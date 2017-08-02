ЦСКА — уже в группе! Осталось узнать лигу…

ЦСКА уже обжигался на команде со схожей, отличающейся одной буквой в середине, аббревиатурой в названии: шведский АИК пятилетку тому преподал «армейцам» поучительный урок на тему недооценки якобы маленьких клубов. «Армейцам» он пошёл впрок – команда выиграла чемпионат России, но «европейский» казус им ещё долго припоминали.

На этот раз гостевой задел у красно-синих был вдвое больше тогдашнего. Тем не менее Виктор Гончаренко максимально серьёзно отнёсся к «ответке» и к тому же, не сомневаюсь, призвал футболистов. Стартовый состав москвичей не оставил сомнений в уважительном отношении тренера ЦСКА к сопернику. Относительно афинской встречи он не изменился ни на одну фамилию. Если у Гончаренко и был соблазн испытать в День ВДВ пару-тройку «рядовых» из ближайшего резерва, то он его решительно отверг. «Молодогвардейцев» в заявке оказалось двое – по одному в основе (Чалов) и запасе (Кучаев). Головин эту стадию уже объективно перерос – с него мы вправе спрашивать как с лидера.

Два угловых — и серии конец! Как ЦСКА победил афинскую жару Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА.

Возвращение в запас Игнашевича, и то с натяжкой, тянуло на сюрприз. С одной стороны, с Сергеем в центре обороны ЦСКА наглухо закрыл хабаровскую атаку в субботу (4 гостевых удара по воротам говорят сами за себя). С другой — самому возрастному члену команды и времени на восстановление, наверное, требуется больше, чем более молодым партнёрам. Тренерское решение дать ветерану паузу выглядело совершенно оправданным. Всё-таки у Маноло Хименеса в передней линии собраны ребята чуть более высокого класса, чем у Алексея Поддубского. Мантолас, допустим, в сборную Греции привлекается. Ливайя в Серии А подавал надежды, пока длинным казанским рублём не соблазнился.



Таким образом, тройку стопперов у ЦСКА четвёртый раз в сезоне сформировали Березуцкие с Васиным. Но если вы считаете, что Гончаренко не сделал выводов из неудачных действий Виктора против «Локомотива», значит, невнимательно смотрите игры красно-синих. После дерби Васин сдвинулся правее, уступив позицию «самого центрального» Василию. Незаметная вроде бы перестановка сразу же дала эффект в виде двух подряд сухих матчей за неделю.

Надежды сеньора Хименеса на быстрый гол были отнюдь не утопическими. Не сними Фернандес мяч с бутсы Ливайи и не отрази Акинфеев непростой удар Мантоласа, ситуация приняла бы крайне нежелательный для хозяев оборот. Одна неприятность ЦСКА в дебюте подстерегла – по счастью, не голевая и не критическая. После столкновения с соперником Щенников вернулся на поле в «чалме» из эластичного бинта. Рядом с Марио Фернандесом в «маске Зорро» Георгий смотрелся весьма колоритно, пускай пересекались «латерали» на газоне и нечасто.



Не уважил ЦСКА и ещё одно предматчевое пожелание тренера АЕК. Как ни силились греки, установить контроль над мячом у них не получалось. «Армейцы» услышали предупредительный стартовый сигнал и быстро захватили инициативу. Единственное, чего им до перерыва не удалось, это устранить первый ноль с табло. Головин, действовавший традиционно напористо и инициативно, никак не мог попасть в створ. Ожесточённо цеплялся за каждый мяч Чалов, открывая зоны маневренному Витиньо. Бразилец в них с удовольствием внедрялся, но и у него с завершением не ладилось.

В Греции на подмогу российскому вице-чемпиону пришли стандарты. Теперь эллины, наученные горьким домашним опытом, были предельно бдительны на угловых, а возможностей приложиться со штрафного москвичам и вовсе не давали. Если фолили, то вдалеке от ворот.



Сердца болельщиков ЦСКА ёкнули за полчаса до финального свистка. Шальной выстрел Юханссона пришёлся в перекладину. Чужой поспел первым и к отскочившему мячу. Хорошо, промахнулся, но повод для выговора защитникам дал. Акинфеев его, естественно, сделал – возможно, впервые за три последних матча.

Гончаренко отреагировал на этот эпизод заменой. А может, и не на него, возможно, она была плановой. Так или иначе, Чалов поле покинул, а Оланаре на него выбежал – и так рьяно взялся за дело, что наш хороший знакомый Враньеш (экс-«Краснодар») метра на четыре улетел за боковую линию. Ничего страшного, поднялся и побежал дальше.



Следом на газон отправился «человек с обложки»: герой матчевой программки Натхо сменил Дзагоева и… стал полноправным героем вечера! Будете смеяться, но ЦСКА снова забил после углового. Только посредником между подающим (Витиньо) и замыкающим теперь выступил Алексей Березуцкий. Израильский полузащитник затолкал мяч за линию с какого-то метра, и всё в этой паре стало окончательно ясно.



Только Натхо на достигнутом не остановился и напоследок ещё дважды привёл трибуны в восторг: сначала классным дриблингом и оригинальной передачей пяткой, а затем филигранной диагональю на Марио. Фернандес не дал пропасть даром замечательной передаче. Одна незадача: рукой себе подыграл…



1:0, 2:0 – в данном случае без разницы. Главное — победа. ЦСКА гарантировал себе еврокубковую осень. Осталось уточнить название лиги.