На нервах. Как «Зенит» проиграл «Бней Иегуде» перед «Спартаком»

Манчини: латиноамериканцы? «Зенит» хотел купить Неймара, но он — в «ПСЖ» Роберто Манчини поделился мнением о трансферной политике клуба, а Виктор Жулиано признался, что стал жертвой перестановок нового тренера.

Первый в истории еврокубковый матч

Играем с «Бней Иегудой», держим в уме «Спартак». Так или иначе, при подготовке к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы главный тренер «Зенита» Роберто Манчини думал о «дерби двух столиц», которое пройдёт в Петербурге в воскресенье. Выбор состава, восстановление игроков – эти вопросы приобретали особую остроту, учитывая, что и после «Спартака» сине-бело-голубые сыграют в режиме «через два дня на третий» с «Уралом» в Екатеринбурге.

Неделю назад представитель России почти уничтожил интригу, победив в гостях со счётом 2:0. Но играть дома вполноги было бы опасно, поскольку обладатель Кубка Израиля показал в этой Лиге Европы, что он не так прост. Да и поклонников своих нужно уважать. Тем более «Зенит» на первый в истории арены «Санкт-Петербург» еврокубковый матч собрал внушительную аудиторию – 45 тысяч зрителей. Петербургский клуб очень активно работает с болельщиками. В частности, владельцы абонементов получили в качестве подарка от «Зенита» по два билета на игру с «Бней Иегудой», а от нескольких станций метро до стадиона ходили бесплатные шаттлы, как на Кубке конфедераций.

Дзюба не попадёт в основу со «Спартаком»?

Исходя из стартового состава на «Бней Иегуду» можно спрогнозировать, кого Манчини выпустит в основе на «Спартак». Сегодня в запасе или вообще вне заявки остались голкипер Андрей Лунёв, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, полузащитники Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, нападающие Себастьян Дриусси и Александр Кокорин, кроме того, со стороны наблюдал за футболом новый защитник «Зенита» — Эмануэль Маммана. Сложно поверить, что против «Спартака» не выйдет с первых минут Артём Дзюба, ведь Манчини наверняка рассказали о результативности центрфорварда во встречах с родным клубом, но от факта не отвернёшься: Дзюба пока в условном втором составе. У «Бней Иегуды» в основу попали защитники Аяд Абаши и Бен Тургеман, которые пропали в стамбульском аэропорту при пересадке на рейс в Петербург и присоединились к команде на день позже. Главный тренер Йосси Абуксис был, конечно, недоволен этой историей, однако до возвращения домой решил не наказывать игроков.

Терентьев — в атаке

Самой большой неожиданностью стала роль Терентьева. Тренер «Зенита» определил защитника на позицию крайнего полузащитника! Видимо, Манчини рассчитывал прежде всего на высокую скоростью Дениса, и именно Терентьев был близок к тому, чтобы открыть счёт уже на 3-й минуте: голкипер Эмилиюс Зубас не без труда парировал его дальний удар.



Игра в целом смотрелась. Сине-бело-голубые владели большим территориальным преимуществом и шли вперёд, как будто это им требовалось отыгрывать два гола. «Бней Иегуда» поначалу робко жался к своей штрафной, наверное, на израильтян давила в том числе атмосфера – не каждый раз они играют на таких стадионах. Впрочем, интригу едва не возродила ошибка Александра Анюкова, который на исходе четверти часа подарил на ровном месте мяч Мэвису Тчиботе. «Зенит» после выхода один на один спас от пропущенного гола Юрий Лодыгин.

Это был лучший шанс у «Бней Иегуды» до перерыва. «Зенит», в свою очередь, нанёс шесть ударов (три – в створ), тем не менее каких-то сумасшедших моментов не создал. Постепенно разыгрался на левом фланге Дмитрий Полоз, стремившийся что-то создавать за счёт проходов на скорости, но в целом хозяевам недоставало острых индивидуальных действий или комбинаций на скорости, чтобы взломать плотную оборону гостей. Дзюба практически не угрожал воротам Зубаса, тоже где-то берёгся перед битвой со «Спартаком». Защитники «Бней Иегуды» успевали накрыть центрального нападающего, когда он готовился пробить, а скидки и передачи в исполнении Артёма оказывались не совсем точными.

Головная боль по фамилии Тчибота

Гол Дзюбы должен был состояться на 51-й минуте. В Израиле зенитовцы постоянно переигрывали соперника на стандартах, вот и теперь Артём выиграл верх после подачи Жиркова, точно пробил головой. Гостей выручил тот самый потерявшийся в Стамбуле Тургеман – вынес мяч с линии ворот. Вообще, «Зенит», подгоняемый мощной поддержкой трибун, выдал довольно агрессивный дебют второго тайма. Помимо Дзюбы, мог забить Полоз – пожалуй, лучший в группе атаки сине-бело-голубых.



Но «Бней Иегуда» при первой возможности разжимался и угрожал контрвыпадами. Особое внимание приковывал к себе левый вингер — быстрый, обладающий хорошим дриблингом Тчибота, превратившийся в головную боль для Анюкова. Когда же Анюков задержался у чужих ворот, Тчибота мастерски воспользовался свободным пространством: организовал атаку, обыграл медленного Хави Гарсию и выкатил мяч Альмогу Буцагло – 0:1. «Бней Иегуда» всё-таки зацепился за свой шанс, стал играть раскованно. «Зенит» же занервничал. Регулярно ошибался Эрнани – слабейшее звено в рядах хозяев. Его «обрез» едва не закончился голом Тчиботы. Лодыгин красивым сейвом поднял свой рейтинг в глазах итальянского тренера.



Концовка получилась нервной. Манчини бросил в бой Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси – это не помогло забить. «Зенит» впервые при Манчини не выиграл, однако удержал преимущество по сумме двух матчей и продолжит выступление в Лиге Европы.