Манчини чуть не доигрался. Главное — в обзоре дня

«Зенит» и «Краснодар» идут дальше в Лиге Европы, Неймар стал игроком ПСЖ, сборная России сыграет с «Динамо» — главные события дня.

«Краснодар» снова обыграл «Люнгбю» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы



В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» в гостях со счётом 3:1 победил датский «Люнгбю».



Российская команда уже на 9-й минуте открыла счёт — точным ударом отметился Маурисио Перейра. На 22-й минуте уругваец сделал счёт 2:0, оформив дубль. Несколько минут спустя Миккель Йенсен один мяч отыграл. Окончательный результат «быки» установили в конце второго тайма, когда Павел Мамаев реализовал пенальти.

В первом матче «Краснодар» победил со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Игоря Шалимова вышли в раунд плей-офф. Жеребьёвка состоится 4 августа.

5 вопросов «Краснодару» после победы над «Люнгбю» в Лиге Европы «Краснодар» прошёл в следующий раунд Лиги Европы вслед за «Зенитом». А что дальше?

«Зенит» дома проиграл «Бней Иегуде», но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы



В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» со счётом 0:1 уступил израильской команде «Бней Иегуда», потерпев первое поражение под руководством Роберто Манчини.



Единственный мяч гости забили на 67-й минуте — Мэвис Тчибота вблизи штрафной петербуржцев обыграл Хави Гарсию и прострелил на границу вратарской, откуда под перекладину пробил свободный от опеки Альмог Буцагло. При этом израильская команда имела возможности забить ещё, но хозяев спас голкипер Юрий Лодыгин.



В первом матче «Зенит» в гостях выиграл со счётом 2:0. Таким образом, российская команда вышла в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьёвка состоится 4 августа.

На нервах. Как «Зенит» проиграл «Бней Иегуде» перед «Спартаком» «Зенит» выставил далёкий от основного состав в ответном матче с «Бней Иегудой» и едва не упустил добытое в Израиле преимущество.

«ПСЖ» объявил о переходе Неймара



«ПСЖ» официально объявил о переходе Неймара.



Ранее стало известно, что Неймар больше не связан контрактными обязательствами с «Барселоной». На счёт каталонского клуба поступили € 222 млн, которые были прописаны в контракте футболиста.

Установлен рекорд посещаемости домашних матчей «Зенита» в российской истории



На ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» — «Бней Иегуда» присутствуют 45 670 зрителей. Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург».



Этот показатель стал рекордным в российской истории «Зенита». Предыдущий рекорд принадлежал прощальному матчу стадиона имени Кирова против «Динамо» в 2006 году. За этой игрой с трибун наблюдали 44 тыс. человек. Стадион «Санкт-Петербург» появился на месте стадиона имени Кирова.



Самым посещаемым за последние 30 лет матчем остаётся встреча с киевским «Динамо» в 1988 году, когда арена на Крестовском приняла 61 тыс. болельщиков.

Неймар — самый дорогой футболист в истории



Нападающий Неймар сегодня покинул «Барселону» и стал свободным агентом, о чём официально сообщила пресс-служба сине-гранатовых. За бразильца заплатили прописанные у него в контракте € 222 млн, что является рекордом в футболе. Деньги перечислили представители игрока по поручению «ПСЖ», в который должен перейти форвард.

Ранее самым дорогостоящим игроком в истории считался полузащитник Поль Погба, который перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года за € 105 млн.



Самые дорогие сделки в истории:



1. Неймар — € 222 млн («Барселона» — свободный агент, в перспективе — «ПСЖ»);

2. Поль Погба — € 105 млн («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»);

3. Гарет Бэйл — € 101 млн («Тоттенхэм Хотспур» — «Реал»);

4. Криштиану Роналду — € 94 млн («Манчестер Юнайтед» — «Реал»);

5. Гонсало Игуаин — € 90 млн («Наполи» — «Ювентус»).

Невероятные € 222 млн! Неймар и ещё 9 самых дорогих трансферов в истории 222 млн евро, поступившие на счёт «Барсы» для активации опции выкупа Неймара, — самая дорогая сделка в истории с двукратным преимуществом.

Сборная России 3 сентября проведёт контрольный матч с московским «Динамо»



Сборная России и московское «Динамо» сыграют друг с другом. Об этом говорится на официальном сайте РФС. Контрольный матч состоится 3 сентября и пройдёт на «Арене Химки». О времени начала встречи будет сообщено дополнительно.



Национальная сборная России проведет в Новогорске учебно-тренировочный сбор в период с 28 августа по 3 сентября. Международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018, а со сборными, имеющими невысокие позиции в рейтинге ФИФА, россияне играть не планируют.

Ждём дебюта Марио и реабилитации Кокорина? Кого позовёт в сборную Черчесов Зачем сборной спарринг с «Динамо» и кто из футболистов, не игравших на Кубке конфедераций, наработал на вызов Черчесова.

Ригони, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте»



Полузащитник Эмилиано Ригони, который близок к тому, чтобы перейти в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте». В составе своего клуба он провёл 46 матчей и забил 15 мячей.



«Я с горечью покидаю великий клуб, за который выступал полтора года», — цитирует 24-летнего хавбека Mdzol.

Ранее в СМИ сообщалось, что если трансфер состоится, € 6,5 млн получит «Индепендьенте», € 3 млн – бывший клуб Ригони «Бельграно» и € 1 млн пойдёт на налоги и другие расходы. Также сообщается, что оплата должна быть проведена следующим образом: € 7 млн сейчас, € 2,5 млн – в июле 2018 года и € 1 млн в июле 2019-го.

Бывший защитник «Краснодара» Сигурдссон стал игроком «Рубина»



Защитник сборной Исландии и «Фулхэма» Рагнар Сигурдссон на правах аренды продолжит карьеру в «Рубине». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2017/18. 31-летний футболист будет выступать за казанскую команду под пятым номером.



На протяжении карьеры Рагнар Сигурдссон выступал за «Филкир» (Исландия), «Гётеборг» (Швеция), «Копенгаген» (Дания), «Краснодар», «Фулхэм» (Англия). За «Краснодар» сыграл 86 матчей, забил 4 гола; за «Фулхэм» провёл 18 матчей, забил 1 гол; за сборную Исландии сыграл 69 матчей, забил 3 гола.



Чемпион Швеции (2007), обладатель Суперкубка Швеции (2008), обладатель Кубка Дании (2011/12), чемпион Дании (2012/13), четвертьфиналист чемпионата Европы (2016).