175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Неймар, «ПСЖ»
Текст: Олег Лысенко
Фото: Reuters

Бабло побеждает добро. Почему Неймар не прав, покинув «Барселону»

Выиграв в финансовом отношении, Неймар сильно рискует проиграть в профессиональном.
4 августа 2017, пятница. 18:30 Футбол
Бабло побеждает скуку. Почему Неймар прав, покинув «Барселону»
Неймар рискнул, хотя мог до пенсии собирать деньги, голы и трофеи под прикрытием великих одноклубников. И в этом он круче даже Месси.

«Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток — а он нам фигвамы рисует!» — отчитывал неблагодарного соседа Шарика Матроскин в известном мультфильме. Неймар не со свалки и даже не из фавел попал на «Камп Ноу», но понять эмоции болельщиков, массово сжигающих сине-гранатовые майки с фамилией бразильца на спине, совсем не сложно. Ибо в «Барселоне» и во многом благодаря «Барселоне» Ней вырос из молодого, талантливого парня в поистине матёрого форварда, одну из ярчайших звёзд современности, а вместо благодарности та получила такой удар. Игрок бросил команду в тот момент, когда она, возможно, сильнее, чем когда бы то ни было, в нём нуждалась, в разгар игровой перестройки имени Вальверде, и поэтому в глазах футбольной Каталонии его поступок равносилен предательству. И это не единственная причина усомниться в правильности Неймарового решения. Суммируем основные.

Конец MSN

Можно до бесконечности спорить, кто круче, Месси или Роналду, но вряд ли кто-то станет отрицать, что барселонская тройка наступления была поистине бесподобной, возможно, лучшей в истории игры. Каталонские южноамериканцы не дублировали, а прекрасно дополняли друг друга, творили и наслаждались процессом. Другого такого атакующего кулака в футболе не было, нет и, возможно, не будет. Неймар разрушил это уникальное трио. Привилегии играть с выдающимися партнёрами предпочёл деньги. Да, большие. Немыслимые. Безумные. Но разве в «Барсе» он нищенствовал? Отнюдь. В финансовом отношении он, конечно, выиграл. Выиграет ли в спортивном, сомнительно. В репутационном – скорее потерял, чем приобрёл.

10 самых громких трансферов «ПСЖ»: от Златана до Неймара
222-миллионный Неймар – кульминация 5-летней ковровой бомбардировки трансферного рынка в исполнении «ПСЖ».

«ПСЖ» – не суперклуб

На трибунах «Камп Ноу» не просто так начертан слоган: «Больше, чем клуб». Он действительно выдающийся. Топ. В мире таких раз-два и обчёлся. «Пари Сен-Жермен» к этой категории не относится. Катарские миллиарды повышают шансы команды встать в этот ряд, но отнюдь не гарантируют этого. «Манчестер Сити» сколько лет ломится в этот элитарный кружок – всё без толку. Лига чемпионов, по которой и измеряется величие клуба, «горожанам» не покоряется, хоть ты тресни. А потом, не факт, что завтра футбольная игрушка не наскучит шейхам, и карета не превратится в тыкву. За последнюю дюжину лет лишь пять команд нарушали гегемонию испанских грандов в главном турнире континента. Французских среди них не замечено.

Франция – не Испания

Поклонники других лиг иногда саркастично называют Примеру чемпионатом двух команд (хотя как минимум «Атлетико» с этим точно не согласится). О’кей, но какие это команды! Минимум два раза в год весь мир усаживается у телевизора в предвкушении «класико», самого знаменитого и кассового противоборства современного футбола. Франции такое и не снилось. По финансам «ПСЖ» уже нет равных в Лиге 1. Есть подозрение, что и по спортивным скоро не будет. После массовой распродажи в «Монако» столичному клубу не должно составить труда вернуть трофей в столицу. Но в том-то и фокус, что ему внутренних побед мало – нужны внешние. А гегемония в национальной лиге повышению класса команды чаще мешает, нежели способствует.

Невероятные € 222 млн! Неймар и ещё 9 самых дорогих трансферов в истории
222 млн евро, поступившие на счёт «Барсы» для активации опции выкупа Неймара, — самая дорогая сделка в истории с двукратным преимуществом.

Месси – уже 30

Защитники Неймара усматривают в его решении не столько меркантильный, сколько профессиональный мотив. Якобы бразильцем двигало стремление наконец-то выйти из тени Месси. Если так, попахивает обыкновенным бегством, извините, если не сказать – малодушием.

В конце концов Лео уже не молод – 31-й год пошёл. Суаресу – столько же. Неймар на пять лет моложе – возраст позволял пару-тройку сезонов ещё потерпеть господство аргентинца, чтобы потом принять из его рук лидерское знамя, коль скоро не удаётся отобрать. Бразилец выбрал другой путь, посчитав, что в Париже у него будет больше шансов на «Золотой мяч».

Груз денег

Трудно представить, на каком уровне должен играть футболист, чтобы оправдать такие расходы на трансфер. Как минимум – инопланетном. Скидок на адаптацию никто Неймару делать не станет – от него будут ждать чудес с первого шага по французским газонам. Груз больших денег и завышенных ожиданий не одного большого мастера ломал. Ярчайший пример – соотечественник Неймара Денилсон. А тут деньги не просто большие – бешеные. Как с таким «жирным» контрактом сохранить прежнюю тягу к футболу – ещё один интересный вопрос. Допускаю, что ответа на него даже у Неймара в настоящее время нет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ПСЖ ФК Барселона Лионель Месси Луис Суарес Неймар
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
19:18 «ПСЖ» может отдать рекордные € 100 млн за вратаря Облака
19:06 Митрополит Варсонофий сообщил, что болеет за «Мордовию», «Спартак» и «Зенит»
19:04 Рыбусь: на ЧМ-2018 буду болеть за сборную России
19:03 Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана из-за травмы пропустит несколько месяцев
18:56 «Анжи» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд
18:52 «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в товарищеском матче
18:46 Митрополит Варсонофий: строительство арены «Зенита» завершили с Божьей помощью
18:22 Пресс-служба «Ростова»: «Анжи-Арена» к матчу готова, а вот поле…
18:13 Кокорин впервые был признан лучшим игроком месяца в «Зените»
18:06 Моуринью сообщил, что Марсьяль входит в его планы на следующий сезон
18:05 «Динамо» разгромило «Амкар» и вышло на первое место в молодёжном первенстве
18:04 Зидан согласен на трансфер Мбаппе, если «Реал» продаст одного из связки BBC
17:55 ЦСКА отдал Чернова в аренду «Уралу» до конца сезона
17:48 Тренер «Торпедо» В: отказываемся от обедов, чтобы деньги пошли «молодёжке»
17:47 Нигматуллин: А. Кержакову сейчас необходимо кидать камни в спартаковский огород
17:44 «Зенит» — «Спартак». Карпин назвал матч, который ему особенно приятно вспоминать
17:34 Кержаков: мне сказали: «Александр, вы нам не подходите как футболист»
17:26 РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов
17:24 Видео: топ-10 создателей голевых моментов
17:16 Робби Кин перешёл в клуб из чемпионата Индии
17:11 Кокорин призвал болельщиков прийти пораньше на матч «Зенит» — «Спартак»
17:10 Бывший главврач сборной России: на лечение Акинфеева уйдёт около двух недель
17:03 Кержаков: если бы дальше и не работал, денег хватило бы на всю жизнь
17:02 Гинер — о жеребьёвке ЛЧ: «Янг Бойз»? Я и «Ливерпулем» был бы доволен
17:02 «Халл Сити»: на пресс-конференции Слуцкий показал широкий спектр эмоций
16:59 Мата будет жертвовать один процент от зарплаты на благотворительность
16:58 «Альфа-Банк» вручил первый билет на ЧМ-2018 в рамках бонусной программы
16:52 Кержаков: с такой игрой, как у «Спартака», давно не становились чемпионами
16:49 Бышовец: российским клубам достались проходимые соперники
16:40 Защитник Бадштубер стал игроком «Штутгарта»
16:34 Фурсенко: поражение в ЛЕ мотивирует «Зенит» перед игрой со «Спартаком»
16:31 Неймар – в «ПСЖ»! Фото с презентации самого дорогого футболиста в мире
16:20 Ристич: считаю «Краснодар» фаворитом в матче с «Црвеной Звездой»
16:20 Витиньо: ЦСКА будет готов к противостоянию с «Янг Бойз» на все сто
16:14 Акинфееву предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану
16:13 Тренер «Янг Бойз» перед матчами с ЦСКА нашёл хорошую примету для своей команды
16:12 FIFPro — о трансфере Неймара: футбол стал частью избранной группы богатых клубов
16:07 Фурсенко: «Утрехт» – крепкий середнячок, но вполне проходимый
16:04 Защитник «Спартака» Таски вернулся в общую группу перед матчем с «Зенитом»
16:00 Васин: «Янг Бойз» — серьёзный соперник, швейцарцы обыграли киевское «Динамо»
15:56 Неймар: у «ПСЖ» есть потенциал, чтобы стать величайшим клубом в мире
15:54 Гончаренко: с «Наполи», «Севильей» и «Ливерпулем» ЦСКА пришлось бы крайне тяжело
15:44 Анюков обошёл Кержакова по числу матчей за «Зенит» и вышел на 4-е место в списке
15:29 Стало известно расписание матчей квалификационного раунда плей-офф ЛЧ
15:28 Неймар: просил Пике не публиковать пост о том, что я останусь в «Барселоне»
Все новости RSS
Партнерский контент