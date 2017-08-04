10 самых громких трансферов «ПСЖ»: от Златана до Неймара

«Не в деньгах счастье». Пожалуй, эти слова далеко не для команды из Парижа. Своё счастье «ПСЖ» ищет именно в приобретении новых высококлассных игроков. Начиная с 2011 года из сезона в сезон парижане с упорством скупают состоявшихся или будущих мировых звёзд.

Из «Барселоны» за € 222 млн – лето-2017



«Финита ля комедия!» Завершён этот долгий и самый резонансный трансфер «ПСЖ», сравнимый разве что со взрывом бомбы. € 105 млн – самый дорогой футбольный трансфер… Так было до вчерашнего дня. Могли бы Погба и руководство «Манчестер Юнайтед» тогда подумать, что их рекордная на тот момент сумма будет перебита больше чем в два раза? Отец Неймара мог.

Почему Неймар надоел Пять важных причин.

Что ж, звёздный бразилец во Франции. Нужно ли говорить, насколько этот игрок необходим «ПСЖ», какие роли будет выполнять и впишется ли в коллектив? Для Неймара такие вопросы априори неуместны. Латиноамериканская компания парижан должна душевно встретить Неймара, а Лукас и вовсе постелет своему соотечественнику ковровую дорожку прямиком до левого фланга. А тем временем летняя канитель обернулась для «Барселоны» большой потерей. Возможно, футбольные фанаты увидят новый громкий трансфер, только уже в стан сине-гранатовых. Но это будет совсем другая история.

Невероятные € 222 млн! Неймар и ещё 9 самых дорогих трансферов в истории 222 млн евро, поступившие на счёт «Барсы» для активации опции выкупа Неймара, — самая дорогая сделка в истории с двукратным преимуществом.

Свободный агент — лето-2017



Как бы Алвеса ни звал в «Манчестер Сити» любимый тренер Хосеп Гвардиола, как бы футболист ни хотел вновь поработать под его руководством, конечное решение латиноамериканца приняло другой оборот. Трансфер Дани Алвеса обрушился неожиданно, поскольку игрок стал неотъемлемым звеном «Юве» буквально недавно и уж точно не должен был так сразу уходить. С другой стороны, общительного бразильца можно понять. В «ПСЖ» уже играют Силва, Маркиньос, Максвелл и Моура Лукас. Выбор Дани Алвеса пал в пользу друзей. И надо не забывать ещё один момент. Пусть новичок парижан и говорит, что дело не в деньгах, но 12 млн евро в год – совсем не слабая мотивация для перехода.

Как превратить друзей во врагов. Безумное лето Дани Алвеса Бразилец Дани Алвес не перестаёт удивлять.

Свободный агент — зима-2013



Спустя шесть долгих лет пребывания в Америке Бекхэм вернулся в европейский чемпионат. Пусть это был «ПСЖ». Главное – европейские болельщики вновь смогли насладиться игрой звезды. Французскому клубу тогда завидовали все! Бесплатно получить Дэвида Бекхэма… Причём в свои 37 лет английский полузащитник всё так же блестяще владел пасом, ударом и видением игры. Безусловно, он не был таким же мобильным, как Марко Верратти сейчас. Но он выходил в стартовом составе против «Барсы» в 1/4 Лиги чемпионов. Это о многом говорит.

Из «Милана» за € 21 млн — лето-2012



«Барселоне» покупка золотого шведа обошлась в € 69,5 млн. Потом был трансфер за 24 млн в «Милан» и, наконец, за 21 в «ПСЖ». Ну, допустим Ибра подешевел. Но разве он стал от этого менее крутым, а его переходы менее громкими? Куда бы он ни перешёл, за какие бы деньги его ни покупали и какую зарплату бы ни платили, Златан всегда останется Златаном. Футбольной общественности этот игрок при любых обстоятельствах будет интересен. Интересно, что Ибрагимович провёл в стане парижан четыре года, а это, к слову, самый долгий срок в одной команде за всю его карьеру.

Из «Вольфсбурга» за € 40 млн — зима-2017



Совсем недавний трансфер подающего большие надежды немецкого полузащитника в стан «ПСЖ». «Я уверен, что принял правильное решение. «ПСЖ» — клуб с большим потенциалом. Я хочу развиваться и, так же как и клуб, достигнуть высочайшего уровня в Европе». Несмотря на шквал критики, который обрушился на Дракслера, с немцем стоит согласиться. Каких высот мог достичь Юлиан, играя в «Шальке 04» или в «Вольфсбурге»? Футболист раскрылся довольно рано, и ему действительно пора было двигаться дальше. Большие деньги и загубленный талант – причина всех разговоров во время подобных переходов. Однако мы всё уже успели увидеть, каков немец в «ПСЖ». И разговоров о потухшей звёздочке быть не должно… Пока, по крайней мере.

Юлиан Дракслер Фото: Reuters

Из «Палермо» за € 42 млн — лето-2011



«Новый Лео Месси из «Палермо» — так его в своё время называли многие эксперты. В сицилийской команде Хавьер Пасторе по-настоящему феерил, показывая потрясающую технику. Футболист казался сказочным, ведь с ростом под 1,90 не каждому под силу выполнять такие трюки на поле. Верилось, что аргентинец идеально впишется в тот, ещё не такой звёздный состав парижского клуба. Увы, талант зачерствел так же быстро, как французский багет. Вполне возможно, аргентинец вскоре покинет команду, что для него будет правильным решением. Но можно сказать наверняка: этот трансфер будет уже не таким громким и дорогостоящим, как шестью годами ранее.

10 футболистов, которым нечего делать в их клубах Потому что они заслуживают большего. Ромелу Лукаку, Алексис Санчес и менее очевидные варианты.

Из «Милана» за € 42 млн — лето-2012

Вот так бывает – московское «Динамо» покупает бразильца в 2005 году за € 3,5 млн, а через семь лет его забирает «ПСЖ», заплатив в 12 раз больше (жаль, что не «Динамо»)! Тьяго Силва ещё в «Милане» показал себя великолепным защитником, встав рядом на поле с великим, но уже заканчивавшим европейскую карьеру Алессандро Нестой. Если порыться в архиве, можно найти комментарии опечаленных и недоумевавших игроков итальянской команды. «Тьяго Силва – лучший защитник в мире. Команда понесла большую потерю» или «Зачем было продавать Тьяго Силву? Он мог в будущем стать капитаном «Милана», настоящим лидером». Кто знает, как бы дальше развивалась история итальянского клуба, не продай тогда «Милан» его и Ибрагимовича?

Из «Челси» за € 49,5 млн — лето-2014



Ещё один бразилец и ещё один центральный защитник. «ПСЖ» на тот момент действительно недоставало одного качественного игрока этого амплуа. Тьяго Силва очень хорош, но не настолько, чтобы в одиночку цементировать центр обороны. Были у французов и Бишевац, и Лугано, и Алекс. Но разве это уровень звёздного парижского клуба? И, рассматривая все возможные варианты, «ПСЖ» выбрал оптимальный — Давида Луиса. Для Моуриньо он был игроком запаса и балластом, а для кого-то стал отличным усилением. Бразильцем на тот момент интересовались «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ», но Луис выбрал Францию. На данный момент этот переход входит в пятёрку самых дорогих трансферов защитников за всю историю. Опережают его лишь три футболиста, приобретённых «Манчестер Сити»: Кайл Уокер (€ 51 млн), Джон Стоунз (€ 55,6 млн) и Бенджамин Менди (€ 57,5 млн).

Из «МЮ» за € 63 млн — лето-2015



Ох и наводит же шороху этот аргентинский полузащитник в футбольном трансферном мире! Всё у него когда-то шло гладко в мадридском «Реале». И не знал Анхель бед, пока испанский клуб не приобрёл в свой состав другого высококлассного игрока. Гарет Бейл буквально смёл своего конкурента с фланга и не оставил никаких шансов аргентинцу. Так что все основания для смены клуба налицо. Ещё в 2014 году им интересовался «ПСЖ», но тогда не сложилось. «Манчестер Юнайтед» аккуратно переманил Ди Марию в свой состав, надеясь на серьёзное усиление фланга. Но вышло так, что Анхель в «МЮ» под руководством Ван Гала провёл, возможно, самый неудачный сезон в карьере. И тогда настало время «ПСЖ». Парижане хоть и купили аргентинца дешевле ценника прошлого года, но сделали его самым дорогим футболистом в истории футбола по суммарной стоимости всех трансферов.

Ди Мария — самый дорогой футболист в истории по суммарной стоимости трансферов

Из «Наполи» за € 64,5 млн — лето-2013

Потрясающий быстрый и забивной форвард итальянского «Наполи». Кто им только не интересовался на тот момент: «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси». Почему же столько внимания было к Кавани? Уже не самый молодой футболист демонстрировал великолепные бомбардирские способности. За 138 проведённых игр в «Наполи» уругвайский нападающий отличился аж 104 раза. И руководство «ПСЖ» решило, что без уругвайца не обойтись. Но до поры до времени у Кавани многое не получалось. Он оказался в тени Ибрагимовича, как многие и предполагали. И почувствовал себя по-настоящему в своей тарелке только после ухода шведа.