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Юрий Жирков
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: РИА Новости

«Стыдно уступить такому сопернику, плохо проигрывать перед «Спартаком»

Главный тренер «Зенита заявил, что не было недооценки соперника, Кокорин не воспринял израильтян всерьёз, а Жиркову стыдно за поражение.
3 августа 2017, четверг. 23:20 Футбол
На нервах. Как «Зенит» проиграл «Бней Иегуде» перед «Спартаком»
«Зенит» выставил далёкий от основного состав в ответном матче с «Бней Иегудой» и едва не упустил добытое в Израиле преимущество.

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» со счётом 0:1 уступил израильской команде «Бней Иегуда», потерпев первое поражение под руководством Роберто Манчини. В первом матче «Зенит» в гостях выиграл со счётом 2:0. Таким образом, российская команда вышла в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьёвка состоится 4 августа.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2017, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 1
Бней Иегуда
Тель-Авив, Израиль
0:1 – Буцагло – 67

«Недооценки соперника не было»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на послематчевой пресс-конференции выглядел уставшим.

— Это одна из тех игр, когда у команды было огромное количество голевых моментов, но реализовать их не получается, — начал Манчини. — Вот что случается, когда не выкладываешься на все сто процентов. Так бывает.

— Была ли недооценка соперника?
— Не было недооценки соперника. У нас плотный график, поэтому перестановки в составе были неизбежны. Поражения случаются при таком серьёзном графике, ведь играем каждые три дня.

— Есть ли у Юрия Лодыгина шанс стать первым вратарём или он номер два в команде?
— У нас сложная ситуация с вратарями, есть два хороших голкипера. Лодыгин сыграл сегодня очень хорошо, в предыдущих матчах удачно действовал Лунёв. Но это не самая плохая ситуация, когда у нас есть два сильных вратаря.

— Что со здоровьем у Хави Гарсии?
— У Хави Гарсии проблема с мышцами.

— Какова вероятность, что Эмануэль Маммана сыграет в воскресенье со «Спартаком»?
— Маммана приехал во вторник, чуть-чуть потренировался. Решение, кто будет играть со «Спартаком», примем утром перед игрой. Будет ли играть Маммана, зависит от его физического состояния.

— Каково состояние Олега Шатова?
— У Шатова не мышечная проблема, а проблема с нервными окончаниями. Завтра он приступит к тренировкам.

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«Некрасиво прошли «Бней Иегуда»

В микст-зоне Александр Кокорин попытался объяснить журналистам причины поражения от «Бней Иегуда».

— Эмоции от игры двоякие: с одной стороны, прошли дальше, с другой – уступили дома сопернику, которому нельзя проигрывать. Тяжело сказать, почему проиграли. Может быть, не до конца воспринимали их всерьёз, держали в уме первую игру, думали, что матч дастся легче… Состав у «Зенита» почти весь поменялся, но этого соперника надо было обыгрывать в любом случае. В концовке за результат не боялся. Но был неприятный момент, они могли перевести игру в дополнительное время. Хорошо, что удержали. У нас был тяжелый график, все могло сыграть роль. Не знаю, был ли мой выход на игру плановым, это вопрос к тренеру.

Голкипер Юрий Лодыгин, несмотря на уверенную игру, не выглядел радостным после матча.

— Не знаю, я бы сказал, что тяжёлые эмоции. Для меня это вообще был первый матч на этом стадионе. Особые чувства. Я бы не сказал, что показали хорошую игру. Простой пас в пять метров — и мы ошибаемся. Главное, мы прошли, но остаётся такое ощущение, что некрасиво прошли. Надо было как-то увереннее. Не особо какое-то удовольствие от результата. Получил ли какое-то вообще удовольствие? Ну, получил от болельщиков и своей игры. Причины ошибок в обороне: выход один на один — раз момент, второй — тоже был заброс. Может, что-то не выполняли в задании на поле. Но, при всём уважении к сопернику, не должно было быть так. Что касается жеребьёвки, то посмотрю её. Что касается моего будущего, то, как видите, я здесь.

«Немного стыдно проигрывать такому сопернику»

Юрий Жирков заявил, что плохо проигрывать накануне матча со «Спартаком».

— Плохо проигрывать при своих болельщиках, тем более что сегодня стадион был практически полностью заполнен. У нас было много неточных передач, из-за этого получали контратаки. Так нам и забили. Они играли на атаках, старались забить второй мяч. У соперника был момент, который он вполне мог реализовать. У нас тоже были атаки, но что-то не получалось уже на завершающей стадии. Предстоит ещё много игр, будем набирать очки для рейтинга УЕФА.

Немного стыдно, что уступили такому сопернику. Плохо проигрывать перед такой игрой, но будем стараться победить в воскресенье. «Спартак» в матче с «Краснодаром показал неплохой футбол.

Виктор Жулиано в микст-зоне выглядел крайне расстроенным из-за поражения своей команды.

— Наша цель всегда — победа. Сегодня мы проиграли, несмотря на то что у нас были хорошие моменты. Но важнее то, что нам удалось пройти дальше. Тренер после игры был злой, но у него есть на это полное право.

Не совсем просто играть через каждые три дня, особенно когда впереди такая игра. Но не думаю, что мысли о матче со «Спартаком» как-то сказались на сегодняшнем результате.

Мы проиграли, потому что играли не так уж и хорошо. К матчу со «Спартаком» мы готовимся каждый день. Для нас это очень важная игра, которую необходимо выиграть. Победа прибавит нам уверенности», — сказал Жулиано.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Александр Кокорин Виктор Жулиано Роберто Манчини Юрий Жирков Юрий Лодыгин
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