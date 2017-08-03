5 вопросов «Краснодару» после победы над «Люнгбю» в Лиге Европы

Как справляться с лимитом на легионеров?

После нервной домашней игры с «Люнгбю» Игорь Шалимов не решился снова выпустить полурезервный состав. Но в старт попали только три футболиста с российским паспортом — Андрей Синицын, Роман Шишкин и Павел Мамаев. В то же время на скамейке запасных не осталось ни одного легионера.

В РФПЛ так не получится — по крайней мере в этом сезоне, пока сохраняется лимит на легионеров в составе, а не в заявке. Очевидно, что без потери качества Шалимов расставить сбалансированный между «паспортистами» и иностранцами состав. Это было видно и на примере матча «Спартака», когда в составе очевидно появился, например, Грицаенко вместо Рамиреса.

Кто вместо Смолова?

В начале сезоне, в том числе и в ответном матче против «Люнгбю», краснодарцам приходилось справляться без своей основной ударной силы. Есть вероятность, что и после выздоровления Фёдор Смолов за «Краснодар» играть не будет. Например, если «Спартак» или «Зенит» всё-таки заплатят 30 млн за российскую звезду.



Пока Шалимов использует в центре нападения Виктора Классона. Швед — очень сильный для РФПЛ футболист, но на этой позиции смотрится не совсем убедительно, часто проигрывая единоборства и не успевая цепляться за мячи. Яркий финтящий Вандерсон тоже на роль центрфорварда не подходит.



Летом «Краснодар» отпустил сразу трёх форвардов. Другой Вандерсон ушёл свободным агентом в «Динамо», ещё один бразилец Ари — в аренду в «Локомотив», а воспитанник «Краснодара» Николай Комличенко снова отправился набираться опыта в Чехию. Так команда осталась почти без вариантов усиления даже при том условии, что Смолов будет здоров и никуда не уедет.

Почему «Краснодар» сбавляет во втором тайме?

Тем не менее, с «Люнгбю» краснодарцы справились и без нападающих. К 9-й минуте команда Шалимова нанесла шесть ударов по воротам датчан, а седьмой стал голевым — Маурисио Перейра вовремя оказался в центре штрафной и пробил в нижний угол. Через 15 минут уругваец заработал уже статус MVP, идеально исполнив штрафной. 2:0 — и датчанам нужно было забивать четыре гола.

Но уже к середине первого тайма «Краснодар» оказался недостаточно мотивирован, чтобы продолжать атаки. Пропустив всё же один гол после контратаки, футболисты сбавили темп и спокойно катали мяч друг с другом. То же самое было и в понедельничном матче со «Спартаком» — только тогда краснодарцы свои моменты не реализовали.

Во втором тайме матча запомнился только подкат экс-защитника «Зенита» Микаэля Лумба в штрафной «Люнгбю», срубивший Михайло Ристича. На 89-й минуте к точке подошёл Павел Мамаев и уверенно исполнил пенальти — 1:3.

Будет ли «Краснодар» усиливать линию защиты?

В последнее время бразильские медиа писали о том, что центральный защитник Налдо близок к тому, чтобы уйти из «Краснодара». В заявке на матч с «Люнгбе» бразильца уже не было. На этой позиции у Шалимова снова появляется дефицит — остаётся лишь основная пара центрбеков Гранквист — Мартынович. Но и она играет не идеально — со «Спартаком» часто выручал Синицын, а в Дании «Люнгбю» всё-таки смог забить гол.



Очевидно, что двух центральных защитников для игры на три фронта «Краснодару» точно недостаточно. Тем временем, в «Рубин» приехал защитник Рагнар Сигурдссон, уезжавший год назад из «Краснодара» за мечтой в Чемпионшип, но быстро в ней разочаровавшийся.

Какие цели на сезон преследует команда Шалимова?

Перед началом сезона главный тренер «Краснодара» ушёл от ответа на вопрос о чемпионских амбициях своей команды: «Мы в прошлом году были четвёртыми. Сейчас усилились, хорошо провели сборы и идём от игры к игре», — говорил Шалимов в середине июля. В то же время генеральный директор клуба Владимир Хашиг заявил, что «не за горами тот день, когда в составе «Краснодара» выйдут 11 воспитанников».



Стратегия академии «Краснодара» не вызывает сомнений — уже сейчас мы видим множество футболистов, близко подобравшихся к основе — Жигулёв, Сулейманов, Игнатьев, тот же Комиличенко. Однако невозможно, по крайней мере в РФПЛ, быть и главным поставщиком талантов, и топ-клубом, претендующим на высокие места. По нынешней игре «Краснодара» пока непонятно, какой путь выберет в итоге Сергей Галицкий.