175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лига Европы. Люнгбю — Краснодар — 1:3
Текст: Данила Игнатов
Фото: РИА Новости

5 вопросов «Краснодару» после победы над «Люнгбю» в Лиге Европы

«Краснодар» прошёл в следующий раунд Лиги Европы вслед за «Зенитом». А что дальше?
3 августа 2017, четверг. 23:10 Футбол

Как справляться с лимитом на легионеров?

После нервной домашней игры с «Люнгбю» Игорь Шалимов не решился снова выпустить полурезервный состав. Но в старт попали только три футболиста с российским паспортом — Андрей Синицын, Роман Шишкин и Павел Мамаев. В то же время на скамейке запасных не осталось ни одного легионера.

В РФПЛ так не получится — по крайней мере в этом сезоне, пока сохраняется лимит на легионеров в составе, а не в заявке. Очевидно, что без потери качества Шалимов расставить сбалансированный между «паспортистами» и иностранцами состав. Это было видно и на примере матча «Спартака», когда в составе очевидно появился, например, Грицаенко вместо Рамиреса.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2017, четверг. 20:45 МСК
Люнгбю
Конгенс Люнгбю, Дания
1 : 3
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 – Перейра – 9, 0:2 – Перейра – 22, 1:2 – Йенсен – 28, 1:3 – Мамаев – 89 (пен)

Кто вместо Смолова?

В начале сезоне, в том числе и в ответном матче против «Люнгбю», краснодарцам приходилось справляться без своей основной ударной силы. Есть вероятность, что и после выздоровления Фёдор Смолов за «Краснодар» играть не будет. Например, если «Спартак» или «Зенит» всё-таки заплатят 30 млн за российскую звезду.

Пока Шалимов использует в центре нападения Виктора Классона. Швед — очень сильный для РФПЛ футболист, но на этой позиции смотрится не совсем убедительно, часто проигрывая единоборства и не успевая цепляться за мячи. Яркий финтящий Вандерсон тоже на роль центрфорварда не подходит.

Летом «Краснодар» отпустил сразу трёх форвардов. Другой Вандерсон ушёл свободным агентом в «Динамо», ещё один бразилец Ари — в аренду в «Локомотив», а воспитанник «Краснодара» Николай Комличенко снова отправился набираться опыта в Чехию. Так команда осталась почти без вариантов усиления даже при том условии, что Смолов будет здоров и никуда не уедет.

Почему «Краснодар» сбавляет во втором тайме?

Тем не менее, с «Люнгбю» краснодарцы справились и без нападающих. К 9-й минуте команда Шалимова нанесла шесть ударов по воротам датчан, а седьмой стал голевым — Маурисио Перейра вовремя оказался в центре штрафной и пробил в нижний угол. Через 15 минут уругваец заработал уже статус MVP, идеально исполнив штрафной. 2:0 — и датчанам нужно было забивать четыре гола.

Но уже к середине первого тайма «Краснодар» оказался недостаточно мотивирован, чтобы продолжать атаки. Пропустив всё же один гол после контратаки, футболисты сбавили темп и спокойно катали мяч друг с другом. То же самое было и в понедельничном матче со «Спартаком» — только тогда краснодарцы свои моменты не реализовали.

Во втором тайме матча запомнился только подкат экс-защитника «Зенита» Микаэля Лумба в штрафной «Люнгбю», срубивший Михайло Ристича. На 89-й минуте к точке подошёл Павел Мамаев и уверенно исполнил пенальти — 1:3.

Будет ли «Краснодар» усиливать линию защиты?

В последнее время бразильские медиа писали о том, что центральный защитник Налдо близок к тому, чтобы уйти из «Краснодара». В заявке на матч с «Люнгбе» бразильца уже не было. На этой позиции у Шалимова снова появляется дефицит — остаётся лишь основная пара центрбеков Гранквист — Мартынович. Но и она играет не идеально — со «Спартаком» часто выручал Синицын, а в Дании «Люнгбю» всё-таки смог забить гол.

Очевидно, что двух центральных защитников для игры на три фронта «Краснодару» точно недостаточно. Тем временем, в «Рубин» приехал защитник Рагнар Сигурдссон, уезжавший год назад из «Краснодара» за мечтой в Чемпионшип, но быстро в ней разочаровавшийся.

Какие цели на сезон преследует команда Шалимова?

Перед началом сезона главный тренер «Краснодара» ушёл от ответа на вопрос о чемпионских амбициях своей команды: «Мы в прошлом году были четвёртыми. Сейчас усилились, хорошо провели сборы и идём от игры к игре», — говорил Шалимов в середине июля. В то же время генеральный директор клуба Владимир Хашиг заявил, что «не за горами тот день, когда в составе «Краснодара» выйдут 11 воспитанников».

Стратегия академии «Краснодара» не вызывает сомнений — уже сейчас мы видим множество футболистов, близко подобравшихся к основе — Жигулёв, Сулейманов, Игнатьев, тот же Комиличенко. Однако невозможно, по крайней мере в РФПЛ, быть и главным поставщиком талантов, и топ-клубом, претендующим на высокие места. По нынешней игре «Краснодара» пока непонятно, какой путь выберет в итоге Сергей Галицкий.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ФК Краснодар Игорь Шалимов Лига Европы
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
00:03 Гол экс-хавбека «Локомотива» Ибричича помог «Домжале» выбить «Фрайбург» из ЛЕ
00:01 Бубнов: ротация не оправдание для «Зенита»
3 августа 2017, четверг
23:48 «Милан», «Эвертон» и «Марсель» вышли в следующий раунд ЛЕ, «Осиек» выбил ПСВ
23:46 Определились финалисты чемпионата Европы среди женщин
23:38 Неймар получил в «ПСЖ» 10-й номер
23:27 Фурсенко: конструктивные недоработки крыши стадиона сейчас активно устраняются
23:16 Фурсенко: на матче «Зенит» — «Спартак» будет аншлаг
23:16 «Зенит» поменяет поле на стадионе «Санкт-Петербург» в перерыве на матчи сборных
23:11 Фурсенко — о проблеме очередей на стадионе «Зенита»: надо приходить раньше
23:09 Аль-Хелаифи: убеждён, что трансфер Неймара — шаг вперёд для «ПСЖ»
23:04 Фурсенко: холодный душ для команды — это хорошо, без поражений не бывает побед
22:57 Гол Мака помог ПАОК выбить донецкий «Олимпик» из Лиги Европы
22:55 Неймар: постараюсь приносить радость миллионам болельщиков «ПСЖ»
22:47 «ПСЖ» объявил о подписании контракта с Неймаром
22:43 Нобоа: «Зениту» надо подумать, как совершать меньше ошибок, — впереди «Спартак»
22:40 Жулиано: Манчини после игры был злой, но у него есть на это полное право
22:38 «Краснодар» снова обыграл «Люнгбю» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
22:35 Жирков: немного стыдно, что «Зенит» уступил такому сопернику
22:30 Лодыгин: остаётся такое ощущение, что «Зенит» прошёл «Бней Иегуду» некрасиво
22:28 Абуксис: если бы не второй гол «Зенита», сейчас бы мы говорили по-другому
22:23 «Фенербахче» выбил «Штурм» из Лиги Европы
22:15 Манчини примет решение об участии Мамманы в игре со «Спартаком» утром 6 августа
22:14 Кокорин: «Зенит» в любом составе должен обыгрывать такую команду
22:10 Манчини: со стороны «Зенита» не было недооценки соперника
21:58 «Видеотон» выбил «Бордо» из Лиги Европы, «Александрия» справилась с «Астрой»
21:49 «Зенит» дома проиграл «Бней Иегуде», но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
21:47 Болельщица, в которую попал мячом Матич, оказалась женой наставника «Сампдории»
21:39 Ихеаначо перешёл из «Манчестер Сити» в «Лестер»
21:32 Установлен рекорд посещаемости домашних матчей «Зенита» в российской истории
21:25 «Зенит» может приобрести Краневиттера вместо Аскасибара
21:06 Часть болельщиков «Зенита» не смогли попасть на стадион к началу матча
21:03 Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним
21:03 Голы Павлюченко и Измайлова принесли победу «Арарату» над «Сатурном»
21:01 «Стандард»: Са и «Локомотив»? Не продадим его, если «ПСЖ» не заплатит € 220 млн
20:42 Пейчинович: стараемся, чтобы отсутствие Чорлуки чувствовалось не слишком сильно
20:41 Матч «Люнгбю» — «Краснодар» состоится в намеченное время
20:34 Неймар — самый дорогой футболист в истории
20:28 Новую систему послематчевых пенальти будут использовать в Суперкубке Англии
20:08 Проведение матча «Люнгбю» — «Краснодар» находится под вопросом из-за ливня
20:06 Адвокат Косты: Диего не хочет играть ни за какую команду, кроме «Атлетико»
19:59 «Барселона» официально объявила об уходе Неймара
19:56 Россиянин Максимов не спас «Тракай» от вылета из Лиги Европы
19:51 Сёмин: если Фарфан продолжит в том же духе, обязательно вернётся в сборную Перу
19:41 Конте поддержал решение Пашалича перейти в «Спартак»
19:40 Сёмин: на «СКА-Хабаровск» нужно настраиваться самым серьёзным образом
Все новости RSS
Партнерский контент