«Абдельхак Нури, ты и есть «Аякс». Как разбилось сердце Амстердама

«Тишина. Оглушительное молчание. Матч, мир, жизнь. Перерыв. Нури лежит на земле».



Игроки покидают поле после разминки под звонкий гул стадиона. Но как только на экранах появляется изображение Абдельхака Нури, «Амстердам Арена» моментально погружается в тишину. Полный стадион, более 50 тысяч болельщиков, и все замолкают. Даже фанаты «Ниццы» не издают ни звука в дань уважения, памяти и веры. Веры в то, что 20-летний парень ещё поборется за своё будущее.

«Нури не должен лежать на земле. Нури должен танцевать. Порхать, творить чудеса. Высмеивать своих соперников. Но он не может. Его сердце не может. И он лежит».

В секторах одна за другой поднимаются красно-белые футболки и небольшие баннеры. Номер 34. Нури. Они повсюду, и их с каждой секундой становится всё больше и больше. Чуть ли не каждый второй болельщик «Аякса» посчитал своим долгом прийти в футболке именно с этим номером.

«Абдельхак, ты и есть «Аякс». Мы думаем о тебе. Мы молимся о тебе».



В одну секунду молчание на стадионе превращается в оглушительные аплодисменты. Арена скандирует «Нури! Нури! Нури!» и не замолкает до самого начала матча. Вокруг десятки баннеров, посвящённых Аппи. Stay Strong, Appie.

«Он не узнаёт никого из родных». Как оборвалась карьера юноши из «Аякса» История Абдельхака Нури, молодого футболиста «Аякса», чья карьера завершилась, не успев начаться.

Над домашним сектором «Аякса» за считаные секунды появляется огромное полотно. Это Нури. Звучит стартовый свисток. Десятки тысяч маленьких белых флажков с эмблемой клуба поднимаются в небо со всех секторов. Кажется, даже футболисты амстердамской команды не сразу приходят в себя.

«Аякс» не может сконцентрироваться, и в результате Матейс де Лигт и Лассе Шоне позволяют защитнику «Ниццы» Арно Суке открыть счёт в самом начале встречи.

Под конец второго тайма, на 34-й минуте, когда счёт 1:1 на табло гаснет, игра останавливается. Стадион сначала снова погружается в тишину, а затем гул аплодисментов накрывает весь Амстердам. Аплодируют все. Футболисты обеих команд, судьи, болельщики «Аякса» и «Ниццы». Без исключения.

До конца матча команды забивают ещё по одному голу, но «Аяксу» этого недостаточно. Эти парни хотели добыть победу, чтобы посвятить её Нури. С финальным свистком как по команде они опускаются на газон. Голкипер Андре Онана, ещё несколько минут назад пытавшийся забить гол, без сил сидит в пределах вратарской зоны и опустошённым взглядом смотрит на трибуну.



Картинка на экранах «Амстердам Арены» меняется. Вместо футбольного поля на них появляется семья Нури. Растроганные брат, мать и отец. Сложив свои ладони в маленькое сердце, глава семьи будто успокаивает болельщиков и футболистов «Аякса».



Амстердам ещё поборется.



Нури ещё поборется.