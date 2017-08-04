Бабло побеждает добро. Почему Неймар не прав, покинув «Барселону»

Бабло побеждает скуку. Почему Неймар прав, покинув «Барселону» Неймар рискнул, хотя мог до пенсии собирать деньги, голы и трофеи под прикрытием великих одноклубников. И в этом он круче даже Месси.

«Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток — а он нам фигвамы рисует!» — отчитывал неблагодарного соседа Шарика Матроскин в известном мультфильме. Неймар не со свалки и даже не из фавел попал на «Камп Ноу», но понять эмоции болельщиков, массово сжигающих сине-гранатовые майки с фамилией бразильца на спине, совсем не сложно. Ибо в «Барселоне» и во многом благодаря «Барселоне» Ней вырос из молодого, талантливого парня в поистине матёрого форварда, одну из ярчайших звёзд современности, а вместо благодарности та получила такой удар. Игрок бросил команду в тот момент, когда она, возможно, сильнее, чем когда бы то ни было, в нём нуждалась, в разгар игровой перестройки имени Вальверде, и поэтому в глазах футбольной Каталонии его поступок равносилен предательству. И это не единственная причина усомниться в правильности Неймарового решения. Суммируем основные.

Конец MSN

Можно до бесконечности спорить, кто круче, Месси или Роналду, но вряд ли кто-то станет отрицать, что барселонская тройка наступления была поистине бесподобной, возможно, лучшей в истории игры. Каталонские южноамериканцы не дублировали, а прекрасно дополняли друг друга, творили и наслаждались процессом. Другого такого атакующего кулака в футболе не было, нет и, возможно, не будет. Неймар разрушил это уникальное трио. Привилегии играть с выдающимися партнёрами предпочёл деньги. Да, большие. Немыслимые. Безумные. Но разве в «Барсе» он нищенствовал? Отнюдь. В финансовом отношении он, конечно, выиграл. Выиграет ли в спортивном, сомнительно. В репутационном – скорее потерял, чем приобрёл.

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«ПСЖ» – не суперклуб

На трибунах «Камп Ноу» не просто так начертан слоган: «Больше, чем клуб». Он действительно выдающийся. Топ. В мире таких раз-два и обчёлся. «Пари Сен-Жермен» к этой категории не относится. Катарские миллиарды повышают шансы команды встать в этот ряд, но отнюдь не гарантируют этого. «Манчестер Сити» сколько лет ломится в этот элитарный кружок – всё без толку. Лига чемпионов, по которой и измеряется величие клуба, «горожанам» не покоряется, хоть ты тресни. А потом, не факт, что завтра футбольная игрушка не наскучит шейхам, и карета не превратится в тыкву. За последнюю дюжину лет лишь пять команд нарушали гегемонию испанских грандов в главном турнире континента. Французских среди них не замечено.

Франция – не Испания

Поклонники других лиг иногда саркастично называют Примеру чемпионатом двух команд (хотя как минимум «Атлетико» с этим точно не согласится). О’кей, но какие это команды! Минимум два раза в год весь мир усаживается у телевизора в предвкушении «класико», самого знаменитого и кассового противоборства современного футбола. Франции такое и не снилось. По финансам «ПСЖ» уже нет равных в Лиге 1. Есть подозрение, что и по спортивным скоро не будет. После массовой распродажи в «Монако» столичному клубу не должно составить труда вернуть трофей в столицу. Но в том-то и фокус, что ему внутренних побед мало – нужны внешние. А гегемония в национальной лиге повышению класса команды чаще мешает, нежели способствует.

Невероятные € 222 млн! Неймар и ещё 9 самых дорогих трансферов в истории 222 млн евро, поступившие на счёт «Барсы» для активации опции выкупа Неймара, — самая дорогая сделка в истории с двукратным преимуществом.

Месси – уже 30

Защитники Неймара усматривают в его решении не столько меркантильный, сколько профессиональный мотив. Якобы бразильцем двигало стремление наконец-то выйти из тени Месси. Если так, попахивает обыкновенным бегством, извините, если не сказать – малодушием.

В конце концов Лео уже не молод – 31-й год пошёл. Суаресу – столько же. Неймар на пять лет моложе – возраст позволял пару-тройку сезонов ещё потерпеть господство аргентинца, чтобы потом принять из его рук лидерское знамя, коль скоро не удаётся отобрать. Бразилец выбрал другой путь, посчитав, что в Париже у него будет больше шансов на «Золотой мяч».

Груз денег

Трудно представить, на каком уровне должен играть футболист, чтобы оправдать такие расходы на трансфер. Как минимум – инопланетном. Скидок на адаптацию никто Неймару делать не станет – от него будут ждать чудес с первого шага по французским газонам. Груз больших денег и завышенных ожиданий не одного большого мастера ломал. Ярчайший пример – соотечественник Неймара Денилсон. А тут деньги не просто большие – бешеные. Как с таким «жирным» контрактом сохранить прежнюю тягу к футболу – ещё один интересный вопрос. Допускаю, что ответа на него даже у Неймара в настоящее время нет.