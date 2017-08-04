175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Спартак» — «Краснодар» — 2:0. Впечатления юного британца
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: «Чемпионат»

«Что там взорвалось»? Как британец сходил на матч «Спартака»

Дмитрий Егоров показал русский футбол 12-летнему брату из Англии. Парень впечатлился.
4 августа 2017, пятница. 08:30 Футбол

В мифологии нефутбольности нашей страны есть несколько навязываемых сюжетов. Например, если мы спросим у случайного прохожего в Москве, почему он не ходит на стадион, то скорее всего услышим:

— о драках фанатов, мате, взрывах и файерах;
— об игре низкого качества;
— о том, что на трибуне нечем занять детей;
— об отсутствии нормальной еды;
— о сомнительном зрелище, которое, конечно, «не как в Европе».

В прошлое воскресенье все беды я испытал не только на себе, но и на 12-летнем англичанине, впервые попавшем на футбол в России.

Дальше будет немного личная история, которую, при желании, после пары абзацев можно прокрутить.

***

— Да я не представляю, какие у «Спартака» цвета, — хохочет Харрисон. Он выходит из дома в чём-то сине-белом и читает ошибку по моему взгляду.

— Мы с друзьями знаем «Зенит», — объяснит он в машине, сидя уже в красной рубашке. – Тут играл Халк, они постоянно были в Лиге чемпионов. А «Спартак» тоже был?..

Харрисон – мой троюродный брат. Его мама, Юля, в начале 90-х училась на факультете индийской филологии в Институте стран Азии и Африки МГУ, а потом поступила в Оксфорд. Это было лучшее время для переезда: обмен культурными кодами только запускался, и советские студенты ещё чувствовали свою нужность за павшим занавесом.

Закончив аспирантуру, Юля получила направление на работу в Даремский университет (примерно третий по известности в Англии, ещё там снимали Гарри Поттера), защитила докторскую степень и вот уже несколько лет читает курс антропологии еврейского общества.

В начале 2000-х я был на московской части Юлиной свадьбы. Она выходила замуж за другого доктора из Дарема, американца из Флориды и фаната «Арсенала» Брайана. Их первый сын (есть ещё младшая дочь Соня) Харрисон занимается футболом с пяти лет, он уже бывал на «Эмирэйтс» и на стадионах «Ньюкасла» и «Сандерленда». Харрисон говорит, что ещё в начальных классах понял, что его клуб не станет чемпионом при нынешнем тренере. В общем: Wenger out.

Я познакомился с ним в мае, когда наконец-то удалось самому побывать в Англии и сделать там минимум две интересные вещи.

Во-первых, исполнил какую-то странную вариацию детской мечты и сделал покер на «Олд Траффорде» в матче с британскими журналистами, организованном «Аэрофлотом». Гордиться на самом деле нечем, потому что соперники были не очень подвижные, да и я сам схватил солнечный удар и играл очень плохо.

Во-вторых, познакомиться с британской частью большой семьи Егоровых…

Наш уик-энд получился слишком футбольным. Мы рубились во внутреннем дворе и всегда носили мяч с собой. Играть в Англии готовы кто угодно и где угодно.

Я видел, как Харрисон забивал пенальти рабоной в тренировочном матче, а потом мы праздновали победу «Арсенала» над «Челси» в финале Кубка Англии. По-моему, тогда же и решили, что обязательно сходим на футбол в Москве.

В этот раз Юля привезла семью чуть больше чем на неделю. В феврале брат моего деда Иван, с которым мы в последнее время дружили, умер. В квартире и на даче оставались бесчисленные связки его философских трудов. И пока Юля с её мамой Наталией пытались со всем этим доразобраться, мы с Харриссоном поехали на «Открытие Арену».

***

Если вы прокрутили личную часть про то, откуда в Москве появился Харрисон и какое отношение к футболу он имеет, то просто продолжим с цветов «Зенита». В городе, где живёт и играет мой брат, дети знают именно этот русский клуб.

— Ну а про Квинси Промеса слышал? – приставал я.
— Кого-о?

— Промеса. Его хотел купить «Ливерпуль».
— Не-а. Мы слышали об Аршавине. Он был очень хорошим игроком для «Арсенала»… В первых трёх матчах…

Саркастический смех прерывается, когда мальчик видит в окно стадион.

— Ого. Такой классный, яркий, — Харриссон ёрзает в кресле, но из машины мы выйдем только минут через 10. С парковками у «Открытия» вряд ли лучше, чем в центре Москвы. Люди ищут бесплатные места, захватывают дворы и создают такие двусторонние пробки, что разобраться с ними без помощи регулировщиков невозможно. От безысходности я сворачиваю на газон и оставляю машину за бордюром.

— Это незаконнно, — смущён Харрисон. Я признаю вину, но когда мы вернёмся, заставленной будет уже вся лужайка.

Шагающего на российский стадион мальчика вообще многое удивляет.

— А почему так спокойно? – спрашивает он. – Почему нет пива? Песен?
— Как раз потому что нет пива, наверное, — отшучиваюсь и показываю на гладиатора. – Это символ клуба.
— О-о-о, так вот почему «Спартак», — впечатлён Харриссон. – Это так агрессивно, у него же оружие. Мне нравится.

Мы мирно снимаем с прохожих шарф (свой купим позже) и фотографируемся. Происходящее за территорией арены юному британцу нравится.

Первый пункт досмотра по билетам проходим примерно за час до матча. Делаем это очень быстро, но, надо признать, не без помощи моей аккредитации. Это нечестно, поэтому в остальных ситуациях корочку я обещаю не использовать. Она, в принципе, и не будет нужна. Например, мимы рисуют для всех.

И фотографируются со всеми.

— Покажи пальцами счёт матча, — просим вместе.
— 4:0, — говорит мне Харриссон. — «Краснодар» ведь слабая команда?..

Так ему приходится узнать об истории ещё одного клуба, стадион которого впечатлит любого англичанина.

Давай так, — требую после 10 минут монотонной прогулки. – Говори, что тебе здесь НЕ нравится.
— Не во что поиграть. На «Эмирэйтс» куча развлекух. А на бейсболе в США вообще можно измерить силу удара или поймать мяч. Там ещё батуты, горки, игровые автоматы, кино — а здесь нет.

Мы обходим стадион по периметру и находим лишь одну активность – автомобильный бренд, партнёр «Спартака», предлагает попасть мячом в открытый багажник. Спрос на конкурс слишком высок: приходится минут пять стоять в очереди ради пары неточных ударов.

Разочарование исчезнет после попадания внутрь арены. Мы быстро находим детскую площадку с футболом, где можно зависнуть надолго.

Оттащить Харриссона с площадки удаётся за 15 минут до начала матча. Он хочет пить и сам идёт к фудкорту, но там внезапно ломается терминал оплаты картами, поэтому после 10 минут в очереди появляется вопрос.

— Будем слушать гимн «Спартака» или ждать воду?
— Футбол круче жажды, — говорит лозунгом Харрисон, и мы идём на трибуну. Его удивляет размеры стадиона.
— Я думал, что он больше. Но внутри совсем компактно.

— Как думаешь, сколько вмещает?
— 20 тысяч?

— Здесь 42.
— Но всё так близко, — рассуждает он. – Не как на «Эмирэйтс».

Вопросов у Харрисона много.

— Почему стадион не поёт?
— У второго тренера умерла дочь. Акция молчания на пять минут.

«Спартак» посвятил победу Пилипчуку. Спасибо Роману, что был рядом сегодня»
Каррера благодарил Пилипчука и хвалил Глушакова, а Шалимов согласился с пенальти – тренеры «Спартака» и «Краснодара» после матча.

Харрисон достаёт телефон и зажигает фонарик. Несколько минут его не будет слышно…
Когда спартаковская трибуна наконец загремит, Харрисон с сожалением посмотрит на соседний, гостевой сектор.

— Их почти нет.
— Потому что ехать из Краснодара 800 миль.

Ответ устраивает. Расстояние между самыми удалёнными точками Англии в два раза меньше.

В первой половине тайма заметно, что Харрисон скучает. Он, конечно, пару раз посмеялся корявым ударам и даже очень обрадовался, когда в центре поля шлёпнулся судья, но впечатлиться чем-то ещё было трудно.

— Как тебе наш футбол?
— Нормально. Хорошо, — смутится он.

— А если честно?
— Нравится разве что «номер 10». Как, ты говорил, его зовут?

Промес к тому моменту пару раз накрутил всю защиту в штрафной «Краснодара» и опасно пробил. Хотя к матчу Харриссона окончательно адаптирует не он, а краснодарец Вандерсон, попавший в перекладину.

— Нам чуть не забили, потому что до этого судья не назначил чистый пенальти! – я лично фола не видел, но по требованию Харриссона Сергей Лапочкин через пять минут всё-таки поставил «точку».

Уже после первого гола стало ясно: у «Спартака» появился новый, дикий фанат.

А после второго уже Харриссон понял, что в России действительно есть на что посмотреть. Позже он всем рассказывал, что видел «absolutely sexy free kick» и даже кричал об этом Фернандо на парковке.

На самом деле, даже на угловом секторе центральной трибуны было достаточно sexy. Одинокие девушки чуть ли не на каждом ряду, их полные футбола «инстаграмы» – в общем, если идти без маленького брата…

Но ладно, в перерыве мы отправились не знакомиться, а есть бургеры. Сразу о неприятном – в туалетах накурено так, что воздух можно использовать вместо дымовух. Но этот вопрос не к «Спартаку», а к Госдуме и принимаемой ею законам.

С едой и спросом на неё и в перерыве чувствовался диссонанс. Очередь для нас закончилась на 59-й минуте. Хорошо, что футбол можно было смотреть на плазме, и мальчишку ожидание не так расстроило.

— На бейсболе и на «Эмирэйтс» бургеры с водой разносят на трибуне, — всё-таки сказал он, а я не нашёл, что ответить.

Во втором тайме мы ели, смеялись над девочками с селфи, учили спартаковские песни, радовались финтам и были вообще не напряжены из-за отсутствия голов.

— Оу, это было очень хорошо! – говорил 12-летний британский мальчик, только что посмотревший русский футбол. – А как фамилия этого 10-го номера?
— Промес.
— Промес-Промес! – кричал Харрисон, когда Квинси благодарил болельщиков. И тут… «Бам» — на поле вылетела и рванула петарда.
— Что это взорвалось? – опешил мальчик.
— Победный салют, — сказал я.

В первом матче сезона фанаты нам, болельщикам с детьми, точно не мешали.

А после были фото: Глушаков обещал Харрисону футболку (если приедет ещё), Джикия услышал, что к нему обратились «мэээн» и засмеялся, а Леонид Трахтенберг спрогнозировал, что Харрисон будет выступать на фестивале Сан-Ремо.

И тут мальчик вдруг понял, чего ему не хватало сильнее всего.

— Песни, — сказал он. – Такой, чтобы всем стадионом и до мурашек. Давай я попробую…

И все за одного! «Спартак» отменяет кризис
Слухи о кризисе «Спартака» оказались сильно преувеличены.
Глушаков: контракт на мою игру не влияет, «Спартак» — родная команда
Капитан «Спартака» — о победе над «Краснодаром», трансферах «Зенита», встрече с Каррерой и непродлённом контракте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ФК Краснодар ФК Спартак Болельщики — Футбол Видео
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
09:54 Болельщики «Барселоны» начали сжигать футболки Неймара
09:41 Веретенников: не радует, что Кержаков не побил мой рекорд в чемпионатах России
09:35 Доннарумма: благодарен болельщикам «Милана» за тёплый приём, я этого не ожидал
09:32 Нападающий «Локомотива» Ари хочет купить бразильский клуб
09:24 Лукас Перес согласовал условия контракта с «Фенербахче»
09:13 Аскасибар: приятно присоединиться к «Зениту»
08:04 «Ювентус» согласен взять А. Гомеша или Р. Алькантару как часть оплаты за Дибалу
07:44 Игроки «Шапекоэнсе» выйдут на матч с «Барселоной» в футболках с 71 звездой
07:04 Мельгарехо: в сборную Парагвая вызывают всех, но только не меня
07:00 «Зенит» уступил «Бней Иегуда», но вышел в следующий раунд Лиги Европы. Фотообзор
06:41 Экс-защитник «Спартака» Сухи стал новым капитаном «Базеля»
06:10 Лукас Моура: добро пожаловать в «ПСЖ», мой друг Неймар
05:50 «Галатасарай» объявил о прибытии в Стамбул полузащитника «Ман Сити» Фернандо
05:30 Самедов — о словах Григоряна про Базелюка: меня бы такое явно не замотивировало
05:01 Аскасибар, которым интересовался «Зенит», сыграл последний матч за «Эстудиантес»
04:50 Криворучко: у «СКА-Хабаровск» не всё получается, но Москва не сразу строилась
04:35 Мельгарехо: в начале карьеры в России не знал, как попросить воды или хлеба
04:20 Венгер о трансфере Неймара: когда целая страна владеет клубом, всё возможно
04:08 Самедов: за эти три тура поняли, что «Спартак» ждёт очень трудный сезон
03:45 Фекир о переходе Неймара: уйти из «Барселоны» ради Лиги 1 – просто безумие
03:33 «Люнгбю» — «Краснодар» — 1:3. Видеообзор матча
03:14 Тарасов: в «Локомотиве» погоду делают братья Миранчуки
03:02 «Реал» в серии пенальти обыграл сборную звёзд MLS. Видеообзор матча
02:40 Пеле — Неймару: удачи в твоём новом вызове
02:40 Сычёв получил травму задней поверхности бедра в матче ПФЛ
02:04 Определились все возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф ЛЕ
01:45 «Брага» на 121-й минуте вырвала у АИК путёвку в раунд плей-офф Лиги Европы
01:38 Россия укрепила позиции в таблице коэффициентов еврокубкового сезона
01:25 Мамаев о матче с «Люнгбю»: когда бил пенальти, особо не нервничал
01:19 Наставник «Люнгбю»: к «Краснодару» нужно относиться с большим уважением
01:14 Шалимов: при счёте 2:0 «Краснодар» перестал прессинговать на чужой половине поля
01:06 «Зенит» проиграл в домашнем матче Кубка УЕФА/Лиги Европы впервые с 2008 года
00:59 Тысячи болельщиков не могли покинуть Крестовский остров после матча «Зенита»
00:54 Луис Адриано: у нас с Промесом есть всё, чтобы забить за сезон 35-36 голов
00:51 Лумб: «Краснодар» — большой клуб, но «Люнгбю» разочарован поражением
00:39 Неймар выступил с видеообращением по поводу перехода из «Барселоны» в «ПСЖ»
00:22 Манчини поблагодарил болельщиков за поддержку на матче «Зенит» — «Бней Иегуда»
00:03 Гол экс-хавбека «Локомотива» Ибричича помог «Домжале» выбить «Фрайбург» из ЛЕ
00:01 Бубнов: ротация не оправдание для «Зенита»
3 августа 2017, четверг
23:48 «Милан», «Эвертон» и «Марсель» вышли в следующий раунд ЛЕ, «Осиек» выбил ПСВ
23:46 Определились финалисты чемпионата Европы среди женщин
23:38 Неймар получил в «ПСЖ» 10-й номер
23:27 Фурсенко: конструктивные недоработки крыши стадиона сейчас активно устраняются
23:16 Фурсенко: на матче «Зенит» — «Спартак» будет аншлаг
23:16 «Зенит» поменяет поле на стадионе «Санкт-Петербург» в перерыве на матчи сборных
Все новости RSS
Партнерский контент