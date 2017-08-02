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Виктор Гончаренко
Текст: Олег Лысенко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«ЦСКА – машина!» Пресс-конференция Гончаренко и Хименеса

Матч ЦСКА – АЕК – в комментариях главных тренеров команд, Виктора Гончаренко и Маноло Хименеса.
2 августа 2017, среда. 23:09 Футбол
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
02 августа 2017, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1 : 0
АЕК Афины
Афины, Греция
1:0 – Натхо – 74

Маноло Хименес вновь, как и семь лет назад с «Севильей», уступил ЦСКА в Лиге чемпионов. Только теперь не в плей-офф, а на более ранней стадии. Отдадим должное испанскому специалисту: он нашёл в себе силы признать превосходство соперника здесь и сейчас.

— Счёт по угловым – 0:3, — грустно улыбнулся наставник АЕК в начале пресс-конференции. — ЦСКА – большая команда. Против такого соперника на стандартах нужно действовать иначе. Мы же сыграли плохо. Возможно, игра сложилась бы иначе, реализуй свой момент Юханссон, но что теперь об этом говорить. Я не счастлив результатом, но горжусь своими игроками.

ЦСКА — уже в группе! Осталось узнать лигу…
ЦСКА и в ответном матче всухую обыграл греческий АЕК, и снова успех «армейцам» принёс угловой.

— Кого бы выделили в составе ЦСКА?
— Выделять кого-то одного несправедливо, поскольку ЦСКА силён именно командой. Они работают как машина. Очень хорошая машина.

Как мы знаем, около 30% голов в современном футболе забивается со стандартных

— После первого матча отрабатывали стандарты?
— Отрабатывали и угловые, и штрафные. С тех пор как я работаю в АЕК, только ЦСКА сумел нам забить со стандарта. Это говорит о высокой квалификации соперника.

— Что вы вынесете из этого противоборства?
— Я не был рад, когда жребий преподнёс нам ЦСКА в качестве соперника. Но это не оправдание. Кроме того, москвичи уже отыграли несколько туров в чемпионате России и лучше подготовились к дуэли. Тем не менее я доволен тем, как мы боролись с более классной и физически готовой командой.

К Виктору Гончаренко вопросов у прессы возникло больше. Естественная ситуация при серьёзном численном перевесе российских репортёров над приезжими коллегами.

— Мы рады, что прошли в следующий раунд, — подчеркнул главный «армеец». — Сегодня могли убедиться, что в квалификации Лиги чемпионов нет слабых соперников. Да, счет первого матча был достаточно комфортным, но мы понимали, что соперник не будет бросать играть и постарается что-то изменить с первых минут. Считаю, правильно выстроили игру. Забивать можно по-разному. Три гола с угловых – редкий случай. Тем не менее и с игры мы создали достаточно моментов.

Натхо находится в хорошей форме, но мы не можем 12 человек выпустить на поле.

— Не беспокоит низкая реализация с игры?
— Как мы знаем, около 30% голов в современном футболе забивается со стандартных положений. Если бы не было моментов, можно было беспокоиться. А они у нас есть – дело за реализацией.

— Акинфеев в конце матча за колено держался. Что с ним?
— Пока Игоря не видел, поэтому не могут дать какую-то информацию.

Весной мы играли один матч в неделю, с другим настроением. Сейчас иной график, и мы не можем себе позволить всё время играть в атаку. Нужно находить баланс.

— Довольны действиями Оланаре?
— Он у нас много пропустил в связи с травмой – почти весь подготовительный период. Ему нужно набирать. Сегодня Оланаре навязал борьбу защитникам, имел момент, поэтому удовлетворение его игрой есть.

— Почему Натхо остался в запасе?
— Натхо находится в хорошей форме, но мы не можем 12 человек выпустить на поле. По ходу матча тоже важно уметь усилить игру. Что и произошло.

— Весной все восхищались Чаловым, а в этом сезоне Фёдор никак не забьёт. Как оцените его игру?
— Чалов – молодой нападающий, ему свойственна нестабильность. Не забывайте, что весной мы играли один матч в неделю, с другим настроением. Сейчас иной график, и мы не можем себе позволить всё время играть в атаку. Нужно находить баланс.

— Ваш коллега Хименес сравнил ЦСКА с машиной. Какой марке свою команду уподобили бы вы?
— Главное, что едет, а не стоит на месте.

— Знаем, насколько важно для ЦСКА участие в еврокубковой осени. Теперь психологический груз спал?
— Я не слышал от руководства таких заявлений. Последнее время мы занимаем первое или второе место в РФПЛ, участвуем в Лиге чемпионов. Сделаем всё возможное, чтобы попасть в групповой турнир вновь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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АЕК Афины ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
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