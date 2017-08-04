Стамбул, Ницца или Бухарест? С кем ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов

По итогам всех матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА неожиданно стал сеяным. Из турнира вылетели сразу три команды, чей коэффициент был выше, чем у «армейцев» — киевское «Динамо», «Аякс» и «Виктория». Так что ЦСКА избежит встречи с европейскими грандами — «Ливерпулем», «Севильей» и «Наполи» — зато может встретиться с румынским «Стяуа», швейцарским «Янг Бойз», французской «Ниццей», немецким «Хоффенхаймом» и турецким «Истанбулом».

«Стяуа» (Бухарест, Румыния)

Выступление в прошлом сезоне

Национальный чемпионат — 2-е место

Еврокубки — 4-е место в группе Лиги Европы



«Стяуа» — самый титулованный клуб Румынии, выигравший 26 золотых медалей чемпионата и Кубок европейских чемпионов в 1986 году. Но уже второй сезон подряд эта команда проигрывает первое место новичкам румынской лиги. В 2016 году впервые в истории чемпионат выиграла «Астра», а в этом — «Виторул», возглавляемый Георги Хаджи.



Несмотря на самый высокий коэффициент среди несеяных команд, в нынешнем состоянии румыны считаются лучшим вариантом для ЦСКА при жеребьёвке. Тем не менее в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Стяуа» обыграла чешскую «Викторию» — 2:2 дома и 4:1 на выезде.

Тренер

Николаэ Дикэ (Румыния), 37 лет

Возглавляет команду с 9 июня 2017 года



Молодой румынский тренер всего три года назад закончил карьеру и работал ассистентом у Лауренциу Регекампфа, который летом уехал зарабатывать деньги в чемпионат ОАЭ. Дикэ большую часть карьеры провёл в «Стяуа», а также сыграл 32 матча за сборную Румынии.

Звезда

Денис Алибек (Румыния), нападающий, 26 лет

В команде с 1 января 2017 года



В молодости Алибек считался одним из самых талантливых игроков страны и между предложениями «Интера» и «Ливерпуля» выбрал Италию. За пять лет контракта с нерадзурри Алибек вышел на поле два раза и в итоге вернулся реанимировать карьеру на родину. Всего за полгода Денис стал лучшим бомбардиром «Стяуа» с 9 голами в 15 матчах и заслуженно получил капитанскую повязку.

«Янг Бойз» (Берн, Швейцария)

Выступление в прошлом сезоне

Национальный чемпионат — 2-е место

Еврокубки — 3-е место в группе Лиги Европы



В прошлом веке «Янг Бойз» завоевали 11 чемпионств в чемпионате Швейцарии, в этом — ни одного. Последний раз болельщики этой команды радовались золоту в 1986 году, а завоёванному в официаильном турнире трофею — в 1987-м. Сейчас «Янг Бойз» приходится довольствоваться статусом «вечно вторых» после доминирующего в Швейцарии на протяжении вот уже 10 лет «Базеля».



В прошлом сезоне «Янг Бойз» снова уверенно завоевал серебро, отпустив «Базель» на 17 очков. Кроме того, команда вылетела в раунде плей-офф Лиги чемпионов, пропустив от мёнхенгладбахской «Боруссии» 9 голов за 2 матча. В Лиге Европы швейцарцы заняли третье место, по разнице мячей уступив «Олимпиакосу». Зато в этом сезоне «Янг Бойз» лишил киевского «Динамо» теоретической возможности выступить в финале Лиги чемпионов, который пройдёт на их домашнем стадионе. Швейцарская команда проиграла в Киеве 1:3, зато дома отыграла два мяча, оформив победу на 89-й минуте.

Тренер

Адольф Хюттер (Австрия), 47 лет

Возглавляет команду с 7 сентября 2015 года



До назначения в «Янг Бойз» Хюттер работал в зальцбургском «Ред Булл», с которым выиграл и чемпионат, и Кубок Австрии. Он считается не только сильным тренером, но и опытным менеджером, который умеет работать на трансферном рынке и развивать молодёжь.

Звезда

Гийом Оаро (Франция), нападающий, 33 года

В команде с 30 августа 2014 года



Уже три сезона подряд Оаро забивает не меньше 17 голов в чемпионате Швейцарии и не собирается заканчивать карьеру. Именно француз реализовал важный пенальти в самом начале ответного матча с киевским «Динамо». Оаро, кстати, уже играл против ЦСКА в товарищеском матче в 2012 году в составе «ПСЖ», но пробить Акинфеева тогда не смог.

Выступление в прошлом сезоне

Национальный чемпионат — 3-е место

Еврокубки — 4-е место в группе Лиги Европы



Ещё в начале 90-х «Ницца» играла в низшем дивизионе, а в прошлом сезоне стала главной выскочкой французского футбола. В первых турах южная команда держалась на первой строчке, но в итоге финишировала после «Монако» и «ПСЖ».



Российские болельщики познакомились с «Ниццей», когда французы попали в одну группу с «Краснодаром» в Лиге Европы. Дома команда Шалимова разгромила соперника 5:2, а в Ницце — неожиданно проиграла 1:2. Тем не менее «Краснодар» пробился в плей-офф, а «Ницца» вылетела из турнира.

Тренер

Люсьен Фавр (Швейцария), 59 лет

Возглавляет команду с 1 июля 2016 года



До «Ниццы» Фавр проработал пять лет в мёнхенгладбахской «Боруссии», где вырастил множество талантов — Марка-Андре тер Штегена, Марко Ройса, Гранита Джаку, Махмуда Дахуда. В Германии он успел увидеть и Романа Нойштедтера, который недавно получил российский паспорт. А до немецкого периода карьеры Фавр успел выиграть два чемпионства на родине с «Цюрихом».

Звезда

Марио Балотелли (Италия), нападающий, 26 лет

В команде с 31 августа 2016 года



После очередного провала в «Ливерпуле» один из самых талантливых футболистов Италии, кажется, нашёл свою команду. В Ницце Балотелли почти не буянит и играет в футбол очень стабильно. В прошлом сезоне СуперМарио стал лучшим бомбардиром команды с 17 голами. Правда, в последнем отборочном раунде ЛЧ Балотелли может не сыграть — ответный матч с «Аяксом» он пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Тест. Это опять он. Что вы знаете о Марио Балотелли? У Марио Балотелли очередные проблемы. У него явно дар создавать себе неприятности. А вы хорошо помните самые эпические его поступки?

Зато точно сыграет новый капитан команды Данте. Бразилец был очень надёжен в «Боруссии» Фавра, но затем провалился в «Баварии». Кстати, он выходил в основе во всех четырёх матчах между немецким грандом и ЦСКА в Лиге чемпионов, и «армейцы» смогли забить только один гол — как раз после того, как Данте сыграл в своей штрафной рукой. Теперь бразильский центрбек играет у своего любимого тренера и снова выглядит уверенным в себе.

Выступление в прошлом сезоне

Национальный чемпионат — 4-е место

В еврокубках не участвовали

Клуб в городе Хоффенхайм был основан ещё в конце позапрошлого века и ровно 90 лет играл в седьмом немецком дивизионе. В 1990-х в клуб начал вкладывать деньги миллиардер Дитмар Хопп, и спустя 18 лет клуб оказался в первой Бундеслиге. В свои 77 лет Хопп остаётся президентом «Хоффенхайма» до сих пор.



Прошлый сезон стал самым успешным в истории клуба. «Хоффенхайм» занял четвёртое место, но до последнего тура боролся за бронзу с дортмундской «Боруссией». Выступление в Лиге чемпионов станет первым опытом «Хоффенхайма» в еврокубках за всю историю клуба.

Тренер

Юлиан Наггельсман (Германия), 30 лет

Возглавляет команду с 11 февраля 2016 года



Из-за постоянных травм колена футболист Юлиан Наггельсман закончил карьеру в 19 лет. Немец отучился в университете, поработал с Томасом Тухелем в Аугсбурге, а в «Хоффенхайме» оказался в 2010-м. Спустя шесть лет он возглавил главную команду и в свои 29 стал самым молодым тренером в истории Бундеслиги. По итогам прошлого года Наггельсман был признан лучшим тренером чемпионата Германии, а теперь готовится к первому еврокубковому матчу в истории «Хоффенхайма».

«Ты думаешь, что изобрёл футбол?». 29-летний тренер рвётся в ЛЧ Самый молодой тренер в истории Бундеслиги, Юлиан Нагельсманн, весной спас «Хоффенхайм» от вылета, а осенью поднял в зону Лиги чемпионов.

Звезда

Сандро Вагнер (Германия), нападающий, 29 лет

В команде с 1 июля 2016 года



Летом «Хоффенхайм» лишился двух системообразующих футболистов — защитник Никлас Зюле и опорник Себастьян Руди перебрались в «Баварию». В обратном направлении отправился Серж Гнабри, неожиданно ставший новой надеждой немецкого футбола.



В идеально выстроенной командной игре «Хоффенхайма» сложно выделить кого-то одного. Самый яркий — немец с бразильскими корнями Сандро Вагнер, который играл за бундестим на Кубке конфедераций и недавно заявил, что считает себя лучшим форвардом в стране. Тем не менее лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне стал хорват Андрей Крамарич, ассистентом — плеймейкер с турецкими корнями Керем Демирбай. При Наггельсмане стабильно заиграл даже швейцарец Стивен Цубер, которого совсем недавно списали из ЦСКА как ненужного.

«Истанбул Башакхешир» (Стамбул, Турция)

Выступление в прошлом сезоне

Национальный чемпионат — 2-е место

Еврокубки — вылет в последнем квалификационном раунде Лиги Европы



«Истанбул» — очень молодой клуб, основанный в 1990 году после слияния нескольких любительских команд. В 2007 году он стал пятым стамбульским клубом, выступающим в турецкой Суперлиге. Сейчас развитием команды занимается одноимённый район Башакхешир, расположенный в европейской части Стамбула.



Пока «Истанбул» только набирает популярность в Турции и не может сравниться с «Галатасараем» и «Фенербахче» по числу фанатов. В прошлом сезоне команда приобрела множество новых болельщиков, по итогам сезона финишировав выше стамбульских конкурентов и пропустив вперёд только «Бешикташ». Благодаря серебру «Истанбул» впервые в истории попал в Лигу чемпионов.

Тренер

Абдулла Авчи (Турция), 54 года

Возглавляет команду с 5 июня 2014 года



Авчи три года работал в сборной Турции, но не смог вывести её в финальную часть чемпионаты Европы в 2012-м и был уволен. Зато с юношеской командой до 17 лет он выигрывал Евро-2005 — пока этот трофей остаётся единственным в его тренерской карьере.

Звезда

Эммануэль Адебайор (Того), нападающий, 33 года

В команде с 31 января 2017 года



Карьера Эммануэля Адебайора после спада в «Тоттенхэме» стремительно шла вниз. Тоголезец мог по полгода не играть в футбол и появляться только в криминальных сводках. Но, переехав зимой в Турцию, Адебайор вспомнил, как умеет играть в футбол. Любовь фанатов «Истанбула» нападающий завоевал, оформив хет-трик в дерби с «Галатасараем». Он же вывел команду в следующий раунд Лиги чемпионов, отметившись голом и результативной передачей в ответном матче с «Брюгге». Теперь Адебайор помогает адаптироваться в Турции своему старому знакомому по Манчестеру — Гаэлю Клиши.



Кроме того, в составе «Истанбула» есть два футболиста, которые в России уже играли. Александр Епуряну играл в «Москве», «Динамо», «Крыльях Советов» и «Анжи» и до сих пор имеет российский паспорт. Другой защитник Мануэл да Кошта был в «Локомотиве» Смородской и играл против ЦСКА дважды. В 2012-м португалец заработал удаление уже на 7-й минуте, срубив в штрафной Сейду Думбия.

ЦСКА — уже в группе! Осталось узнать лигу… ЦСКА и в ответном матче всухую обыграл греческий АЕК, и снова успех «армейцам» принёс угловой.