Где будет играть Неймар. Гид по чемпионату Франции

Сегодня стартует чемпионат Франции, и есть достаточно поводов следить за Лигой 1 – больше, чем один только Неймар.

Будущий чемпион

«ПСЖ»

Весной Париж отхватил 1:6 от «Барселоны», а летом, будто в качестве мести, продолжил строить филиал «Барсы» у себя. К Марко Верратти, подходящему игроку для сине-гранатового стиля, добавили привереду Дани Алвеса и Неймара. Денег – не жалеть, на ФФП – плевать, «Барселону» – троллить в «Твиттере», своим новичкам – устраивать парад и представление на Эйфелевой башне: Париж чувствует футбольную вседозволенность.

Красивая жизнь «ПСЖ» нацелена на Лигу чемпионов, а успех во Франции рассматривают как и год назад: выиграем – будет приятно, не больше. Тем более что в новом сезоне шансы Парижа выглядят даже больше, чем год назад: в верхах таблицы ожидается мощнейшая плотность, но у «Марселя», «Лиона», «Бордо», «Ниццы», даже выигравшего золото «Монако» нет причин считать себя фаворитом в борьбе с Парижем.

Аргументы против чемпионства? Принимаю всего один – мои прогнозы. Два года назад была легендарная ставка на вылет «Лестера», а перед стартом прошлого французского сезона – фраза «Интрига в чемпионате Франции рождена мёртвой – чемпиону ещё не вручили кубок, но можно уже спокойно ставить все деньги на победу «ПСЖ» с Эмери, Крыховяком и Хесе». Последствия вы знаете, аргументация с Крыховяком и Хесе – идеальная.

7 молодых игроков, ради которых нужно смотреть чемпионат Франции Чемпионат Франции не подарит нам чемпионской интриги, зато подарит поток молодёжи, за которой традиционно интересно наблюдать.

2 команды, не согласных, что «ПСЖ» – чемпион

«Монако»

Продать Бенжамена Менди, Тьемуа Бакайоко и Бернарду Силву – слишком сильный удар по чемпионским амбициям. Однако деньги получилось потратить с умом: Менди заменит бюджетный вариант защитника со схожими функциями, Теренс Конголо из «Фейеноорда», Юри Тилеманс призван заткнуть брешь в центре (не заменить Бакайоко, нет – разные игроки с разными лучшими качествами). Сен-Максимен и Габриэль Бошилья добавят атаке глубины, плюс остались Фалькао и Мбаппе, плюс больше на себя возьмёт Тома Лемар. Плюс гений тренерской мысли, Леонарду Жардим, так никуда и не ушёл. Не всё так безнадёжно.

«Марсель»

Руди Гарсия выигрывал чемпионат Франции с «Лиллем», но на самом деле Гарсия – идеальный специалист по созданию классных, играющих команд, неспособных выигрывать трофеи. Такой была его «Рома»: яркой, говорливой, на словах отнимающей трон у «Ювентуса»… а потом попадавшей в затяжной штопор и включавшей режим самоуничтожения. В Марселе для Руди созданы идеальные условия: он подписывает игроков под свою схему 4-3-3 и философию, ему подвезли очень недооценённого форварда Валера Жермена и вот-вот подвезут Карлоса Бакку, в группе поддержки у него умницы Пайет и Товен, способные управлять игрой любого клуба Франции, а Фрэнк Маккорт безрассудно анонсирует «Марсель» будущим чемпионом. Скорее всего, римская история повторится – крутой футбол и серьёзные трудности в раздевалке, – но следить за таким «Марселем» веселее, чем за бедствующим.

5 самых крутых трансферов во Францию

Неймар («Барселона» – «ПСЖ»)

Даже не надо объяснять почему. А круче всего то, что мыльная опера с Неймаром таки закончилась.

Почему Неймар надоел Пять важных причин.

Тиаго Майя («Сантос» – «Лилль»)

Полгода назад Майя был в бразильском шорт-листе Мирчи Луческу, но вместо опорника «Сантоса» в Санкт-Петербург приехал потерянный Эрнани, а Тиаго сам отказал «Зениту» и мотивировал отказ по-бразильски: «У меня было привлекательное предложение из России, но я пока не хочу играть в снегу». 20-летний опорный хавбек, дирижирующий атаками из глубины (57 передач за матч) и классно читающий игру (2,7 перехвата), был бы слишком жирным уловом для прошлогоднего «Зенита», бравшего всё, что плохо лежит. Теперь надеяться на прогресс гораздо проще – Марсело Бьельса любит такую молодёжь и таких опорников.

Мариано Диас («Реал Мадрид» – «Лион»)

Десяток лет назад «Лион» и Бернар Лякомб попали в учебник по ведению трансферной политики, а одним из постулатов было нежелание покупать чистых забивных нападающих – они стоят дороже других игроков на рынке. Даже после продажи Александра Ляказетта OL не отступил от стратегии, вытащив нового форварда из глубокого запаса «Реала». Пока в Мадриде вечный билет в состав выписан Кариму Бензема, Мариано делать там нечего, а «Лион» заткнул проблемную позицию перспективным игроком всего за 8 млн евро – от сделки выиграли все. Бернар Лякомб был бы в восторге.

Юри Тилеманс («Андерлехт» – «Монако»)

Ещё два года назад слухи отправляли Тилеманса во все топ-клубы Европы, но Юри начал с шага поменьше, выбрав новый, более качественный трамплин. В «Монако» он должен стать вторым Фабиньо, а переехать в княжество ему посоветовал Янник Феррейра-Карраско – тот отлично знает, как тренироваться у Леонарду Жардима. К своим 20 Тилеманс, желающий играть, как Зинедин Зидан, стал хавбеком, умеющим всё – идеальная покупка.

Луис Густаво («Вольфсбург» – «Марсель»)

Ласс Диарра в своих лучших традициях провёл один мощный сезон и забил на клуб, Кевин Стротман, за которым Руди Гарсия готов был идти в Рим пешком, не поехал – так что нового опорника «Марселю» пришлось искать в Германии. Луис Густаво знает всю Бундеслигу вдоль и поперёк, так что Гарсии пригодится его опыт играть низом, с умом, под давлением.

3 тренера, за чьей работой надо следить

Марсело Бьельса

Главный, кто заставит следить за Лигой 1 тактических гиков (да, и меня тоже). Бьельса давно слепил себе имидж сумасшедшего коуча, плюющего на деньги, ненавидящего мобильные телефоны, готового отрезать палец ради победы (прямая цитата) и думать о футболе 24 часа в сутки. «Лилль» – идеальный проект для Эль Локо: Луиш Кампуш, спортдир «Лилля», навёз под крыло Бьельсы толпу молодых игроков, которых Марсело обязательно сделает круче.

Деньги любят тишину. Самая необычная трансферная кампания этого лета «Лилль» этим летом потратил уже 65 млн евро. Разбираемся, кто и как во Франции строит ещё один суперклуб.

В «Марселе» Бьельса придумал главное изобретение Франции – бьелсамобиль: гольф-кар, захватывающий видео с тренировок и выводящий на экран расположение игроков. В «Лилле» ждите от Эль Локо новых изобретений.

Люсьен Фавр

Невероятный параноик, бросающийся объявлениями об отставке после каждой серии неудач, желающий работать только в зоне комфорта – вряд ли будет хоть один топ-тренер, кроме Фавра, подходящий под такое описание. Хлеб Фавра – брать середняков, выводить их в топ, попутно раскрывать любопытных игроков, а потом убегать, как только где-то начнёт подгорать. В «Ницце» Фавр смог совместить с командой буйный нрав Марио Балотелли, превратил Сери и Сиприена в топ-полузащитников Лиги 1, сделал Арно Суке одним из самых активных крайних защитников всей Европы, а главное, поднял «Ниццу» в Лигу чемпионов – всё идёт по плану.

Клаудио Раньери

В прошлом году «Нант» за половину сезона совершил мощнейший рывок с 19-го места на 7-е, стал играть на 1:0, а тренер Сержиу Консейсау сколотил традиционную португальскую команду прагматиков, но летом уехал в Португалию из-за болезни жены. Дело осталось незаконченным, но попало в добрые руки: Раньери умеет поднимать такие команды ещё выше. Хотя выше вроде как некуда.

5 игроков, которые внезапно вас очаруют

Иван Сантини («Кан»)

С такой фамилией, как у Сантини, играть только в чемпионате Франции – неудивительно, что в «Кане» хорват уже свой. В сборную Хорватии Иван попал только прошлым летом, преодолев череду испытаний: в 16 лет уехал в школу «Зальцбурга», узнал про смерть отца, получил травму на 8 месяцев, остался без контракта – и всё это в один временной промежуток. Но выбрался ведь, поднялся. В прошлогоднем «Кане» Сантини забил 15 мячей, часто огорчал грандов – треть голов положил «Ницце», «Марселю» и «Лиону», а по исследованиям университета SciSports, забивал самые важные мячи среди всех игроков в Европе. Говорят, теперь Сантини на перепутье – снова тащить из турнирного болота «Кан» или подниматься к претенденту на еврокубки.

Аллан Сен-Максимен («Монако»)

Ни один игрок в прошлом сезоне Лиги 1 не шёл в обводку так часто, как Сен-Максимен, сделавший 202 попытки дриблинга – для «десятки» такие цифры особенно удивительны. «Монако», продавший Бернарду Силву, рад вернуть в аренду такого игрока – как и португалец, Сен-Максимен будет идеально чувствовать себя в роли инсайда, постоянно уходящего с края в центр и открывающего Сидибе полную бровку.

Максим Лопес («Марсель»)

19-летний парень, выглядящий на 15 – один из тех, кто делает «Марсель» Гарсии особенно ярким. Ещё три года назад Марсело Бьельса приметил его на матче академии, но вообще не давал тренироваться с основой, тогда же Лопес съездил в лагерь «Ливерпуля» и услышал: «Всё, через пять лет ты будешь на месте Фила Коутиньо!». Лопес вежливо отказался, а в прошлом сезоне стал ключевым игроком «ОМ». «Десятка», подвинутая чуть глубже и не утратившая лоска – это всегда здорово.

Рияд Будебуз («Монпелье»)

Весной казалось, что сохранение Будебуза в Лиге 1 – сценарий из фантастики: мало кто в мире умеет обострять так, как алжирец. Вообще не шутка: Будебуз создал 117 голевых моментов (больше, чем кто-либо в Европе) и делал 3,5 ключевых передач за матч (лучший во Франции). Клубы АПЛ могли получить себе бюджетную версию Мареза, однако и новый сезон Будебуз начинает в «Монпелье». Немного забавно: Стив Мунье, раскрытый в прошлом чемпионате, уже собрал вещи и укатил из «Монпелье» в «Хаддерсфилд», а Будебуз – нет.

Арно Суке («Ницца»)

Суке – уже раскрытая звёздочка, но последить за ним нужно, чтобы оценить, в каком топ-клубе Арно окажется через год. Правый защитник «Ниццы» в прошлом сезоне записал 5 голевых передач, тратил 390 минут на гол или ассист (достойный результат для защитника), а в новом сезоне его вклад в игру «Ниццы» должен стать ещё больше. В домашней игре с «Аяксом» Суке напрягал фланг обороны голландцев своими постоянными рывками от центральной линии с передачами на ход – и так будет напрягать всех, весь сезон.

Игроки из РФПЛ во французских клубах



«Бордо»: Вукашин Йованович

«Дижон»: Седрик Ямбере

«Марсель»: Томаш Губочан

«Монако»: Ласина Траоре

«Монпелье»: Факундо Пирис

«Ренн»: Раис Мболи

10 вопросов, на которые ответит сезон

1. Какую причину Дани Алвес придумает, чтобы смыться из Парижа следующим летом, как смывался из «Барселоны» и «Ювентуса»?

2. Вопрос специально для тех, кто уверен, что на футболках Неймара удастся отбить трансфер: сколько футболок с «десяткой» «ПСЖ» нужно продать, чтобы отбить 222 млн евро?

3. Килиан Мбаппе – это точно вырванный из начала нулевых Тьерри Анри? Не сразит ли его синдром второго сезона?

4. Уедет ли куда-нибудь «новый Мбаппе»? Парадокс в том, что «новый Мбаппе» – Янн Карамо из «Кана» – неплох, но стоит в десяток раз меньше и старше «старого Мбаппе» на год.

Неизвестный 19-летний парень – это новый 18-летний парень. Что-что? Что не так с трансферами. Разбираем на примере «нового Мбаппе».

5. В Le Classique на одном фланге встретятся Патрис Эвра и Дани Алвес – кто из старичков будет круче?

6. Фанат вязкого, кисельного футбола Кристоф Гальтье отдал пост главного тренера «Сент-Этьена» Оскару Гарсии, адепту 4-3-3 и стиля «Барселоны». Не слишком ли резкие перемены?

7. Сколько раз поднимется радуга над «Стадионом Единорога» («Стад де ля Ликорн»), где играет новичок Лиги 1 «Амьен»?

8. Кто быстрее: гепарды или атакующая тройка «Лиона» Депай – Фекир – Траоре?

9. Заставит ли хоть раз вспомнить о себе Гаэль Какута? В 2009-м француз считался бешеным талантом, а теперь от безысходности подписывается на четыре года с «Амьеном»: других вариантов, кажется, нет.

10. Сколько ещё молодёжи подарит нам Лига 1? В последние годы она стала мощнейшим конвейером по поставке талантов в топ-клубы. Новые Мбаппе, Дембеле и Ляфоны растут, пока старые ещё далеки даже от своего пика.