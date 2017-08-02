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Валерий Карпин и Эйден макгиди
Текст: Денис Целых
Фото: РИА Новости

Карпин: некоторым футболистам нужны визиты фанатов на базу

Валерий Карпин прокомментировал интервью Эйдена Макгиди – о бритоголовых фанатах, которые приехали на базу и угрожали Веллитону.
2 августа 2017, среда. 20:30 Футбол

Сегодня инфопространство всколыхнули выдержки из интервью бывшего полузащитника «Спартака» Эйдена Макгиди. Вот они:

«У нас был неудачный старт сезона, проиграли четыре первые встречи, находились на дне турнирной таблицы. Тренер подошёл и сказал: „Так, парни, сегодня нас ждёт встреча, к нам приедут лидеры ультрас“. У „Спартака“ были очень страстные фанаты, отлично поддерживающие команду, но это были настоящие ультрас. Они с нами путешествовали повсюду, их не страшили пятичасовые перелёты, и даже на дальних выездах гостевые сектора были полными. Потрясающие фанаты.

Но я не понял, почему вдруг лидеры ультрас решили прийти на тренировку. Тренер встретил их и пригласил всех на занятие. Пришли человек шесть-семь. Слово взял лидер, напоминающий обычного парня, а остальные все — бритоголовые, повсюду татуировки. Он был зол, но говорил довольно вежливо: „Мы должны прибавить, мы вас всегда поддерживаем, но нужны другие результаты“. А рядом с ним стоял парень, который ругался по-русски и показывал на бразильцев.

Переводчик доводил эти слова до бразильских игроков, одним из которых был Веллитон, которого до этого застукали в ночном клубе. Это было после того, как мы потерпели сокрушительное поражение от „Порту“ с общим счётом 2:10. За португальцев тогда играли Халк и Фалькао, у них была невероятная команда. И вот один из фанатов сказал Веллитону: „Ещё раз увижу тебя в ночном клубе после такого поражения, размозжу тебе голову“. Я не понимал, что происходит.

В Бразилии футболистов бьют, причем прямо в клубе.

Этот парень продолжал кричать и ругаться, а затем они все нас начали подбадривать: „Слушайте, парни, мы просто хотим, чтобы вы хорошо выступали. Удачи в следующей игре. Мы будем с вами“. После этого они двинулись в сторону выхода, и я заметил, что в задних карманах джинсов у каждого были пистолеты. Как вообще их пустили на базу с пистолетами? Это было очень странно», — приводит слова Макгиди Balls со ссылкой на Open Goal.

Специально для «Чемпионата» эти слова прокомментировал – Валерий Карпин – тот самый тренер, который тогда руководил «Спартаком». Он, собственно, не стал отрицать, что такая встреча была.

— Могло ли такое быть? Да, могло. Может быть, и было. На базу фанаты точно приходили. Причем с моего разрешения.

— С оружием?
— Я не знаю. Вы считаете, мне нужно было, как в аэропорту, устроить им доскональный досмотр? Но лично я пистолетов не видел.

По-вашему, было бы лучше, если бы мы не пустили фанатов – а они потом машины забрасывали камнями?

— Сам приход фанатов на базу – нормально?
— А почему нет? Это же не акция вандалов. По-вашему, было бы лучше, если бы мы не пустили их – а они потом машины забрасывали камнями? Все было нормально. Они зашли в зал, где мы обычно проводили разборы игр. Спокойно пообщались.

— Все тот же Макгиди рассказал: один из них угрожал Веллитону – мол, ему достанется, если после поражения его еще раз увидят в ночном клубе. Это правильно?
— Правильно, неправильно – это не совсем та постановка вопроса. Это эмоции болельщиков. Такими они были на тот момент.

— Макгиди такие эмоции удивили.
— Наверное, удивили. А в Бразилии футболистов бьют, причем прямо в клубе.

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Вы же помните этих четверых парней? Выясняем, что с ними стало после ухода из «Спартака».

— У вас возмущение было, когда вы слышали угрозы?
— Не было. Эти люди ходят на стадион, они болеют и переживают за команду. Я не считаю, что произошло нечто сверхъестественное.

— Угроза покалечить – не сверхъестественное?
— А в Бразилии калечат сразу – без предупреждения! То же самое в Аргентине, в Италии. Там машины забрасывают камнями. Вот это делать нельзя. Но если фанаты просто хотят выразить эмоции, не прибегая к конкретным действиям, ограничиваясь только словами – что здесь плохого? Футболисты должны понимать, что за них переживает много народу.

— Как вообще родилась идея той встречи?
— Болельщики сказали, что хотят пообщаться с футболистами.

— Такая встреча в пору вашего тренерства/гендиректорства была одна?
— По-моему, была еще одна.

— Они нужны?
— Некоторым футболистам нужны. Некоторым – не нужны. Все зависит от момента. Иногда надо, иногда не надо.

— А тренеру польза есть? Как дополнительная мотивация для игроков?
— Скажу так: они не помешают.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Валерий Карпин Эйден Макгиди
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