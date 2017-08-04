Где будет играть Неймар. Гид по чемпионату Франции

Будущий чемпион
«ПСЖ»
Весной Париж отхватил 1:6 от «Барселоны», а летом, будто в качестве мести, продолжил строить филиал «Барсы» у себя. К Марко Верратти, подходящему игроку для сине-гранатового стиля, добавили привереду Дани Алвеса и Неймара. Денег – не жалеть, на ФФП – плевать, «Барселону» – троллить в «Твиттере», своим новичкам – устраивать парад и представление на Эйфелевой башне: Париж чувствует футбольную вседозволенность.
Красивая жизнь «ПСЖ» нацелена на Лигу чемпионов, а успех во Франции рассматривают как и год назад: выиграем – будет приятно, не больше. Тем более что в новом сезоне шансы Парижа выглядят даже больше, чем год назад: в верхах таблицы ожидается мощнейшая плотность, но у «Марселя», «Лиона», «Бордо», «Ниццы», даже выигравшего золото «Монако» нет причин считать себя фаворитом в борьбе с Парижем.
Аргументы против чемпионства? Принимаю всего один – мои прогнозы. Два года назад была легендарная ставка на вылет «Лестера», а перед стартом прошлого французского сезона – фраза «Интрига в чемпионате Франции рождена мёртвой – чемпиону ещё не вручили кубок, но можно уже спокойно ставить все деньги на победу «ПСЖ» с Эмери, Крыховяком и Хесе». Последствия вы знаете, аргументация с Крыховяком и Хесе – идеальная.
2 команды, не согласных, что «ПСЖ» – чемпион
«Монако»
Продать Бенжамена Менди, Тьемуа Бакайоко и Бернарду Силву – слишком сильный удар по чемпионским амбициям. Однако деньги получилось потратить с умом: Менди заменит бюджетный вариант защитника со схожими функциями, Теренс Конголо из «Фейеноорда», Юри Тилеманс призван заткнуть брешь в центре (не заменить Бакайоко, нет – разные игроки с разными лучшими качествами). Сен-Максимен и Габриэль Бошилья добавят атаке глубины, плюс остались Фалькао и Мбаппе, плюс больше на себя возьмёт Тома Лемар. Плюс гений тренерской мысли, Леонарду Жардим, так никуда и не ушёл. Не всё так безнадёжно.
«Марсель»
Руди Гарсия выигрывал чемпионат Франции с «Лиллем», но на самом деле Гарсия – идеальный специалист по созданию классных, играющих команд, неспособных выигрывать трофеи. Такой была его «Рома»: яркой, говорливой, на словах отнимающей трон у «Ювентуса»… а потом попадавшей в затяжной штопор и включавшей режим самоуничтожения. В Марселе для Руди созданы идеальные условия: он подписывает игроков под свою схему 4-3-3 и философию, ему подвезли очень недооценённого форварда Валера Жермена и вот-вот подвезут Карлоса Бакку, в группе поддержки у него умницы Пайет и Товен, способные управлять игрой любого клуба Франции, а Фрэнк Маккорт безрассудно анонсирует «Марсель» будущим чемпионом. Скорее всего, римская история повторится – крутой футбол и серьёзные трудности в раздевалке, – но следить за таким «Марселем» веселее, чем за бедствующим.
5 самых крутых трансферов во Францию
Неймар («Барселона» – «ПСЖ»)
Даже не надо объяснять почему. А круче всего то, что мыльная опера с Неймаром таки закончилась.
Тиаго Майя («Сантос» – «Лилль»)
Полгода назад Майя был в бразильском шорт-листе Мирчи Луческу, но вместо опорника «Сантоса» в Санкт-Петербург приехал потерянный Эрнани, а Тиаго сам отказал «Зениту» и мотивировал отказ по-бразильски: «У меня было привлекательное предложение из России, но я пока не хочу играть в снегу». 20-летний опорный хавбек, дирижирующий атаками из глубины (57 передач за матч) и классно читающий игру (2,7 перехвата), был бы слишком жирным уловом для прошлогоднего «Зенита», бравшего всё, что плохо лежит. Теперь надеяться на прогресс гораздо проще – Марсело Бьельса любит такую молодёжь и таких опорников.
Мариано Диас («Реал Мадрид» – «Лион»)
Десяток лет назад «Лион» и Бернар Лякомб попали в учебник по ведению трансферной политики, а одним из постулатов было нежелание покупать чистых забивных нападающих – они стоят дороже других игроков на рынке. Даже после продажи Александра Ляказетта OL не отступил от стратегии, вытащив нового форварда из глубокого запаса «Реала». Пока в Мадриде вечный билет в состав выписан Кариму Бензема, Мариано делать там нечего, а «Лион» заткнул проблемную позицию перспективным игроком всего за 8 млн евро – от сделки выиграли все. Бернар Лякомб был бы в восторге.
Юри Тилеманс («Андерлехт» – «Монако»)
Ещё два года назад слухи отправляли Тилеманса во все топ-клубы Европы, но Юри начал с шага поменьше, выбрав новый, более качественный трамплин. В «Монако» он должен стать вторым Фабиньо, а переехать в княжество ему посоветовал Янник Феррейра-Карраско – тот отлично знает, как тренироваться у Леонарду Жардима. К своим 20 Тилеманс, желающий играть, как Зинедин Зидан, стал хавбеком, умеющим всё – идеальная покупка.
Луис Густаво («Вольфсбург» – «Марсель»)
Ласс Диарра в своих лучших традициях провёл один мощный сезон и забил на клуб, Кевин Стротман, за которым Руди Гарсия готов был идти в Рим пешком, не поехал – так что нового опорника «Марселю» пришлось искать в Германии. Луис Густаво знает всю Бундеслигу вдоль и поперёк, так что Гарсии пригодится его опыт играть низом, с умом, под давлением.
3 тренера, за чьей работой надо следить
Марсело Бьельса
Главный, кто заставит следить за Лигой 1 тактических гиков (да, и меня тоже). Бьельса давно слепил себе имидж сумасшедшего коуча, плюющего на деньги, ненавидящего мобильные телефоны, готового отрезать палец ради победы (прямая цитата) и думать о футболе 24 часа в сутки. «Лилль» – идеальный проект для Эль Локо: Луиш Кампуш, спортдир «Лилля», навёз под крыло Бьельсы толпу молодых игроков, которых Марсело обязательно сделает круче.
В «Марселе» Бьельса придумал главное изобретение Франции – бьелсамобиль: гольф-кар, захватывающий видео с тренировок и выводящий на экран расположение игроков. В «Лилле» ждите от Эль Локо новых изобретений.
Люсьен Фавр
Невероятный параноик, бросающийся объявлениями об отставке после каждой серии неудач, желающий работать только в зоне комфорта – вряд ли будет хоть один топ-тренер, кроме Фавра, подходящий под такое описание. Хлеб Фавра – брать середняков, выводить их в топ, попутно раскрывать любопытных игроков, а потом убегать, как только где-то начнёт подгорать. В «Ницце» Фавр смог совместить с командой буйный нрав Марио Балотелли, превратил Сери и Сиприена в топ-полузащитников Лиги 1, сделал Арно Суке одним из самых активных крайних защитников всей Европы, а главное, поднял «Ниццу» в Лигу чемпионов – всё идёт по плану.
Клаудио Раньери
В прошлом году «Нант» за половину сезона совершил мощнейший рывок с 19-го места на 7-е, стал играть на 1:0, а тренер Сержиу Консейсау сколотил традиционную португальскую команду прагматиков, но летом уехал в Португалию из-за болезни жены. Дело осталось незаконченным, но попало в добрые руки: Раньери умеет поднимать такие команды ещё выше. Хотя выше вроде как некуда.
5 игроков, которые внезапно вас очаруют
Иван Сантини («Кан»)
С такой фамилией, как у Сантини, играть только в чемпионате Франции – неудивительно, что в «Кане» хорват уже свой. В сборную Хорватии Иван попал только прошлым летом, преодолев череду испытаний: в 16 лет уехал в школу «Зальцбурга», узнал про смерть отца, получил травму на 8 месяцев, остался без контракта – и всё это в один временной промежуток. Но выбрался ведь, поднялся. В прошлогоднем «Кане» Сантини забил 15 мячей, часто огорчал грандов – треть голов положил «Ницце», «Марселю» и «Лиону», а по исследованиям университета SciSports, забивал самые важные мячи среди всех игроков в Европе. Говорят, теперь Сантини на перепутье – снова тащить из турнирного болота «Кан» или подниматься к претенденту на еврокубки.
Аллан Сен-Максимен («Монако»)
Ни один игрок в прошлом сезоне Лиги 1 не шёл в обводку так часто, как Сен-Максимен, сделавший 202 попытки дриблинга – для «десятки» такие цифры особенно удивительны. «Монако», продавший Бернарду Силву, рад вернуть в аренду такого игрока – как и португалец, Сен-Максимен будет идеально чувствовать себя в роли инсайда, постоянно уходящего с края в центр и открывающего Сидибе полную бровку.
Максим Лопес («Марсель»)
19-летний парень, выглядящий на 15 – один из тех, кто делает «Марсель» Гарсии особенно ярким. Ещё три года назад Марсело Бьельса приметил его на матче академии, но вообще не давал тренироваться с основой, тогда же Лопес съездил в лагерь «Ливерпуля» и услышал: «Всё, через пять лет ты будешь на месте Фила Коутиньо!». Лопес вежливо отказался, а в прошлом сезоне стал ключевым игроком «ОМ». «Десятка», подвинутая чуть глубже и не утратившая лоска – это всегда здорово.
Рияд Будебуз («Монпелье»)
Весной казалось, что сохранение Будебуза в Лиге 1 – сценарий из фантастики: мало кто в мире умеет обострять так, как алжирец. Вообще не шутка: Будебуз создал 117 голевых моментов (больше, чем кто-либо в Европе) и делал 3,5 ключевых передач за матч (лучший во Франции). Клубы АПЛ могли получить себе бюджетную версию Мареза, однако и новый сезон Будебуз начинает в «Монпелье». Немного забавно: Стив Мунье, раскрытый в прошлом чемпионате, уже собрал вещи и укатил из «Монпелье» в «Хаддерсфилд», а Будебуз – нет.
Арно Суке («Ницца»)
Суке – уже раскрытая звёздочка, но последить за ним нужно, чтобы оценить, в каком топ-клубе Арно окажется через год. Правый защитник «Ниццы» в прошлом сезоне записал 5 голевых передач, тратил 390 минут на гол или ассист (достойный результат для защитника), а в новом сезоне его вклад в игру «Ниццы» должен стать ещё больше. В домашней игре с «Аяксом» Суке напрягал фланг обороны голландцев своими постоянными рывками от центральной линии с передачами на ход – и так будет напрягать всех, весь сезон.
«Бордо»: Вукашин Йованович
«Дижон»: Седрик Ямбере
«Марсель»: Томаш Губочан
«Монако»: Ласина Траоре
«Монпелье»: Факундо Пирис
«Ренн»: Раис Мболи
10 вопросов, на которые ответит сезон
1. Какую причину Дани Алвес придумает, чтобы смыться из Парижа следующим летом, как смывался из «Барселоны» и «Ювентуса»?
2. Вопрос специально для тех, кто уверен, что на футболках Неймара удастся отбить трансфер: сколько футболок с «десяткой» «ПСЖ» нужно продать, чтобы отбить 222 млн евро?
3. Килиан Мбаппе – это точно вырванный из начала нулевых Тьерри Анри? Не сразит ли его синдром второго сезона?
4. Уедет ли куда-нибудь «новый Мбаппе»? Парадокс в том, что «новый Мбаппе» – Янн Карамо из «Кана» – неплох, но стоит в десяток раз меньше и старше «старого Мбаппе» на год.
5. В Le Classique на одном фланге встретятся Патрис Эвра и Дани Алвес – кто из старичков будет круче?
6. Фанат вязкого, кисельного футбола Кристоф Гальтье отдал пост главного тренера «Сент-Этьена» Оскару Гарсии, адепту 4-3-3 и стиля «Барселоны». Не слишком ли резкие перемены?
7. Сколько раз поднимется радуга над «Стадионом Единорога» («Стад де ля Ликорн»), где играет новичок Лиги 1 «Амьен»?
8. Кто быстрее: гепарды или атакующая тройка «Лиона» Депай – Фекир – Траоре?
9. Заставит ли хоть раз вспомнить о себе Гаэль Какута? В 2009-м француз считался бешеным талантом, а теперь от безысходности подписывается на четыре года с «Амьеном»: других вариантов, кажется, нет.
10. Сколько ещё молодёжи подарит нам Лига 1? В последние годы она стала мощнейшим конвейером по поставке талантов в топ-клубы. Новые Мбаппе, Дембеле и Ляфоны растут, пока старые ещё далеки даже от своего пика.