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Неймар, «ПСЖ»
Текст: Михаил Тяпков
Фото: Reuters

Бабло побеждает скуку. Почему Неймар прав, покинув «Барселону»

Неймар рискнул, хотя мог до пенсии собирать деньги, голы и трофеи под прикрытием великих одноклубников. И в этом он круче даже Месси.
4 августа 2017, пятница. 18:30 Футбол
Бабло побеждает добро. Почему Неймар не прав, покинув «Барселону»
Выиграв в финансовом отношении, Неймар сильно рискует проиграть в профессиональном.

Не раз говорил, что смотреть на «Барселону» чаще всего скучно. Слишком уж она идеальна. Идеальная клубная структура, идеальное следование игровой философии с Ла Масии до основного состава, идеальный имидж.

Большую часть сезона мы наблюдаем, как «Барса» резвится, раскатывая соперников с разницей в три мяча и более. И даже пара потерь очков подряд рассматривается под микроскопом – а может, это кризис? А может, идеальный механизм себя изжил? Но нет, даже не самые удачные сезоны, как предыдущий, заканчиваются с результатом, которым могут позавидовать даже многие топ-клубы. Вот и играть в таком клубе некоторым становится просто скучно. Даже у «Реала» есть и скандалы, и громкие назначения и отставки, регулярные «галактические трансферы» — в общем, те же регулярные 6:1 да 4:0 проходят веселее.

Помните историю Златана, который пытался расшевелить «Барсу», но не преуспел, поплатившись в итоге местом в составе и уходом? Даже плоть от плоти каталонцы и то в какой-то момент пресыщаются этим идеальным миром – Пеп Гвардиола, чтобы доказать, что он не тренер одной команды, ушёл, когда для этого не было никаких предпосылок. Раньше на этот шаг решился Райкард – и оказался как раз тренером одной команды. Не получилось и у Вальдеса. Но они хотя бы попытались. Как и Алвес, с которым Неймар в итоге встретится с «ПСЖ» — и это как раз более позитивный пример успешного разрыва с «триумфальной обыденностью», назовём это так.

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Большинство же в «Барселоне» всё устраивает – и идеальная система, и трофеи, и слава. От добра добра не ищут, особенно если ты воспитанник Ла Масии. И пусть хейтеры говорят, что даже Месси вне каталонского клуба не был бы таким великим, – кому какое дело, когда каждый год ты штампуешь голы, рекорды и титулы?

Но Неймар не воспитанник академии сине-гранатовых, не испанец и даже не аргентинец — он ветреный бразилец весёлого нрава. И ему не хочется вечно быть одним из в идеальной «Барсе», ждать ухода Месси на пенсию, коллекционировать голы и трофеи без шанса сорвать настоящий куш – стать главным героем, взять «Золотой мяч». Неймар – любитель покера. И сейчас он сыграл ва-банк, конечно, заранее забрав денежный выигрыш, но и поставив на кон немало – своё имя и свой успех.

Если Неймар не выиграет с «ПСЖ» Лигу чемпионов и «Золотой мяч», то его партия будет провальной. Он останется в футбольной истории всего лишь ещё одним трансферным рекордсменом — до тех пор, пока очередные шейхи не захотят удивить всех на ярмарке тщеславия и не купят кого-нибудь за 300 миллионов. Недоброжелатели скажут: так и надо ему, погнавшемуся за длинным евро (или риалом?). В Барселоне забудут с лёгким сердцем.

Риск стоимостью 30 млн евро в год плюс 40 млн подъёмных пресловутому «окружению» игрока во главе с отцом – благородное дело или нет? Тут каждый волен ответить себе сам. Конечно, история Неймара не имеет ничего общего со сказками, где бедняк продаёт последнее и ставит на кон судьбы. Но когда у тебя всё есть — слава, деньги, трофеи, – отказаться от этого бывает даже труднее, чем от последнего, что имеется у тебя за душой. Выйти из зоны комфорта, принять новый вызов, даже если он щедро оплачен, — не самый простой и не самый очевидный выбор, который заслуживает не только лучей проклятия за те деньги, которыми его «переманили» из великой «Барселоны».

Кстати, по-настоящему великими становятся футболисты, которых умеют не только любить, но и ненавидеть. И как Марадона со всеми его пороками по-прежнему опережает в рейтингах лучших игроков в истории «правильного» Месси, так и Неймар, если всё сложится, может замахнуться на место если не выше, то рядом с Пеле. В конце концов, ему только 25 лет, и при его переезде из «Сантоса» в «Барсу» скепсиса относительно его будущего было не меньше.

Так что ненавидьте его сколько угодно, но по мне так своим вчерашним переходом Неймар как раз выбрал не столько деньги, сколько именно футбол. Ведь зарабатывать их в «ПСЖ» всё же труднее, чем получать в «Барселоне» — другая ответственность, другой статус, другие задачи. Всё зависит только от тебя. Можно всю жизнь быть хорошим футболистом в компании великих. Неймар решил стать великим в компании хороших футболистов. И это тот выбор, который заслуживает уважения, сколько бы за него ни заплатили. Скажем, Месси, за которого парижско-катарские шейхи готовы были заплатить ещё больше, так и не рискнул.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПСЖ ФК Барселона Неймар
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