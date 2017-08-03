Сколько стоят составы «Зенита» и «Спартака»: сравниваем

Сколько тратили «Зенит» и «Спартак» в последние трансферные окна и насколько разнятся их составы в оценке сайта Transfermarkt.

Вратари

«Зенит» — 8,8 млн евро

Ещё до недавнего времени не было известно, кто начнёт сезон в «Зените» в качестве игрока основы. Сейчас всё однозначно – Андрей Лунёв увеличивает свою стоимость регулярными выходами на поле, в то время как стоимость Лодыгина, подобно экономике Греции, стремительно падает. Тем не менее сейчас Transfermarkt оценивает обоих в одну сумму – 3,5 млн евро. 1,8 стоит единственный оставшийся в обойме «Зенита» Кержаков.

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«Спартак» — 5 млн евро

Интересно, что основной кипер «Спартака» Артём Ребров стоит на 300 тыс. дешевле третьего вратаря «Зенита». Конечно, во многом дело в разнице в возрасте, но и в свои 33 Ребров умудряется увеличивать свою стоимость (8 месяцев назад оценивался всего в миллион евро). А вот тухнущий за спиной Артёма Селихов за последние полгода подешевел на 500 тыс.

Защита

«Зенит» — 35,5 млн евро

Серьёзное преимущество «Зенита» объясняется наличием нескольких футболистов в расцвете сил, играющих за не последние сборные. Семи- (на деле 16) миллионный Маммана регулярно вызывается в одну команду с Месси, Нету (3,5 млн) подменяет Пепе, Фонте и Бруну Алвеша, Иванович (5 млн) – по-прежнему одна из важнейших фигур в сербской сборной. Плюс есть Доменико Кришито (5 млн) и всё ещё высоко котирующийся Игорь Смольников (7 млн). Тем не менее средняя стоимость защитной линии «Зенита» всё же идёт на понижение. Причина – возраст (Анюков, Иванович, Кришито) и отсутствие игровой практики (Новосельцев).

«Спартак» — 19,2 млн евро

У «Спартака» в этой линии всё более стабильно. Средняя стоимость оборонцев красно-белых – 3 млн евро. Кто-то оценивается чуть дороже (Джикия и Комбаров в 3,5 млн), кто-то – дешевле (Таски – в 2,8 млн), плюс ветеран Ещенко (600 тыс.) и молодые Тигиев и Петкович (1,3 и 1,5 млн).

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Полузащита

«Зенит» — 56,6 млн евро

Солидное преимущество сине-бело-голубых по цифрам. В первую очередь потому что в заявке питерцев значится 10 хавбеков, в то время как у «Спартака» — 7. Лидеры по цифрам в этой зоне – Паредес (13 млн), Шатов (10 млн) и Жулиано (9 млн), и их стоимость, по оценкам Transfermarkt, только растёт. Как и стоимость прогрессирующего Кузяева (пока оценивается в 2,5 млн). Остальные игроки средней линии либо потихоньку теряют в цене, либо стагнируют. В любом случае с возможным скорым уходом Хави Гарсии (7 млн) и Эрнани (4 млн) прайс полузащиты «Зенита» должен сократиться на 11 млн евро и в таком случае станет даже меньше спартаковского.

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«Спартак» — 46,4 млн евро

У «Спартака» всё совсем однозначно. Есть 14-миллионный Фернандо, который с каждым матчем делает заявку на то, чтобы уехать в большой европейский клуб, и есть все остальные. Тем не менее в средней линии команды Карреры наблюдается положительная динамика – один Глушаков только за прошлый сезон поднял свою стоимость с 4,5 до 7 млн евро, Зобнин за тот же период «прокачался» с 1,5 до 6. Жано и Самедов сохранили свои ценники на 3 млн, а вот сумма, в которую оценивается Попов, катится по наклонной вниз и за последний год упала с 7,5 до 5 млн евро. Ну и невозможно не отметить Марио Пашалича, которого Transfermarkt котирует в 8 млн евро. Без него полузащита красно-белых по цифрам смотрелась совсем уж проигрышно.

Нападение

«Зенит» — 29 млн евро

Не ожидали, правда? На самом деле преимущество «Спартака» этой линии объясняется одной фамилией. Промес – лучший игрок чемпионата прошлого сезона, который оценивается аж в 20 млн евро (самый дорогой футболист в составе обеих команд). У «Зенита» в атаке всё достаточно ровно. Самый дорогой игрок по-прежнему Дзюба (9 млн), хотя Дмитрий Полоз (7 млн) и Себастьян Дриусси (8 млн) активно двигают цифру своего ценника к цифре 10. Кокорин пока оценивается в 5 млн, однако, если продолжит в том же духе, наверняка прибавит к своей стоимости ещё пару миллионов.

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«Спартак» — 33,4 млн евро

О Промесе вы уже знаете, остальные форварды далеко позади него. Зе Луиш и Адриано оцениваются примерно одинаково (5 и 4,5 млн), Мельгарехо умудрился за полтора года обрушить свою стоимость более чем в два раза (3 млн), Давыдову (700 тыс.) до ценника Месси остаётся ровно 119,3 млн евро.

Итого

«Зенит» — 129,9 млн евро, 26 игроков в заявке, средняя стоимость игрока – 4,9 млн евро.



«Спартак» — 96 млн евро, 23 игрока в заявке, средняя стоимость игрока – 4,2 млн евро.

Траты в последние пять трансферных окон

Сезон «Зенит» потратил Рекордный трансфер «Зенита» «Спартак» потратил Рекордный трансфер «Спартака» 2017/18 € 69,5 млн Леандро Паредес, € 23 млн € 1 млн Георгий Тигиев, € 1 млн 2016/17 € 22,9 млн Эрнани, € 8 млн € 22,3 млн Фернандо, € 12,5 млн 2015/16 € 2 млн Александр Кокорин, € 2 млн € 17 млн Зе Луиш, € 6,5 млн 2014/15 € 22,8 млн Хави Гарсия, € 16,8 млн € 11,5 млн Квинси Промес, € 11,5 млн 2013/14 € 39,8 млн Саломон Рондон, € 18 млн € 33,4 млн Денис Глушаков, € 8 млн Итого € 157 млн € 85,2 млн

* По данным Transfermarkt.de.