода Джона Тошака. Но уже в новом штабе Седлоски не пригодился. Зато вскоре он получил приглашение стать главным тренером «Хоризонта» из Турново. И он на него поспешил откликнуться. Всё-таки большинство специалистов предпочитают рулить процессом, а не выполнять указания других. И со скромным «Турново» наш герой произвёл фурор. До последнего они сражались за чемпионство. И в последнем туре должен был состояться, по сути, «золотой» матч против лидера — «Работничков». Но в предпоследнем эти надежды разрушил «Вардар», проваливший тот сезон. Но и итоговое второе место, путёвка в еврокубки — всё это, конечно, было фантастикой для «Хоризонта».

У наставника «Вардара» Седлоски прослеживаются параллели с карьерой Станислава Черчесова.

Поэтому не стоит удивляться, что летом ему поступило предложение перейти в «Вардар» на должность спортивного директора. Опять-таки, не напоминает ли это вам приход Станислава Черчесова в «Спартак»? И действительно, вскоре Седлоски возглавил команду, которая с той поры не расстаётся с чемпионским титулом.

Возможности у красно-чёрных чрезвычайно скудные. По данным Transfermarkt, весь состав стоит немногим более 10 млн евро. Когда день за днём слышишь про 222 млн евро за Неймара, то возникает резонный вопрос — а на одной ли планете происходит всё это действо?

«ПСЖ» хочет вложить в Неймара полмиллиарда евро. Готов ли сам бразилец? Любой клуб, имеющий в запасе 225 млн евро, может этим летом выкупить Неймара у «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завершения сделки.

Македонские журналисты отмечают умение Седлоски создавать благоприятную атмосферу вокруг команды и внутри неё. Футболисты горой за тренера и порой даже отказываются от более выгодных предложений из других чемпионатов.



Во вторник в Копенгагене должна была состояться пресс-конференция Седлоски перед ответным матчем, однако ни один датский журналист не нашёл времени для общения с македонским специалистом. У самого наставника это вызвало лишь улыбку, но пресса в Македонии уже сочла такое поведение датчан настоящей провокацией. Раз «Вардар» не уважают в Дании даже после первой игры, то вторая получится ещё более жаркой, в том числе и из-за странной ситуации вокруг пресс-конференции. Посыл македонской прессы выглядит примерно так.

Балотелли

На минувшей неделе в Лиге чемпионов Балотелли забивал и во вторник, и в среду. Правда, во вторник событие произошло в Скопье, а через день в Ницце. Волшебного в этой истории не так много. Просто у «Вардара» есть свой Балотелли — Жонатан. Полностью его зовут так – Жонатан Боарето дос Рейс.

У «Вардара» есть свой Балотелли — Жонатан. Полностью его зовут так – Жонатан Боарето дос Рейс.

Сам Жонатан рассказал, как же он стал Балотелли. По его словам, каждый уважающий себя футболист в Бразилии должен иметь звучное прозвище. И вот в 2013 году он такое обрёл. В то время он выступал за скромную «Пескейру» и сделал причёску с гребнем, как у СуперМарио. Тренер и партнёры тут же прозвали его Балотелли. С этим прозвищем он решил не расставаться и до сих пор мечтает встретиться с Марио на футбольном поле.



По ходу прошлого чемпионского сезона болельщики просили Седлоски задвинуть Балотелли подальше и взять нового форварда. Наставник заверил, что бразилец прервёт 16-матчевую серию без голов. Так и получилось: в концовке сезона Жонатана было уже не остановить. Да и единственный мяч в первой игре с «Копенгагеном» забил именно он.

Играющие тренеры

Седлоски уделяет огромное внимание микроклимату. Для этого он позвал в команду кипера Томе Пачовски и форварда Ацо Стойкова, с которыми ещё вместе выступал за сборную. Вратарю уже 35, нападающему — 34, не так уж часто их можно увидеть на поле, в особенности это касается Пачовски, но нельзя недооценивать их роль в команде. Сам Седлоски отмечает, что эти парни — душа коллектива. Они передают свой опыт более юным партнёрам. Таким образом, в «Вардаре» и получил пресловутый сплав опыта и молодости.

Не исключено, что уже вскоре оба войдут в штаб Седлоски. За плечами Пачовски 46 матчей за сборную, Стойков провёл 40. Он даже был в системе миланского «Интера» на заре карьеры, но пробиться в основу не сумел, скитался по арендам, затем играл в Швейцарии, Бельгии. Люди с таким багажом никогда не бывают лишними, особенно если умеют прятать личные амбиции.

Вот так в «Вардаре» есть даже своё армянское крыло, которым в полной мере доволен Седлоски.

Армянская диаспора

В составе «Вардара» выступают сразу два армянских легионера — Тигран Барсегян и Оганес Амбарцумян. Оба являются игроками стартового состава. Амбарцумян в каком-то роде старожил команды, в Македонию переехал ещё в 2014 году. Вполне возможно, по его протекции прошлым летом клуб из Скопье заполучил Барсегяна. Совершенно точно руководство «Вардара» не пожалело о сделке. За 16 матчей Тигран 7 раз отличился и сделал 4 голевые передачи. На его счету и победный гол в ворота «Мальмё» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Чаще всего его можно увидеть на правом фланге атаки. Амбарцумян также играет справа, но в обороне. Вот так в «Вардаре» есть даже своё армянское крыло, которым Седлоски доволен в полной мере.