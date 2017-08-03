«У каждого есть шанс». Как футболисты-любители обыграли профессионалов

В течение нескольких недель «Чемпионат» рассказывал о проекте K11, которую компания Nike запускала второй год подряд. С помощью этой программы молодые футболисты без профессиональных контрактов со всей России получили шанс попасть в большой спорт. Скауты Nike отсмотрели более 17 тысяч заявок от российских и иностранных игроков и отобрали сотню лучших. Кроме того, в четырёх городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре — был открыты специальные коробки, где также работали скауты. Там уличные футболисты могли пообщаться со звёздами — Вячеславом Караваевым, Артёмом Дзюбой и Фёдором Смоловым.

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Как и в прошлом сезоне, главным тренером К11 стал известный тренер Валерий Непомнящий. Именно он выбрал 24 футболиста в команде на последнем этапе. В течение шести недель Непомнящий готовил игроков, многие из которых никогда не занимались футболом в специализированных школах. В течение сборов команда К11 сыграла несколько товарищеских матчей, чтобы подготовиться к финальной игре, на которую пригласили скаутов российских и зарубежных клубов, а также известных агентов.

Соперником К11 в финальном матче стала сборная РФПЛ до 17 лет, составленная из футболистов из московских академий. Её главным тренером стал наставник юношеской сборной России Андрей Гордеев. «Боимся ли мы проиграть? Абсолютно нет, — заявил он на предматчевой пресс-конференции. — Всё получилось спонтанно, но моя главная цель на этот матч — познакомиться с ребятами».

Перед началом финала на пресс-конференции также выступил коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов. «Для нас сотрудничество с Nike очень важно. Вы уже видели новый игровой мяч РФПЛ — мы должны обеспечивать команды лучшим продуктом. Также в ближайшее время в магазинах Nike появится лицензионная продукция РФПЛ. Это не только коммерческая история, но и имиджевая. Кроме того, мы вместе стремимся развивать футбол в России и поэтому поддерживаем проект К11, который отвечает на злободневные вопросы нашего спорта».

Несмотря на силу соперника, финальный матч К11 начался с давления на ворота именно сборной РФПЛ. Команда Непомнящего отметилась двумя быстрыми голами — голы забили нападающие Иван Латышев и Даниил Умрихин. Ещё в первом тайме счёт до разгромного довёл 20-летний камерунец Элвис Ндумгбе. Он приехал в Москву учиться и профессионально играл в футбол только на родине, но здесь решил участвовать в отборе, понравился защитнику «Спарты» Вячеславу Караваеву и ярко выступил против игроков из РФПЛ. Но оставить свои ворота сухими команде К11 всё-таки не удалось — на исходе второго тайма соперник отлично исполнил штрафной, а вратарь Илья Ищенко дотянуться до мяча не смог.



«В этом году у нашей команды средний уровень выше, но ярких игроков, звёзд было больше. Прошлый сезон К11 мы закончили с отрицательным результатом, сейчас — положительно. Рад, что ребята себя отлично зарекомендовали и поняли, что футбол — командная игра. Сегодня в первую очередь они старались работать на общий результат, а не на себя», — прокомментировал матч главный тренер К11 Валерий Непомнящий.

На этом история футболистов-любителей К11 не заканчивается. Некоторые из них уже в скором времени могут получить предложения от профессиональных команд из России и зарубежья.

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