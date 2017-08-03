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Станислав Черчесов и Александр Кокорин
Текст: Олег Лысенко
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Ждём дебюта Марио и реабилитации Кокорина? Кого позовёт в сборную Черчесов

Зачем сборной спарринг с «Динамо» и кто из футболистов, не игравших на Кубке конфедераций, наработал на вызов Черчесова.
3 августа 2017, четверг. 15:30 Футбол

Черчесов сыграл на опережение. Предвосхищая неизбежные расспросы журналистов относительно выбора соперника на ближайшее окно ФИФА, Станислав Саламович сразу уточнил: сбор будет носить селекционно-ознакомительный характер. Стало быть – это уже я домысливаю за тренера и РФС – звать в гости именитых гостей, не говоря уже о том, чтобы самим тащиться за тридевять земель, нецелесообразно. Ни со спортивной, ни с экономической точки зрения.

На этом этапе хорошо знакомый тренеру клуб в качестве спарринг-партнёра представляется, пожалуй, оптимальным вариантом. Выгода обоюдная: для «Динамо» — престиж и качественная практика в паузе, для сборной – полезный тест фактически на дому.

Соответствующим целям и задачам будет и кадровое наполнение «националки». Критерии отбора Черчесов тоже обрисовал ясно: приоритет будет отдан футболистам, не вызывавшимся в сборную вовсе или привлекавшимися эпизодически, от случая к случаю. Таким образом, активные участники Кубка конфедераций в конце августа – начале сентября могут с чистой совестью сосредоточиться на делах клубных. Отдохнуть, подлечиться, кому надо. С запасными, как я понимаю, возможны варианты. И не только с ними.

То, что список Черчесова будет кардинально отличаться от предыдущих, понятно. Поимённая конкретика – вот где интрига. Простор для предположений и гипотез тут широкий. Но прежде чем пробежаться по персоналиям, прикинем круг клубов-доноров.

Чемпиона страны из их числа, наверное, можно временно исключить. «Спартак» и так делегировал на Кубок конфедераций больше всех игроков. На поле из красно-белой пятёрки не выходил только защитник Кутепов. Но у Ильи и в клубе-то сегодня статус «всё сложно», а других кандидатов, способных реально заинтересовать Черчесова прямо сейчас, в команде не наблюдается. Реброву с Ещенко в силу возраста трудно рассчитывать на вызов, Тигиеву с Тимофеевым – ввиду недостатка опыта. Хотя полностью исключать приглашение кого-то из них, конечно, не стоит. Многое зависит от вклада в состав сборной других призёров РФПЛ.

В среду, допустим, Черчесов с коллегой Ромащенко наблюдали за игрой ЦСКА в «предвариловке» Лиги чемпионов. И явно не из праздного любопытства, для расширения кругозора. Допускаю, что в уме Станислав Саламович нет-нет да и проецировал пятёрку «армейских» беков на сборную – благо что все они с натурализацией Фернандеса располагают необходимым паспортом. И все – в теории – могут сыграть на ЧМ-2018: Василий Березуцкий приостановил выступления в сборной, но окончательного «прощай» ей не сказал. Алексей даже формально паузу не брал. Так что исключать братьев из числа участников предстоящего турнира по меньшей мере преждевременно. А в контексте ближайшей «контрольной», пожалуй, больше всех Черчесова интересовал Марио. Познакомиться он с ним познакомился, но в деле ещё не испробовал. Встреча с «Динамо» — подходящее место для дебюта Фернандеса под российским триколором.

Со слов Черчесова, он не будет понапрасну дёргать игроков из клубов, решающих задачи в Европе, но против вызова Марио ЦСКА вряд ли станет возражать. Во-первых, Фернандесу негде было перетрудиться летом: Кубок конфедераций пропустил из-за травмы. А во-вторых, между ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов и игрой сборной будет достаточно внушительный временной зазор – 10-11 дней. Правда, между ними ещё вплетается 18-й тур РФПЛ, но для такого выносливого бойца, как Марио, это не должно стать проблемой.

Не менее напряжённый состязательный график нынче у «Зенита». И ещё более любопытная ситуация со «сборниками». Шатова с Кокориным «пролёт» мимо главного турнира лета 2017-го определённо задел за живое. Похвально, что уязвлённое самолюбие они направили в конструктивное русло. Новый сезон Олег и, особенно, Александр начали так ударно, что вроде бы не оставили выбора Черчесову. Такие Шатов с Кокориным сборной уж точно не помешают – ещё и пользу принесут. Вопрос в том, чтобы интересы клуба и национальной команды не вступили в неразрешимое противоречие. Так или иначе, если Черчесов рассчитывает на питерскую пару в ближайшей перспективе, её надо начинать внедрять в обновлённую сборную. Кокорин с Шатовым не играли в ней с осени прошлого года.

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Отдельный разговор – Кузяев. Его трансфер в «Зенит» на фоне остальных прошёл практически незамеченным. Но именно он первым из российских новобранцев снискал расположение Роберто Манчини и наверняка обратил на себя внимание Черчесова.

Полагаю, поощрит Станислав Саламович за сверхуспешный – лучший в истории клуба! – старт сезона и кого-то из бывших одноклубников по Грозному. Среди очевидных кандидатов – «латераль» Уциев, стоппер Семёнов и центральный хавбек Иванов. Непреходящий дефицит качественных центральных защитников в стране повышает шансы на знакомство со сборной «железнодорожника» Баринова. В защитный блок «Локомотива» Дмитрий встал как влитой. Скорее всего получат возможность показать себя и лучшие люди провинциальных клубов – такие, как уфимский кипер Беленов или казанский бек Камболов. Да и самые успешные из легионеров – вратарь Митрюшкин, защитник Караваев – ждут не дождутся своего шанса.

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В этом смысле даже хорошо, что привычных лиц на сборе не будет или будет минимум. Новое – это всегда интересно. Химкинский смотр в любом случае будет познавательным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва Александр Кокорин Станислав Черчесов
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