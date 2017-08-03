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Мирча Луческу
Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Чувствую любовь турецких людей». Луческу возглавил сборную Турции

Неймар будет играть в «ПСЖ», Пашалич — в «Спартаке», ЦСКА — в плей-офф Лиги чемпионов, а Луческу потренирует сборную Турции — в обзоре дня.
3 августа 2017, четверг. 00:00 Футбол
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
02 августа 2017, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1 : 0
АЕК Афины
Афины, Греция
1:0 – Натхо – 74

ЦСКА победил АЕК и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ЦСКА выиграл у греческого клуба АЕК (Афины) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».

На 74-й минуте Витиньо выполнил подачу с углового, Алексей Березуцкий сделал скидку на дальнюю штангу, а Бибрас Натхо внёс мяч в ворота гостей.

ЦСКА — уже в группе! Осталось узнать лигу…
ЦСКА и в ответном матче всухую обыграл греческий АЕК, и снова успех «армейцам» принёс угловой.

В первом матче ЦСКА на выезде выиграл у АЕК со счётом 2:0. Красно-синие вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, АЕК покинул турнир.

Неймар будет зарабатывать в «ПСЖ» £ 515 тыс. в неделю

Форвард «Барселоны» Неймар в течение следующих двух дней отправится в Париж, чтобы завершить свой переход в «ПСЖ». Бразилец подпишет с французским клубом контракт на пять лет, по которому будет зарабатывать £ 515 тыс. (около € 575 тыс.) в неделю после уплаты налогов, информирует Sky Sports.

Ранее «Барселона» объявила, что Неймар изъявил желание уйти из клуба. Каталонцы потратили на покупку бразильца € 88,2 млн, а продадут в «ПСЖ» за € 222 млн. При этом осуществлению трансфера может помешать профессиональная футбольная лига Испании.

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«Спартак» объявил о переходе Пашалича из «Челси» на правах аренды

«Спартак» и «Челси» согласовали условия аренды хорватского полузащитника Марио Пашалича. Сегодня в Риме с ним был подписан личный контракт. Арендное соглашение футболиста с московским клубом будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года, информирует сайт «Спартака».

На родине 22-летний хавбек играл за «Хайдук Сплит», в составе которого становился обладателем Кубка страны (2012/13). В 2014 году права на футболиста перешли к «Челси». С тех пор игрок на правах аренды выступал за испанский «Эльче» и французский «Монако». В прошлом сезоне Пашалич был арендован «Миланом». Полузащитник провёл за итальянскую команду 27 матчей и забил 5 голов. В составе клуба Марио выиграл Суперкубок Италии (2016).

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Пашалич выступал за юношескую и молодёжную сборные Хорватии. Является кандидатом в национальную команду своей страны.

«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до € 4 млн

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер по-прежнему интересен «Спартаку», который увеличил предложение по футболисту. Star.com.tr сообщает, что красно-белые готовы заплатить за 29-летнего футболиста € 4 млн. Ранее речь шла о € 3 млн.

При этом сам Роман согласился на переход в «Спартак», а решение о трансфере должен принять главный тренер Айкут Коджаман. По данным СМИ, стамбульская команда не против того, чтобы расстаться с защитником, так как ей необходимо соблюсти баланс по требованиям финансового фэйр-плей.

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В «Фенербахче» Нойштедтер перебрался летом прошлого года. В минувшем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Турции.

Луческу официально возглавил сборную Турции

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назначен новым наставником сборной Турции. Стороны согласовали контракт по системе «2+1», который будет подписан 4 августа, информирует официальный сайт турецкой футбольной федерации.

Предыдущим наставником сборной Турции был Фатих Терим, который покинул пост 26 июля.

Луческу: чувствую любовь турецких людей, нигде больше такого не встречал

Луческу уже работал в Турции главным тренером «Галатасарая» и «Бешикташа». С «Бешикташем» 72-летний тренер выиграл чемпионство страны, а с «Галатасараем» — чемпионство и Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Луческу занял третье место в РФПЛ, румын был уволен по окончании сезона. До того как возглавить питерский клуб, Луческу 12 лет тренировал «Шахтёр», с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз завоёвывал Кубок Украины и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2008/09.

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Фанат ЦСКА Александр Орлов, который сегодня был задержан за удар в лицо журналисту НТВ Никите Развозжаеву, рассказал о произошедшем инциденте.

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Журналиста НТВ в прямом эфире ударил в прошлом активный фанат ЦСКА, отчисленный из околофутбольных структур из-за проблем с алкоголем.

«Слушайте, я готов принести свои извинения и денежную компенсацию. Давай добазаримся, сколько там надо. Я не хотел. Просто иду, а он мне какую-то гадость говорит. Хоп — и кинул руку. Вот и всё», — сказал Орлов в эфире телеканала НТВ.

Ранее об инциденте рассказал сам журналист. Он сообщил, что о случившемся нападении написал заявление в полицию.

«Динамо» объявило о переходе Цаллагова из «Зенита»

«Динамо» объявило о переходе Ибрагима Цаллагова из «Зенита» на правах аренды. Он стал четвёртым новичком бело-голубых в нынешнее межсезонье.

«26-летний футболист может сыграть сразу на трёх позициях – справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты.

«Динамо» арендовало Цаллагова у «Зенита» до конца сезона-2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт», — информирует сайт «Динамо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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