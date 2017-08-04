«У „Спартака“ преимущество в кураже». Прогнозы на 4-й тур РФПЛ

В 3-м туре нашего конкурса блестящий результат показал Александр Мостовой, набравший 22 балла. Знаменитый в прошлом футболист сборной России повторил свой прошлогодний результат, который стал лучшим среди всех участников. На втором месте финишировала Галина Козлова с 21 очком.

В отчётном туре уважаемый эксперт угадал счета матчей «Урал» — «Уфа», ЦСКА – «СКА-Хабаровск», «Рубин» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Анжи», а также исходы игр «Ахмат» — «Динамо» и «Тосно» — «Зенит».

Представитель «Чемпионата»Григорий Телингатер набрал в туре 13 очков. Он угадал счёт матча ЦСКА – «СКА-Хабаровск», разницу в играх «Урал» – «Уфа» и «Ахмат» – «Динамо», а также исход встреч «Рубин» – «Арсенал» и «Тосно» – «Зенит».

Олег Иваненко из Омска взял в туре только 4 балла: он угадал исходы встреч ЦСКА – «СКА-Хабаровск», «Ахмат» – «Динамо», «Локомотив» – «Анжи» и «Тосно» – «Зенит».

Положение после 3-го тура

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Прогноз специалистов

Валерий Непомнящий, известный тренер:

«Анжи» — «Ростов» — 0:1

«Анжи» пока в поисках своей игры, тогда как у «Ростова» уже многое вырисовывается. Да и состав стабильнее.



«Уфа» — «Ахмат» — 0:0

«Ахмат» сейчас на ходу, но «Уфа» просто так не отдаёт очки. Уфимцы очень неуступчивые. Тем более играют дома при своих болельщиках.



«Динамо» — «Амкар» — 1:1

Обеим командам отступать некуда. Как ни странно, возможна результативная ничья. У «Динамо» игра налаживается, так что проиграть не должны.



«Локомотив» — «СКА-Хабаровск» — 2:0

«Локомотив» неожиданно для всех удачно стартовал. Чувствуется боевой настрой команды. Думаю, «СКА-Хабаровск» будет непросто играть против такого «Локо». «Железнодорожники» сейчас в порядке.



«Арсенал» — «Тосно» — 2:1

У «Арсенала» появляются проблески игры, так что Божович наконец должен одержать победу. Тем более при своих болельщиках.



ЦСКА — «Рубин» — 1:0

Непростой матч для обеих команд. «Рубин» всё ещё в поисках и оптимального состава, и игры. ЦСКА малой кровью обыграл АЕК, сохранил силы. Вряд ли будет много голов, но один «армейцы» точно забьют.



«Зенит» — «Спартак» — 2:2

Интересный матч. У «Спартака» может быть некое преимущество за счёт куража, в котором они сейчас находятся. У «Зенита» намечается ротация — те игроки, которые играют в Лиге Европы, не играют в чемпионате. Они сохраняют силы. У «Спартака» ситуация немного другая: у них больше времени на отдых.



«Краснодар» — «Урал» — 1:0

1:0 в пользу «Краснодара». В прошлой игре они очень хорошо себя проявили, да и с составом уже всё более или менее ясно. Да, не хватает Смолова. Один из недостатков сегодняшнего «Краснодара» — это завершение атак. Но одолеть «Урал», хоть и с минимальным счётом, им всё же удастся.

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Прогноз читателей

Сергей Руднев (Санкт-Петербург):

«Анжи» – «Ростов» — 1:0

«Ростов» хоть и удивил в прошлом туре неожиданной победой в гостях, в Махачкале всё-таки проиграет.

«Уфа» – «Ахмат» — 0:0

Обе команды пока не проигрывали, а «Ахмат» ещё и ни разу не пропустил. Пусть всё так и останется.

«Динамо» – «Амкар» — 1:1

«Динамо» после феерического матча со «Спартаком» проиграло в двух матчах с нулём забитых, а «Амкар» проиграл все три игры 0:1. Ставлю на то, что оба забьют, но победитель выявлен не будет.

«Локомотив» – «СКА-Хабаровск» — 1:0

«Армейцы» в прошлом туре с ЦСКА вообще не понравились. Думаю, «Локомотив» возьмёт свои три очка без особых проблем.

«Арсенал» – «Тосно» — 1:0

Ещё один дебютант РФПЛ тоже пока с нулём, причём как очков, так и забитых мячей. Но с равными себе «Тосно» пока не играл, уступив «Уфе», «Краснодару» и «Зениту». А вот «Арсенал» дома переиграл «СКА-Хабаровск», думаю, и второго дебютанта туляки дома одолеют.

ЦСКА – «Рубин» — 1:0

ЦСКА один свой гол точно запихает, а вот по «Рубину» большие сомнения. Хотя казанцы забивали пока в каждом из трёх своих туров, «армейцы», мне кажется, сыграют на ноль.

«Зенит» – «Спартак» — 2:1

«Спартак» был хорош в игре с ослабленным травмами «Краснодаром», но «Зенит» пока в целом выглядит поинтереснее. Плюс, конечно, фактор своего поля.

«Краснодар» – «Урал» — 2:1

Кажется, «Краснодар» научился обыгрывать середняков на классе. Даже когда посреди недели напряжённый еврокубковый матч и много травмированных. Вот и посмотрим.

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Прогноз журналистов

Иван Ковалёв, корреспондент «Чемпионата»:

«Анжи» – «Ростов» — 1:1

Клубы подходят к очной встрече соседями по таблице. «Ростов» выше «Анжи» на две позиции (9-й), потому отталкиваемся от того, что недавний обидчик «Баварии» — фаворит в матче 4-го тура. Однако домашние стены должны помочь подопечным Александра Григоряна не проиграть.

«Уфа» – «Ахмат» — 0:0

В Уфе всегда и всем крайне сложно забивать, потому именно в столице Башкортостана грозненскому «Ахмату», на мой взгляд, предстоит впервые в сезоне потерять очки. «Уфа» не позволит забить, но и сама едва ли на это сподобится.



«Динамо» – «Амкар» — 2:1

«Динамо» срочно нужно побеждать. Если в эту субботу на домашнем поле не будет обыгран «Амкар», руководство бело-голубых наверняка задумается об изменениях на тренерском мостике команды.



«Локомотив» – «СКА-Хабаровск» — 2:0

«Локомотив» отлично начал сезон тремя победами и вместе с «Ахматом» и «Зенитом» возглавил таблицу РФПЛ. Когда-нибудь эта серия «железнодорожников» прервётся, но вряд ли в ближайшем матче с дебютантом лиги.



«Арсенал» – «Тосно» — 1:0

Новички из «Тосно» довольно слабо начали сезон, потому ожидаю, что более опытные футболисты «Арсенала» настроятся как следует и наберут важнейшие три очка в матче с конкурентом в борьбе за прописку в РФПЛ на следующий год.



ЦСКА – «Рубин» — 1:1

Курбан Бердыев пока не до конца настроил все внутренние механизмы на новом месте работы. Однако победа в 3-м туре показывает, что «Рубин» идёт в правильном направлении. Даже нынешнее состояние казанского клуба позволяет надеяться, что команда способна бороться за результат с лидерами чемпионата. Ожидаю, что ЦСКА не обыграет «Рубин» в ближайшем матче.

«Зенит» – «Спартак» — 2:2

Одно из главных противостояний российского футбола в грядущие выходные пройдёт в Санкт-Петербурге. «Зенит» и «Спартак» почти всегда забивают немало в играх между собой, потому рискну предположить, что центральный матч тура закончится результативной ничьей.



«Краснодар» – «Урал» — 1:1

«Краснодар» не впечатлил ни стартом в Лиге Европы, ни последним матчем со «Спартаком» в чемпионате. «Урал» в свою очередь идёт по неплохому для себя графику, ни разу не проиграв на старте сезона РФПЛ. Ожидаю увидеть не самый зрелищный матч, в котором команды не смогут выявить сильнейшего.