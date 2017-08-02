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Игорь Акинфеев, ЦСКА
Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бабаев: Акинфееву досталось, но у него просто сильный ушиб колена

Генеральный директор ЦСКА — о состоянии капитана, жеребьёвке Лиги чемпионов, трансферах и контрактах Набабкина и Миланова.
2 августа 2017, среда. 23:48 Футбол
ЦСКА — уже в группе! Осталось узнать лигу…
ЦСКА и в ответном матче всухую обыграл греческий АЕК, и снова успех «армейцам» принёс угловой.

После матча с АЕК журналисты и фанаты ждали выхода Игоря Акинфеева. Два столкновения с греческими футболистами заставили всех волноваться за здоровье капитана ЦСКА. Около выхода с «ВЭБ-Арены» голкипера ждали близкие — жена Екатерина и отец Владимир Васильевич.

В итоге Акинфеев, не слишком любящий общаться с медиа, прошёл мимо камер. Поэтому вопрос о здоровье футболиста мы задали генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву. Отметим, что интервью было сделано до того, как руководители «армейцев» узнали о результатах параллельных матчей — в итоге команда будет сеяной при жеребьёвке следующего квалификационного раунда ЛЧ.

— Как себя чувствует Игорь Акинфеев?
— Надеюсь, всё нормально. Его колену досталось, но это просто сильный ушиб. Хочется верить, что всё обойдётся.

— ЦСКА забил три гола с угловых. Нет беспокойства, что команда не смогла забить АЕК с игры?
— Вы видели, какое количество моментов мы создали у ворот соперника. Если бы их не было, был бы повод для беспокойства.

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— Усиления под Лигу чемпионов будут?
— Этот вопрос задаётся регулярно. Надеюсь, что да, но никакой конкретики, тем более переговоров, пока нет. Есть только шорт-лист футболистов — как я уже говорил, это нападающие и игроки центра поля. Как только мы поймём, что условия по кандидатам приемлемы — вступим в переговоры. Но это только в теории, а на практике может случиться, что мы будем играть нынешней обоймой.

— В центр защиты футболистов не ищете? Всё-таки у вас есть три возрастных футболиста в этой линии.
— Стратегически и эту проблему нужно решать. К тому же, мы надеемся, что Никита Чернов сможет достойно заменить наших ветеранов. Будем рассматривать и других футболистов. Подчеркну, что нам хотелось бы сохранить нашу традицию — российские защитники. Есть Марио Фернандес, но он, кстати, тоже теперь россиянин.

— Если верить сайту transfermarkt, у Кирилла Набабкина вот-вот закончится контракт.
— Это не так — его контракт заканчивается в конце этого сезона.

— Уже вели переговоры о новом контракте с Георги Милановым?
— Нет, но времени ещё достаточно. Если сам Жора считает, что целесообразно продолжить сотрудничество, проблем не будет. Все футболисты, о которых мы сейчас говорим, изъявляют желание остаться в ЦСКА.

— Сегодня посещаемость «ВЭБ-Арены» снова оставила желать лучшего?
— Во-первых, сегодня был рабочий день. Во-вторых, всё-таки сегодня был третий квалификационный раунд, и АЕК, при всём уважении, не тот соперник, который вызывает ажиотаж. Конечно, нам хотелось бы видеть больше фанатов на трибунах, но мы благодарны всем, кто пришёл сегодня. Хочу отметить, что на протяжении трёх домашних матчей наши болельщики здорово поддерживают команду и при этом не нарушают закон. Мы создаём на трибунах семейную атмосферу, чтобы можно было прийти на стадион с детьми. Думаю, в связи с этой стратегией трибуны будут только заполняться.

— Расскажите о билетной программе на ближайшее дерби ЦСКА — «Спартак»?
— Вчера мы разметили на сайте билетную программу. Привилегированное положение имеют владельцы абонементов на этот сезон, далее — болельщики, которые посетили сегодняшний матч и игру с «Рубином», затем — обладатели карты КЛС и карты болельщика.

— Подобные условия были и в прошлом году.
— Не спорю, что мы заинтересованы в том, чтобы на трибунах было больше болельщиков ЦСКА. Но мы руководствуемся и требованиями службы безопасности. Мы видели, что было на дерби «Динамо» — «Спартак» и не хотим видеть подобное на трибунах нашего стадиона. Игра двух непримиримых соперников — всегда опасность конфликта, потасовки, скандала.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев Роман Бабаев Лига чемпионов — Футбол
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