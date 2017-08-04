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Лига чемпионов. Лига Европы. ЦСКА, Зенит, Краснодар, Янг Бойз, Црвена Звезд
Текст: Александр Служаков
Фото: bscyb.ch

«Юноши», оставившие Киев вне Европы. С кем наши клубы сыграют в еврокубках

За выход в группу Лиги чемпионов ЦСКА сразится с «Янг Бойз». В Лиге Европы «Зениту» и «Краснодару» достались «Утрехт» и «Црвена Звезда».
4 августа 2017, пятница. 15:15 Футбол
Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги
В Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ и ЛЕ. ЦСКА сыграет с «Янг Бойз». «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников.

Сегодня, 4 августа, российские клубы узнали своих последних соперников на пути в групповой этап еврокубков. ЦСКА предстоит поездка в Швейцарию, «Краснодару» — в Сербию, а «Зенит» посетит скромный голландский городок Утрехт.

«Янг Бойз» — ЦСКА

«Янг Бойз» сейчас однозначно самый ненавидимый клуб на Украине. Год назад в третьем квалификационном раунде клуб из Берна выбил донецкий «Шахтёр», а два дня назад та же незавидная участь постигла киевское «Динамо». Что интересно, в обоих случаях швейцарцы начинали с гостевых поражений — 0:2 и 1:3 соответственно. Но дома при лютой поддержке фанатов «парни» действительно молодели и побеждали 2:0. С «горняками» дело дошло до серии пенальти, ну а в противостоянии с киевлянами всё решил гостевой гол и, конечно же, детская ошибка вратаря «Динамо» Максима Коваля на последней минуте ответной встречи.

Как видно, с волей у швейцарского коллектива полный порядок. В какой-то мере даже хорошо, что ЦСКА начинает на выезде. Но нужно быть готовыми к сумасшедшей атмосфере, царящей на «Стад де Суисс Ванкдорф». Фаны АЕК просто детишки по сравнению с неистовыми почитателями «Янг Бойз».

Жёлто-чёрные в трёх последних сезонах становились вице-чемпионами Швейцарии, правда, с гигантским отрывом от «Базеля». Вторая позиция в национальном первенстве обеспечивала местечко в квалификации Лиги чемпионов, но место в группе до сих пор является игрокам столичного клуба лишь во сне. В 2016 году «Янг Бойз» сразу же попал на «Монако», итог — 1:7. В прошлом году, как я уже отметил, удалось пройти «Шахтёр», но дальше был просто кошмар. 1:3 и 1:6 в противостоянии с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Швейцарский чемпионат очень результативный, и это видно на примере «Янг Бойз». В среднем команда пропускает значительно больше 1 мяча за встречу, но забивает порядка двух. Поэтому особое внимание стоит уделить атакующей группе. Выделяется статный французский форвард Гийом Оаро, который в прошлом сезоне наколотил 2,5 десятка мячей. В своё время он был далеко не на последних ролях в «ПСЖ», но затем клуб стал покупать нападающих мирового класса, и Оаро уехал за деньгами в Китай. Позднее он вернулся в «Бордо», но провёл там лишь полгода, и вот уже начинается его четвёртый сезон в Швейцарии.

У «Янг Бойз» выделяется статный французский форвард Гийом Оаро, который в прошлом сезоне наколотил 2,5 десятка мячей, а ранее был заметной фигурой в «ПСЖ».

Внимание стоит уделить фланговым игрокам «Янг Бойз». Француз Йорик Раве, играющий справа, умеет и здорово подавать в штрафную на высоченного Оаро, и забивать умеет. 10 мячей для крайнего полузащитника за сезон — приличный показатель. Слева же до последнего времени играл Миралем Сулеймани. За трансфер серба сражались многие европейские гранды в бытность его выступлений за «Херенвен» и «Аякс». Но он слишком рано поймал звезду и талант свой до конца не реализовал. А новичок команды Кристиан Фасснахт выбил его из стартового состава. За 4 игры в футболке «Янг Бойз» 23-летний швейцарец забил трижды, включая важнейший мяч в Киеве. Правда, в ответной встрече с «Динамо» Сулеймани во втором тайме заменил Фасснахта и отметился голевой передачей. В любом случае аналитикам и тренерскому штабу «армейцев» нужно присмотреться к обоим.

В межсезонье «Янг Бойз» покинули основной вратарь Ивон Мвого, перешедший в «РБ Лейпциг», а также ключевой опорный Денис Закария, за которого швейцарцы получили 10 млн евро и Джибриля Сова, выступающего на той же позиции. Но с балансом проблем стало ещё больше.

У австрийца Адольфа Хюттера невероятно куражная команда, ни в коем случае ей нельзя давать почуять запах крови, может и разорвать. Но если её сразу же поставить на место, то она может и развалиться. Доказано «Монако» и гладбахской «Боруссией». Отметил бы также, что ключевой фигурой в обороне является 34-летний Стив фон Берген, человек с богатейшим опытом. Вот только год от года скорости у него больше не становится. И это также нужно использовать.

«Црвена Звезда» — «Краснодар»

Что можно предполагать с большей долей вероятности, «Краснодар» в Белграде ждёт очень горячий приём. Но и это не всё. «Црвена Звезда» сейчас в полнейшем порядке. Только очень странная система розыгрыша сербского чемпионата не позволила ей выиграть его. После регулярного турнира она лидировала, но в итоге золото вместе с путёвкой в Лигу чемпионов досталось «Партизану». Но даже не это должно пугать «быков», а то, насколько легко белградцы разобрались в предыдущем раунде с пражской «Спартой» — 3:0 по сумме двух встреч. Это как минимум настораживает. Российские клубы частенько встречались с пражанами в последние годы, и всякий раз это становилось тяжким испытанием. Сам «Краснодар» в этом мог убедиться.

Нынешняя «Црвена Звезда» — это чуть ли не сборная РФПЛ!

Владан Милоевич принял команду только в июне, ранее он работал на Кипре и в Греции. Главное его достижение — победа с «Чукаричками» в Кубке Сербии. Но уже сейчас видно, что он достиг взаимопонимания с командой, это подтверждают результаты. Если говорить о составе клуба из Белграда, то здесь очень много знакомых лиц. Милан Родич только приехал из России, где выступал за «Зенит» и «Крылья», Душан Анджелкович вообще несколько лет назад играл за «Краснодар». Дамьен Ле Таллек и Митчелл Дональд защищали цвета «Мордовии». Гуэлора Канга прекрасно знают ростовские болельщики, а также фаны «Спартака». Бранко Йовичич ещё в прошлом сезоне был в Перми. В общем, чуть ли не сборная РФПЛ!

Выделить же совершенно точно нужно ганского нападающего Ричмонда Боакье, который наколотил 7 мячей в 8 матчах сезона.

«Утрехт» — «Зенит»

Уже можно смело сказать, что европейский сезон для голландских клубов начался за упокой. «Аякс» переместился из Лиги чемпионов в Лигу Европы, ПСВ и вовсе пал в схватке с хорватским «Осиеком». «Утрехт» уцелел, но не без труда. После домашней ничьей с «Лехом» из Познани многое решил гол Гирано Керка на 1-й минуте ответного матча. Правда, и после него в той встрече хватало событий: при счёте 1:1 за 20 минут до конца голландцы остались в меньшинстве, но сумели забить. В итоге — спасительная ничья 2:2.

Зато вдоволь наскитавшись по городам и весям вернулся на родину Урби Эмануэльсон, пополнивший состав «Утрехта».

В прошлом сезоне «Утрехт» финишировал четвёртым в регулярном первенстве, но с боями он прорывался в Европу. Если с «Херенвеном» всё прошло тихо и мирно, то с АЗ пришлось прибегнуть к серии пенальти после того, как соперники обменялись домашними победами 3:0. «Утрехту», к слову, пришлось отыгрываться.
В межсезонье команда Эрика тен Хага пока больше теряет. Уехал в «Айнтрахт» лучший бомбардир прошлого футбольного года Себастьян Халлер, а талантливого Софьяна Амрабата забрал «Фейеноорд».

Зато вдоволь наскитавшись по городам и весям вернулся на родину Урби Эмануэльсон. Есть в команде и ещё один известный ветеран Эдсон Брафхейд, поигравший в «Баварии», «Селтике», «Хоффенхайме» и «Лацио».

Для наставник Эрика тен Хага 4-е место в чемпионате и попадание в Лигу Европы — самое большое достижение в карьере. Ранее он работал главном тренером второй команды «Баварии», но это несколько иной уровень.

Главным образом тен Хаг будет рассчитывать на ребят с марокканскими корнями — Закарию Лабьяда и Яссина Аюба. Первый — классический плеймейкер, умеющий хорошо контролировать мяч и обострять игру передачами и ударами. А второй на поле располагается чуть глубже, но славится разрезающими передачами, да и вообще мастер на всевозможные выдумки.

После поражения «Зенита» от «Бней Иегуда» уже ничего утверждать не хочется, но «Утрехт» абсолютно по зубам петербуржцам, хотя это не самый просто жребий из возможных.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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