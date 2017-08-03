175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Алексей Миллер и Леонид Федун
Текст: Марк Бессонов
Фото: РИА Новости

Сколько стоят составы «Зенита» и «Спартака»: сравниваем

Сколько тратили «Зенит» и «Спартак» в последние трансферные окна и насколько разнятся их составы в оценке сайта Transfermarkt.
3 августа 2017, четверг. 18:40 Футбол

Вратари

«Зенит» — 8,8 млн евро

Ещё до недавнего времени не было известно, кто начнёт сезон в «Зените» в качестве игрока основы. Сейчас всё однозначно – Андрей Лунёв увеличивает свою стоимость регулярными выходами на поле, в то время как стоимость Лодыгина, подобно экономике Греции, стремительно падает. Тем не менее сейчас Transfermarkt оценивает обоих в одну сумму – 3,5 млн евро. 1,8 стоит единственный оставшийся в обойме «Зенита» Кержаков.

Пора уходить. Кому в РФПЛ полезно сменить прописку
Разбираемся, кому из известных – как минимум по меркам РФПЛ – мастеров следовало бы задуматься о смене команды.

«Спартак» — 5 млн евро

Интересно, что основной кипер «Спартака» Артём Ребров стоит на 300 тыс. дешевле третьего вратаря «Зенита». Конечно, во многом дело в разнице в возрасте, но и в свои 33 Ребров умудряется увеличивать свою стоимость (8 месяцев назад оценивался всего в миллион евро). А вот тухнущий за спиной Артёма Селихов за последние полгода подешевел на 500 тыс.

Защита

«Зенит» — 35,5 млн евро

Серьёзное преимущество «Зенита» объясняется наличием нескольких футболистов в расцвете сил, играющих за не последние сборные. Семи- (на деле 16) миллионный Маммана регулярно вызывается в одну команду с Месси, Нету (3,5 млн) подменяет Пепе, Фонте и Бруну Алвеша, Иванович (5 млн) – по-прежнему одна из важнейших фигур в сербской сборной. Плюс есть Доменико Кришито (5 млн) и всё ещё высоко котирующийся Игорь Смольников (7 млн). Тем не менее средняя стоимость защитной линии «Зенита» всё же идёт на понижение. Причина – возраст (Анюков, Иванович, Кришито) и отсутствие игровой практики (Новосельцев).

«Спартак» — 19,2 млн евро

У «Спартака» в этой линии всё более стабильно. Средняя стоимость оборонцев красно-белых – 3 млн евро. Кто-то оценивается чуть дороже (Джикия и Комбаров в 3,5 млн), кто-то – дешевле (Таски – в 2,8 млн), плюс ветеран Ещенко (600 тыс.) и молодые Тигиев и Петкович (1,3 и 1,5 млн).

Реинкарнация Ивановича. Кто такой новичок «Спартака» Марко Петкович
Отказ от перехода в «Партизан», любовь к атакам, необычный бег и другие вещи, которые нужно знать о новобранце «Спартака».

Полузащита

«Зенит» — 56,6 млн евро

Солидное преимущество сине-бело-голубых по цифрам. В первую очередь потому что в заявке питерцев значится 10 хавбеков, в то время как у «Спартака» — 7. Лидеры по цифрам в этой зоне – Паредес (13 млн), Шатов (10 млн) и Жулиано (9 млн), и их стоимость, по оценкам Transfermarkt, только растёт. Как и стоимость прогрессирующего Кузяева (пока оценивается в 2,5 млн). Остальные игроки средней линии либо потихоньку теряют в цене, либо стагнируют. В любом случае с возможным скорым уходом Хави Гарсии (7 млн) и Эрнани (4 млн) прайс полузащиты «Зенита» должен сократиться на 11 млн евро и в таком случае станет даже меньше спартаковского.

Гарсия: меня называют грубым? Я просто делаю свою работу
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия — о работе с Манчини в «Манчестер Сити» и «Зените», славе грубияна и целях на сезон.

«Спартак» — 46,4 млн евро

У «Спартака» всё совсем однозначно. Есть 14-миллионный Фернандо, который с каждым матчем делает заявку на то, чтобы уехать в большой европейский клуб, и есть все остальные. Тем не менее в средней линии команды Карреры наблюдается положительная динамика – один Глушаков только за прошлый сезон поднял свою стоимость с 4,5 до 7 млн евро, Зобнин за тот же период «прокачался» с 1,5 до 6. Жано и Самедов сохранили свои ценники на 3 млн, а вот сумма, в которую оценивается Попов, катится по наклонной вниз и за последний год упала с 7,5 до 5 млн евро. Ну и невозможно не отметить Марио Пашалича, которого Transfermarkt котирует в 8 млн евро. Без него полузащита красно-белых по цифрам смотрелась совсем уж проигрышно.

Нападение

«Зенит» — 29 млн евро

Не ожидали, правда? На самом деле преимущество «Спартака» этой линии объясняется одной фамилией. Промес – лучший игрок чемпионата прошлого сезона, который оценивается аж в 20 млн евро (самый дорогой футболист в составе обеих команд). У «Зенита» в атаке всё достаточно ровно. Самый дорогой игрок по-прежнему Дзюба (9 млн), хотя Дмитрий Полоз (7 млн) и Себастьян Дриусси (8 млн) активно двигают цифру своего ценника к цифре 10. Кокорин пока оценивается в 5 млн, однако, если продолжит в том же духе, наверняка прибавит к своей стоимости ещё пару миллионов.

Тренерский месседж. Что Манчини поменял в игре Кокорина
Проблемы в игре Александра Кокорина ещё есть, но результата от его действий больше, чем когда-либо в «Зените».

«Спартак» — 33,4 млн евро

О Промесе вы уже знаете, остальные форварды далеко позади него. Зе Луиш и Адриано оцениваются примерно одинаково (5 и 4,5 млн), Мельгарехо умудрился за полтора года обрушить свою стоимость более чем в два раза (3 млн), Давыдову (700 тыс.) до ценника Месси остаётся ровно 119,3 млн евро.

Итого

«Зенит» — 129,9 млн евро, 26 игроков в заявке, средняя стоимость игрока – 4,9 млн евро.

«Спартак» — 96 млн евро, 23 игрока в заявке, средняя стоимость игрока – 4,2 млн евро.

Траты в последние пять трансферных окон

Сезон«Зенит» потратилРекордный трансфер «Зенита»«Спартак» потратилРекордный трансфер «Спартака»
2017/18€ 69,5 млнЛеандро Паредес, € 23 млн€ 1 млнГеоргий Тигиев, € 1 млн
2016/17€ 22,9 млнЭрнани, € 8 млн€ 22,3 млнФернандо, € 12,5 млн
2015/16€ 2 млнАлександр Кокорин, € 2 млн€ 17 млнЗе Луиш, € 6,5 млн
2014/15€ 22,8 млнХави Гарсия, € 16,8 млн€ 11,5 млнКвинси Промес, € 11,5 млн
2013/14€ 39,8 млнСаломон Рондон, € 18 млн€ 33,4 млнДенис Глушаков, € 8 млн
Итого€ 157 млн€ 85,2 млн

* По данным Transfermarkt.de.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 29
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Трансферы
Новости. Футбол
3 августа 2017, четверг
20:42 Пейчинович: стараемся, чтобы отсутствие Чорлуки чувствовалось не слишком сильно
20:41 Матч «Люнгбю» — «Краснодар» состоится в намеченное время
20:34 Неймар — самый дорогой футболист в истории
20:28 Новую систему послематчевых пенальти будут использовать в Суперкубке Англии
20:08 Проведение матча «Люнгбю» — «Краснодар» находится под вопросом из-за ливня
20:06 Адвокат Косты: Диего не хочет играть ни за какую команду, кроме «Атлетико»
19:59 «Барселона» официально объявила об уходе Неймара
19:56 Россиянин Максимов не спас «Тракай» от вылета из Лиги Европы
19:51 Сёмин: если Фарфан продолжит в том же духе, обязательно вернётся в сборную Перу
19:41 Конте поддержал решение Пашалича перейти в «Спартак»
19:40 Сёмин: на «СКА-Хабаровск» нужно настраиваться самым серьёзным образом
19:36 Пашалич: «Спартак» — величайший клуб, который популярен во всём мире
19:27 Мамаев выйдет в стартовом составе «Краснодара» в матче с «Люнгбю»
19:25 Резепов: к Григалаве после матча с «Рубином» никто не подошёл, не извинился
19:20 Виллаш-Боаш: шампанское Кокорина? Вспомните Ромарио, Роналдиньо, Кантона
19:18 В Италии сообщили, что «Спартаку» интересен полузащитник «Атлетико» Краневиттер
19:08 «Урал» и «Зенит» рассудит Галимов, «Спартак» и «Арсенал» — Куликов
19:05 Божович: у «Тосно» три поражения подряд, в Тулу они приедут набирать очки
18:53 Слуцкий объяснил, почему состав «Халл Сити» не пополнили российские футболисты
18:51 Бердыев: у ЦСКА мало слабых мест, но они есть. Постараемся их использовать
18:48 Пятов: назначение Луческу наставником Турции — нехорошая новость для Украины
18:48 Кузяев: в «Зените» очень сильно ощущается конкуренция
18:42 Сигурдссон: мне будет интересно поработать под руководством Бердыева
18:42 «Зенит» — «Бней Иегуда»: Лодыгин, Нобоа, Полоз и Дзюба сыграют с первых минут
18:29 Ахметов вернулся к тренировкам с основным составом «Рубина»
18:29 В Бразилии утверждают, что «Спартак» сделает предложение хавбеку «Спорт Ресифи»
18:27 Нобоа: конечно, каждая игра и тренировка у «Зенита» будет как война
18:25 Слуцкий: очень надеюсь, что смогу отблагодарить Абрамовича
18:24 В Испании «Зенит» назвали претендентом на защитника «Валенсии» Абденнура
18:12 Голкипер «Баварии» Нойер приступил к тренировочной работе
17:58 Французская лига: мы удивлены отказом Ла Лиги принять оплату трансфера Неймара
17:34 Слуцкий: уйти из «Халла» в «Ливерпуль» — всё равно что уйти из «Факела» в ЦСКА
17:24 ФИФА будет вручать награду лучшему вратарю сезона
17:15 Слуцкий: Семаку было бы очень легко искоренить мат в команде в Англии
17:15 Роналдиньо: надеюсь, Неймар однажды станет лучшим футболистом в мире
17:08 Слуцкий: не до конца понимаю возможности «Халл Сити», домик ещё не построен
17:00 Слуцкий рассказал, с какой речью впервые обратился к игрокам «Халла»
16:58 Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова, а Шатова взял бы в любой клуб мира
16:54 Фанаты «Локомотива» высказали свою позицию по баннеру против фильма «Матильда»
16:50 Слуцкий — о решении покинуть ЦСКА: у меня наступил творческий кризис
16:31 «ПСЖ» хочет обойти запрет Примеры на трансфер Неймара
16:28 Венгер: Алексис останется в «Арсенале» и примет моё решение
16:24 Защитник сборной Литвы Микуцкис стал игроком «Томи»
16:16 Яковлев: очень приятно, что стал капитаном «Анжи», чувствую груз ответственности
16:12 Нападающий «Шахтёра» Веллингтон Нем выбыл на полгода
Все новости RSS
Партнерский контент