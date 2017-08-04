«Юноши», оставившие Киев вне Европы. С кем наши клубы сыграют в еврокубках

Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги В Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ и ЛЕ. ЦСКА сыграет с «Янг Бойз». «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников.

Сегодня, 4 августа, российские клубы узнали своих последних соперников на пути в групповой этап еврокубков. ЦСКА предстоит поездка в Швейцарию, «Краснодару» — в Сербию, а «Зенит» посетит скромный голландский городок Утрехт.

«Янг Бойз» — ЦСКА

«Янг Бойз» сейчас однозначно самый ненавидимый клуб на Украине. Год назад в третьем квалификационном раунде клуб из Берна выбил донецкий «Шахтёр», а два дня назад та же незавидная участь постигла киевское «Динамо». Что интересно, в обоих случаях швейцарцы начинали с гостевых поражений — 0:2 и 1:3 соответственно. Но дома при лютой поддержке фанатов «парни» действительно молодели и побеждали 2:0. С «горняками» дело дошло до серии пенальти, ну а в противостоянии с киевлянами всё решил гостевой гол и, конечно же, детская ошибка вратаря «Динамо» Максима Коваля на последней минуте ответной встречи.

Как видно, с волей у швейцарского коллектива полный порядок. В какой-то мере даже хорошо, что ЦСКА начинает на выезде. Но нужно быть готовыми к сумасшедшей атмосфере, царящей на «Стад де Суисс Ванкдорф». Фаны АЕК просто детишки по сравнению с неистовыми почитателями «Янг Бойз».

Жёлто-чёрные в трёх последних сезонах становились вице-чемпионами Швейцарии, правда, с гигантским отрывом от «Базеля». Вторая позиция в национальном первенстве обеспечивала местечко в квалификации Лиги чемпионов, но место в группе до сих пор является игрокам столичного клуба лишь во сне. В 2016 году «Янг Бойз» сразу же попал на «Монако», итог — 1:7. В прошлом году, как я уже отметил, удалось пройти «Шахтёр», но дальше был просто кошмар. 1:3 и 1:6 в противостоянии с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Швейцарский чемпионат очень результативный, и это видно на примере «Янг Бойз». В среднем команда пропускает значительно больше 1 мяча за встречу, но забивает порядка двух. Поэтому особое внимание стоит уделить атакующей группе. Выделяется статный французский форвард Гийом Оаро, который в прошлом сезоне наколотил 2,5 десятка мячей. В своё время он был далеко не на последних ролях в «ПСЖ», но затем клуб стал покупать нападающих мирового класса, и Оаро уехал за деньгами в Китай. Позднее он вернулся в «Бордо», но провёл там лишь полгода, и вот уже начинается его четвёртый сезон в Швейцарии.

У «Янг Бойз» выделяется статный французский форвард Гийом Оаро, который в прошлом сезоне наколотил 2,5 десятка мячей, а ранее был заметной фигурой в «ПСЖ».

Внимание стоит уделить фланговым игрокам «Янг Бойз». Француз Йорик Раве, играющий справа, умеет и здорово подавать в штрафную на высоченного Оаро, и забивать умеет. 10 мячей для крайнего полузащитника за сезон — приличный показатель. Слева же до последнего времени играл Миралем Сулеймани. За трансфер серба сражались многие европейские гранды в бытность его выступлений за «Херенвен» и «Аякс». Но он слишком рано поймал звезду и талант свой до конца не реализовал. А новичок команды Кристиан Фасснахт выбил его из стартового состава. За 4 игры в футболке «Янг Бойз» 23-летний швейцарец забил трижды, включая важнейший мяч в Киеве. Правда, в ответной встрече с «Динамо» Сулеймани во втором тайме заменил Фасснахта и отметился голевой передачей. В любом случае аналитикам и тренерскому штабу «армейцев» нужно присмотреться к обоим.

В межсезонье «Янг Бойз» покинули основной вратарь Ивон Мвого, перешедший в «РБ Лейпциг», а также ключевой опорный Денис Закария, за которого швейцарцы получили 10 млн евро и Джибриля Сова, выступающего на той же позиции. Но с балансом проблем стало ещё больше.

У австрийца Адольфа Хюттера невероятно куражная команда, ни в коем случае ей нельзя давать почуять запах крови, может и разорвать. Но если её сразу же поставить на место, то она может и развалиться. Доказано «Монако» и гладбахской «Боруссией». Отметил бы также, что ключевой фигурой в обороне является 34-летний Стив фон Берген, человек с богатейшим опытом. Вот только год от года скорости у него больше не становится. И это также нужно использовать.

«Црвена Звезда» — «Краснодар»

Что можно предполагать с большей долей вероятности, «Краснодар» в Белграде ждёт очень горячий приём. Но и это не всё. «Црвена Звезда» сейчас в полнейшем порядке. Только очень странная система розыгрыша сербского чемпионата не позволила ей выиграть его. После регулярного турнира она лидировала, но в итоге золото вместе с путёвкой в Лигу чемпионов досталось «Партизану». Но даже не это должно пугать «быков», а то, насколько легко белградцы разобрались в предыдущем раунде с пражской «Спартой» — 3:0 по сумме двух встреч. Это как минимум настораживает. Российские клубы частенько встречались с пражанами в последние годы, и всякий раз это становилось тяжким испытанием. Сам «Краснодар» в этом мог убедиться.

Нынешняя «Црвена Звезда» — это чуть ли не сборная РФПЛ!

Владан Милоевич принял команду только в июне, ранее он работал на Кипре и в Греции. Главное его достижение — победа с «Чукаричками» в Кубке Сербии. Но уже сейчас видно, что он достиг взаимопонимания с командой, это подтверждают результаты. Если говорить о составе клуба из Белграда, то здесь очень много знакомых лиц. Милан Родич только приехал из России, где выступал за «Зенит» и «Крылья», Душан Анджелкович вообще несколько лет назад играл за «Краснодар». Дамьен Ле Таллек и Митчелл Дональд защищали цвета «Мордовии». Гуэлора Канга прекрасно знают ростовские болельщики, а также фаны «Спартака». Бранко Йовичич ещё в прошлом сезоне был в Перми. В общем, чуть ли не сборная РФПЛ!

Выделить же совершенно точно нужно ганского нападающего Ричмонда Боакье, который наколотил 7 мячей в 8 матчах сезона.

«Утрехт» — «Зенит»

Уже можно смело сказать, что европейский сезон для голландских клубов начался за упокой. «Аякс» переместился из Лиги чемпионов в Лигу Европы, ПСВ и вовсе пал в схватке с хорватским «Осиеком». «Утрехт» уцелел, но не без труда. После домашней ничьей с «Лехом» из Познани многое решил гол Гирано Керка на 1-й минуте ответного матча. Правда, и после него в той встрече хватало событий: при счёте 1:1 за 20 минут до конца голландцы остались в меньшинстве, но сумели забить. В итоге — спасительная ничья 2:2.

Зато вдоволь наскитавшись по городам и весям вернулся на родину Урби Эмануэльсон, пополнивший состав «Утрехта».

В прошлом сезоне «Утрехт» финишировал четвёртым в регулярном первенстве, но с боями он прорывался в Европу. Если с «Херенвеном» всё прошло тихо и мирно, то с АЗ пришлось прибегнуть к серии пенальти после того, как соперники обменялись домашними победами 3:0. «Утрехту», к слову, пришлось отыгрываться.

В межсезонье команда Эрика тен Хага пока больше теряет. Уехал в «Айнтрахт» лучший бомбардир прошлого футбольного года Себастьян Халлер, а талантливого Софьяна Амрабата забрал «Фейеноорд».

Зато вдоволь наскитавшись по городам и весям вернулся на родину Урби Эмануэльсон. Есть в команде и ещё один известный ветеран Эдсон Брафхейд, поигравший в «Баварии», «Селтике», «Хоффенхайме» и «Лацио».

Для наставник Эрика тен Хага 4-е место в чемпионате и попадание в Лигу Европы — самое большое достижение в карьере. Ранее он работал главном тренером второй команды «Баварии», но это несколько иной уровень.

Главным образом тен Хаг будет рассчитывать на ребят с марокканскими корнями — Закарию Лабьяда и Яссина Аюба. Первый — классический плеймейкер, умеющий хорошо контролировать мяч и обострять игру передачами и ударами. А второй на поле располагается чуть глубже, но славится разрезающими передачами, да и вообще мастер на всевозможные выдумки.

После поражения «Зенита» от «Бней Иегуда» уже ничего утверждать не хочется, но «Утрехт» абсолютно по зубам петербуржцам, хотя это не самый просто жребий из возможных.