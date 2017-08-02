«Саша никогда не служил в армии». Кто ударил журналиста НТВ в день ВДВ

Журналиста НТВ в прямом эфире ударил в прошлом активный фанат ЦСКА, отчисленный из околофутбольных структур из-за проблем с алкоголем.

Репортаж журналиста НТВ из Парка Горького о дне ВДВ закончился избиением в прямом эфире.

— «Никто, кроме них» так не отмечает этот праздник. Элитные войска, их не зря так называют. Первые в воздухе… – радостно рапортовал Никита Развожаев, пока его не перебили. Явно нетрезвый мужчина в матерной форме грозил захватить Украину.

— Помолчите, пожалуйста, — попросил журналист и тут же получил удар по лицу.

— Ты будешь со мной так разговаривать – получишь, — продолжил нападавший.

— Извините, — сказал Никита и запись прервалась.

Этот ролик уже несколько часов находится в топе всех новостей России, однако его перспективы намного шире.

Во-первых, на якобы русском вэдэвэшнике, грозившем Украине, надета майка «Оплот» — точно так же называется батальон Алексадра Захарченко в ДНР.

Во-вторых, довольно быстро была обнаружена принадлежность уже задержанного хулигана к активным болельщикам ЦСКА. «Колобок Ярославский» — именно под таким именем он зарегистрирован в соцсетях, тематика фотографий в которых недвусмысленна.

Фото: vk.com

В-третьих, стена «ВКонтакте» изобилует репостами новостей нашумевшей организации «Сорок сороков», которая на днях организовывала православный молебен против фильма «Матильда», снятого Алексеем Учителем о якобы внебрачном романе императора Николая II.



Мы созвонились с известным футбольным фанатом и членом движения «Сорок сороков» Василием Степановым с просьбой разъяснить ситуацию.

— Во-первых, к нашей организации этот человек не имеет никакого отношения. Посмотрите внимательнее, там есть репосты, например, с языческих спортивных групп. Так что аффилировать его с «Сорок сороков» может только белоленточный сброд. Особенно это будет выгодно связать как раз с молитвенным стоянием против фильма «Матильда». Нет, Александр, повторю, к нам отношения не имел.

— Но вы его знаете.

— Да, 11 лет. Он болельщик ЦСКА, который никогда не служил в российской армии и тем более в ВДВ. Видимо, просто с друзьями отдыхал в парке, и неудачно всё сложилось для него и журналиста. Бытовый конфликт: на месте парня, получившего по лицу, кажется, мог оказаться кто угодно. Это такое мелкое хулиганство.

— В ДНР он тоже не был?

— А при чём тут ДНР?

— «Оплот» — батальон Захарченко.

— Извините, но это точно совпадение. Можете погуглить, «Оплот» — это спортивный клуб в Москве. Саша активно занимался единоборствами, был хорошим бойцом. Возможно, ему просто подарили майку на соревнованиях или поменялся с кем-то.

— А потом?

— Ну вы же видели. Вообще, он хороший, добрый, рубаха-парень. Но выпивает. Бывает такое, к сожалению, с людьми. Водка губит.

— Он всё ещё состоит в активе ЦСКА?

— Его очень давно исключили из всех организаций официальных как раз из-за этих вот проблем, такого поведения. Так что да, он болельщик ЦСКА, но к ситуации это отношения не имеет. Скорее, наоборот, ребята пытались как-то на него повлиять, но, видимо, было уже невозможно. Надеюсь искренне, что всё образуется у него.

— Как думаете, чем закончится история?

— Боюсь, что любимым популизмом. Либеральные СМИ используют футболку «Оплот» и день ВДВ, не разбираясь, служил ли он. Британцы найдут, что он фанат и так далее, будут угрожать чемпионату мира, хотя Саша давно не состоит в организациях. Мне хочется, чтобы во всём честно разобрались и все были здоровы.

По результатам прокурорской проверки по факту нападения на журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).