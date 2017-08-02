Всё, что нужно знать о переходе Неймара в «ПСЖ»

Кажется, конец близок. Конец сериала с Неймаром — а вы о чём подумали? «Барселона» сделала официальное заявление: футболист уведомил клуб о желании уйти. Лионель Месси попрощался с Неймаром в «Инстаграме». Неймар попрощался с футболистами «Барселоны». Хосе Игнасио попрощался со сводной сестрой, которая была замужем за его двоюродным братом. Значит, всё решено. Что нужно знать о переходе?

Ванга.ком

Портал Goal написал об этой сделке год назад. В октябре 2016 года на сайте среди прочих новостей, посвящённых трансферным слухам, была такая: «ПСЖ» договорился с Неймаром о трансфере. Переход запланирован на лето 2017 года, будет активирован пункт об отступных в 222 млн евро. Случайное совпадение?

«Барселона» — против. Но ничего не может сделать

«Сами виноваты», — так можно сказать про каталонцев, которые всего год назад установили клаусулу в размере 222 млн евро. Они были уверены, что её никто не активирует в течение пяти лет – именно на столько рассчитан контракт Неймара. И очень недооценили рынок. «ПСЖ» готов потратить 222 млн уже сейчас. На самом деле, больше, намного больше – помните о бонусах и агентских выплатах. Теперь руководство «Барселоны» ничего не может сделать – их мнение тут роли не играет в принципе.

Зачем Неймар ждал начала августа?

Из-за денег. Согласно заключённому год назад контракту, если футболист по-прежнему будет играть за «Барселону» 31 июля 2017 года, его агенту (отцу) полагается «бонус лояльности» – около 30 млн евро. Условие выполнено, отец ждёт свои миллионы за лояльность, а сын собирается в «ПСЖ». Но «Барселона» не хочет платить. Юристы каталонцев утверждают, что эта сумма должна быть разбита на пять частей (на пять лет был продлён контракт). Раз Неймар провёл один год из пяти, то и выплачена должна быть одна пятая. Будет суд.

Почему Неймар надоел Пять важных причин.

Сколько всего заплатит «ПСЖ»?

222 млн евро – фиксированная сумма отступных за Неймара. С налогами – почти 300 млн евро. 45 млн евро (по данным французских СМИ) – агентские выплаты отцу Неймара. Подписной бонус, сумма которого неизвестна (каталонские издания пишут о 20 млн) – также присутствует. И пятилетний контракт на 30 млн евро в год – с учётом налогов, которые также выплачивает «ПСЖ» (ставка составит 45%, он превращается в 44 млн расходов в год. Итого ближайшие выплаты составят больше 350 млн, а затем клуб потратит ещё 220 млн за пять лет без учёта премиальных. Вот так. Переход Неймара тянет больше чем на полмиллиарда.

А как же финансовый фэйр-плей?

Глава департамента УЕФА по лицензированию клубов Андреа Траверсо предупредил «ПСЖ» о «возможных последствиях». Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что «невозможно купить Неймара и не нарушить ФФП». Глава испанской Профессиональной футбольной лиги Хавьер Тебас сообщил, что в случае трансфера лига подаст жалобу в УЕФА и швейцарский спортивный суд. Звучит грозно? Пока не очень.

Слово Андреа Траверсо: «Как и все остальные клубы, «ПСЖ» должен уважать правила ФФП. Их убытки не должны превышать 30 млн евро за три года. Возможно, «ПСЖ» продаст нескольких игроков. Я не в курсе их планов, наверное, они всё продумали». Это не похоже на серьёзную угрозу. Скорее всего, УЕФА не в восторге от идеи лишиться Неймара и «ПСЖ» в Лиге чемпионов – а все остальные санкции парижан не пугают. Они только месяц назад отчитались перед комиссией УЕФА по своим доходам и расходам за последние три года. Никаких нарушений нет. Сейчас клуб может потратить почти 150 млн, не опасаясь санкций. А если «ПСЖ» не захочет терять игроков – или захочет купить ещё кого-то – есть пара вариантов для подстраховки.

Хитрый план

В обоих задействована организация Qatar Sports Investment. Первый вариант: Неймар может подписать личный контракт с ней и стать послом ЧМ-2022. Сообщается о сумме контракта в 300 млн евро. Что как раз соответствует стоимости выкупа контракта у «Барселоны»: таким образом, Неймар сможет выкупить свой контракт сам.

Глава Ла Лиги: поддерживаемый государством «ПСЖ» может дестабилизировать футбол

Второй вариант: «ПСЖ» заключает с Qatar Sports Investment спонсорское соглашение на приобретение Неймара, таким образом, расходы на трансфер идут в паре с такими же доходами – ФФП не нарушен. Проблема в том, что Qatar Sports Investment владеет клубом, а в УЕФА следят, чтобы богатые владельцы не завышали доходы клуба искусственно. «Искусственность» определяется специальной комиссией.

Даже мадридисты – за «Барселону»

«Не вижу причин скрывать это. Да, я в молодости ходил на матчи «Реала» и праздновал победы в «класико» в баре с друзьями», — говорит президент Профессиональной футбольной лиги Хавьер Тебас. Он мадридист, и не скрывает этого. Так вот, Тебас уже сделал несколько громких заявлений против «ПСЖ». Например о том, что ПФЛ попытается заблокировать трансфер. Не примет уведомление о переводе средств. И даже готова идти в суд – если УЕФА проигнорирует переход. Потеря Неймара – серьёзный имиджевый удар по чемпионату, его уход сплотил всех.

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«Барселона» создаёт коалицию

Против «ПСЖ». Звучит немного странно. Об этом сообщает французская газета L’Equipe. Речь о том, чтобы убедить топ-клубы не вести дела с парижанами. По информации издания, «Бавария» и «Ювентус» — в деле.

Неймара встретят парадом

Пока футбольная Европа объединяется против «ПСЖ», парижане готовят грандиозную вечеринку. Муниципалитет Парижа дал разрешение на проведение парада, а сама презентация пройдёт у Эйфелевой башни. Можно не сомневаться в одном: Дани Алвес повеселится.

«Зенит» не успел

Как выяснилось, на бразильца претендовал и некий клуб с берегов Невы.Роберто Манчини объяснил, почему не срослось: «Мы хотели взять Неймара, но не успели. «ПСЖ» оказался первым».