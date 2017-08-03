Кто принесёт «Спартаку» гибкость. Как Каррера будет использовать Пашалича

Как играет новичок «Спартака» и почему его нельзя считать исключительно заменой Зобнину.

Приход Пашалича – отличное усиление для «Спартака». Нет, он вряд ли будет рвать и метать в РФПЛ и в одиночку вытаскивать красно-белых из группы в Лиге чемпионов. Зато в лице хорвата Массимо Каррера обрёл игрока, с помощью которого можно создать одну из самых тактически гибких средних линий в чемпионате России. Если не самую гибкую. Анализ игры Пашалича в разных командах из разных лиг точно убедит вас в этом.

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«Хайдук»

О том, что футбольная школа «Хайдука» регулярно дарит молодых звёздочек национальной команде, вам расскажет любой более-менее интересующийся футболом хорват. Срна, Тудор, Бокшич, Плетикоса, Билич, Перишич – всё это воспитанники клуба из Сплита.

В 2013 году за команду дебютировал долговязый полузащитник, полгода лечившийся от стафилококковой инфекции, и тут же произвёл фурор. 11 голов и 5 результативных передач в первый же полноценный сезон – отличная заявка для 18-летнего юноши. В построениях Игора Тудора Пашалич исполнял роль свободного художника, располагавшегося ближе к центру поля. Он заполнял свободные зоны и организовывал высокий прессинг при потере мяча.

А также часто подключался к атакам, врываясь в зоны штрафной с полуфлангов и здорово включаясь при стандартных положениях. Полная свобода действий позволила Пашаличу почувствовать уверенность в собственных силах и развить самые различные таланты – от игры в центре поля до завершения.

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«Эльче»

2,7 млн евро, и вездесущие скауты «Челси» забрали талант в Лондон. Однако из-за того что юноша не смог получить рабочую визу, его пришлось отправить в аренду в «Эльче». Первые недели Марио не пользовался доверием тренера испанцев Франа Эскрибы, однако уже после 10-го тура убедил всех, что без него скромный клуб точно вылетит в пучину Сегунды.

В Ла Лиге Пашалич здорово «прокачался» в плане умения вести игру в центре поля. Хорват стал главной фигурой, через которую «Эльче» стал быстро выходить из обороны в атаку.

При схеме 4-4-2, на которую «Эльче» переключился по ходу сезона, Пашалич занимал позицию в центре поля, играя в свободных зонах. В каких-то ситуациях это помогало – Марио действительно здорово исполнял роль плеймейкера при переходе в атакующую фазу атаки. В каких-то мешало – недостаток тактической подкованности сказывался на выборе позиции. Часто у «Эльче» зияли огромные дыры в опорной зоне после того, как хорват терял мяч или слишком увлекался открываниями в атакующих позициях.

Несмотря на то что Марио забил за сезон всего два гола и не отметился результативными передачами, тот сезон он может занести себе в актив. Его умение обыграть один в один и протащить мяч вперёд здорово помогали «Эльче» в развитии атак. Однако Марио никак не соответствовал игроку опорной зоны – он предпочитал играть на чистых мячах, часто проигрывал единоборства и порой заигрывался с мячом, откровенно его передерживая.

«Монако»

Летом 2015 года Марио стал частью сделки по переезду Радамеля Фалькао на «Стэмфорд Бридж». Правда, со своим талантом «Челси» расставаться не спешил, предоставив монегаскам лишь договор аренды.

Интересно, что в сезоне-2015/16 Пашалич вытеснил из состава Тьемуа Бакайоко, того самого, которого «Челси» недавно выписал за солидную сумму, в то время как Пашалича отправил в очередную аренду. Будто отлитый из свинца мощный Бакайоко проигрывал Марио в движении и умении обострить игру. А именно этого требовал Леонарду Жардим от полузащитников, располагавшихся чуть выше Жереми Тулалана. Пашалич не имел полноценного места в стартовом составе, но здорово затыкал дыры, помогая Моутинью организовывать атаки при схеме 4-3-3, либо исполняя классическую «десятку» при перестроении на 4-2-3-1. Умение Марио играть обеими ногами – ещё один его козырь. Например, здесь он по привычке ворвётся в свободную зону, подработает мяч под левую и нанесёт удар. Несмотря на то что он правша.

Более того, при прессинге Марио выдвигался на одну линию с нападающим, перестраивая схему на 4-4-2.

Как и в предыдущих сезонах, он не отдал голевых передач. Да, Пашалич умело чувствует свободные зоны и вырезает туда мяч партнёрам, но игроком, который вскрывает оборону острым пасом, его назвать нельзя. Предпоследний пас, заброс на фланг – вот это по его части. Уже тогда стало понятно, что Пашалича нельзя привязать к определённой позиции – он банально всегда будет её терять. Марио – ртутный шарик, который играет на чувствах и заполняет те зоны, из которых можно потенциально обострить ситуацию.

«Милан»

В «Милане», куда Пашалич отправился после «Монако», в первое время он чаще всего оказывался на скамейке запасных, однако затем освоился и прописался в основе.

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Здесь он занимался привычным делом – разгонял атаки из глубины, помогая центральным полузащитникам открываниями на свободных пространствах в полуфлангах. Работа с Монтеллой пошла Пашаличу на пользу – он стал реже оголять зоны и лучше чувствовать момент, когда надо расставаться с мячом. К тому же наличие мастеров дальнего паса – Монтоливо или Бонавентуры, позволили ему ещё больше играть на свободных пространствах, не отвечая за построение игры в центре поля. Это видно на карте передач – Пашалич редко вовлекается в командную игру, располагаясь между линиями полузащиты и атаки.

Единственное «Милан» зачастую испытывал проблемы при игре в опорной зоне – помимо Юрая Куцки никто из хавбеков россонери не отличался умением играть в отборе, потому в отсутствие словака именно на Марио ложилась обязанность по отбору мяча. И с ней он не всегда успешно справлялся.

В плане статистики вы не найдёте в Пашаличе ничего сверхъестественного. Но не стоит делать преждевременные выводы. Статистика слабо подсчитывает движение без мяча. А это главный козырь Марио.

Он создаёт численное большинство в нужных зонах и занимал такие позиции, чтобы атака неизменно развивалась вперёд. 2,4 отрезанных соперника в среднем за матч – отличный показатель для игрока его позиции.

Что будет в «Спартаке»

Умение играть в отборе и вступать в жёсткие единоборства – те компоненты, которых Пашаличу остро не хватает. А без этого в АПЛ никак. Возможно, именно поэтому в «Челси» настояли на том, чтобы Марио отправился в аренду в контактную РФПЛ. К тому же опыт игры в чемпионатах Испании, Франции и Италии позволил Пашаличу разнообразить свой тактический и технический арсенал. По таблице видно, что из сезона в сезон о прогрессирует по ключевым для игрока его позиции показателям.

Прогресс Пашалича (цифры в среднем за игру)

«Эльче», 2014/15

«Монако», 2015/16

«Милан», 2016/17

Точные передачи

Ключевые передачи

Создано моментов

Удары

Выиграно единоборств



28,7

0,45

0,45

1,23

34,3%

32,7

0,72

0,76

1,81

31%

33

0,87

0,92

2,1

39%



Пашалич – идеальный вариант для замены Зобнину. К тому же он может подстраховать любого полузащитника красно-белых (кроме, пожалуй, Фернандо) – исполнить функции Глушакова, обосноваться под форвардом или вовсе сыграть на фланге. В отсутствие Зобнина Глушакову вновь приходится заниматься черновой работой. Возможно, это одна из причин, почему капитан пока не показывает того уровня, что в прошлом сезоне. С приходом Пашалича, который неплохо умеет страховать партнёров, Денису должно будет дышаться полегче. Кстати, для этих целей «Спартак» ранее хотел выписать из «Фиорентины» соотечественника Пашалича Милана Баделя.

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Однако замыкаться на том, что новичок лишь прикроет позицию в отсутствие травмированного ключевого игрока, не стоит. Когда Зобнин вернётся в строй, Марио сможет принести пользу, расположившись над полузащитной троицей или подменяя Глушакова по ходу сезона (всё-таки по манере игры Марио больше похож на Дениса, чем на Зобнина). Таким образом, средняя линия «Спартака» должна стать максимально гибкой и разнообразной, что позволит Каррере бесконечно эксперементировать и подстраиваться под соперника. А желание Пашалича закрепиться в «Челси» — залог того, что «Спартак» получил не безвольного игрока, который будет отбывать на поле номер.