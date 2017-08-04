ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. LIVE

ЦСКА узнал соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов. Им стал швейцарский «Янг Бойз.

Указанное в трансляции время – московское

13:20. Итоги жеребьёвки Лиги чемпионов:

13:13. Путь представителей лиг:

«Истанбул Башакшехир» — «Севилья»

«Янг Бойз» — ЦСКА

«Наполи» — «Ницца»

«Хоффенхайм» — «Ливерпуль»

«Спортинг» — «Стяуа».

13:11. Сейчас узнаем соперника ЦСКА! Ждём жеребьёвку Путей представителей лиг.

13:10. Начинаем жеребьёвку! Сперва Путь чемпионов:

«Карабах» — «Копенгаген»

АПОЕЛ — «Славия»

«Олимпиакос» — «Риека»

«Селтик» — «Астана»

«Марибор» — «Хапоэль» Беэр-Шева

13:00. Стартуем! Сейчас идёт вступительная речь. Совсем скоро начнётся процедура жеребьёвки.

12:50. Всё уже почти готово к жеребьёвке! Церемония начнётся в 13:00.

12:40. Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от жеребьёвки, которая состоится 4 августа. Марио считает, что «армейцев» ждут серьёзные матчи.

12:30. Стамбул, Ницца или Бухарест? Данила Игнатов подготовил материал о пяти возможных соперниках ЦСКА в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

12:20. ЦСКА попал в число сеяных команд. Вот возможные соперники «армейцев» по раунду плей-офф Лиги чемпионов — «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ницца» (Франция), «Хоффенхайм» (Германия) или «Истанбул Башакшехир» (Турция).

12:10. Начнём онлайн с хорошей новости — Россия укрепила позиции в таблице коэффициентов еврокубкового сезона.

12:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовые трансляции жеребьёвок раунда плей-офф топового и второго по значимости европейских футбольных турниров. Первой пройдёт жеребьёвка Лиги чемпионов, которая начнётся в Ньоне в 13:00 по московскому времени. Сразу после неё узнают своих соперников команды, участвующие в Лиге Европы. Мы начинаем трансляцию заранее, чтобы успеть познакомить вас с различными интересными фактами.

Итак, в Лиге чемпионов будет составлено 10 пар — сеяные команды сыграют с несеяными в рамках своего пути. Отметим, что ЦСКА попал в первую пятёрку сеяных в Пути представителей лиг.

Путь чемпионов

Сеяные: «Олимпиакос» (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Копенгаген» (Дания), АПОЕЛ (Кипр), «Марибор» (Словения).

Несеяные: «Карабах» (Азербайджан), «Астана» (Казахстан), «Риека» (Хорватия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), «Славия» Прага.

Путь представителей лиг

Сеяные: «Севилья» (Испания), «Наполи» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), ЦСКА (Россия), «Спортинг» (Португалия).

Несеяные: «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Ницца» (Франция), «Истанбул Башакшехир» (Турция).

Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в Лиге Европы согласно рейтингу коэффициентов перед началом жеребьёвки клубы будут разбиты на посевочные группы. Всем клубам в рамках отдельных групп будут присвоены номера в произвольном порядке.

Будут подготовлены две чаши. Одна содержит шары с бумажками, на которых написаны номера сеяных команд. Вторая — шары с бумажками, на которых написаны номера несеяных команд.

Из каждой чаши возьмут по шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Затем достанут из неё произвольный шар, раскроют его и продемонстрируют номер. Команды под этим номером проведут первый матч дома.

Затем достанут и раскроют второй шар. Этот жребий будет применён ко всем группам. Аналогичная процедура будет применена к оставшимся шарам, в результате чего определятся все пары.

«Зенит» и «Краснодар» попали в число сеяных команд, и им в соперники достанутся клубы из группы несеяных.

Сеяные: «Зенит» (Россия), «Краснодар» (Россия), «Динамо» Киев (Украина), «Аякс» (Нидерланды), «Атлетик» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Милан» (Италия), «Виктория» (Чехия), «Зальцбург» (Австрия), «Брюгге» (Бельгия), «Брага» (Португалия), ПАОК (Греция), «Лудогорец» (Болгария), БАТЭ (Беларусь), «Эвертон» (Англия), «Легия» (Польша), «Марсель» (Франция), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Аустрия» (Австрия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Партизан» (Сербия).

Несеяные: «Панатинаикос» (Греция), «Маритиму» (Португалия), «Русенборг» (Норвегия), «Хайдук» (Хорватия), «Шериф» (Молдавия), «Аполлон» (Кипр), «Александрия» (Украина), «Видеотон» (Венгрия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Скендербеу» (Албания), «Утрехт» (Нидерланды), АЕК Афины (Греция), «Альтах» (Австрия), АЕК Ларнака (Кипр), «Хабнарфьордюр» (Исландия), «Вииторул» (Румыния), «Осиек» (Хорватия), «Вардар» (Македония), «Домжале» (Словения), «Эстерсунд» (Швеция), «Шкендия» (Македония), «Судува» (Литва).

Российские и украинские клубы не могут встретиться на этой стадии турнира, поэтому «Зенит» и «Краснодар» точно не получат в соперники «Александрию».

Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа.