175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Иван Тричковски – герой «Спартака»
Текст: Антон Михашенок
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Человек, который изменил всё. Как Иван Тричковски провёл год

4 августа 2016 года македонец Иван Тричковски положил начало чемпионской истории московского «Спартака».
4 августа 2017, пятница. 22:10 Футбол

4 августа 2016-го. «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Как же так-то, ребята? Как такое произойти-то могло?». Комментатор Юрий Розанов начал охать ещё в момент, когда прошла передача из глубины, а Иван Тричковски рванул в коридор между двумя защитниками «Спартака». Дальнейшее – уже часть истории: македонец бьёт под Артёма Реброва, свалка из кипрского интернационала тел у углового флага, финальный свисток. АЕК из Ларнаки проходит дальше, «Спартак» вылетает из Лиги Европы.

5 августа 2016-го. Первое необратимое изменение, вызванное голом Тричковски, – почти как в «И грянул гром» Брэдбери. Дмитрий Аленичев отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

17 августа 2016-го. «Спартак» прекратил поиски нового главного тренера. Им стал итальянец Массимо Каррера, только-только приехавший в Россию ассистировать Аленичеву. Первоначально скептическое настроение болельщиков быстро сменилось симпатией к эмоциональному итальянцу, который заставлял игроков вырывать победы на зубах и благодарить тренера сразу на двух языках – итальянском и русском матерном.

16 сентября 2016-го. Иван Тричковски давно забыл о существовании «Спартака», но его умение забивать в важных матчах никуда не делось. Македонец открывает счёт в дерби с «Анартосисом», но матч больше всего запоминается невероятным промахом бразильца Алвеса, который бил с трёх метров по пустым воротам, но чуть не сломал перекладину.

23 октября 2016-го. Македонец кидает два мяча АЕЗ, его команда снова побеждает крупно. На той же неделе изменённый футболистом «Спартак» выносит ЦСКА в дерби и окончательно утверждается в статусе претендента на чемпионство.

3 января 2017-го. Будущая легенда «Спартака», оказывается, умеет забивать не только важные и очень красивые мячи. В игре с «Аполлоном» Тричковски бьёт через себя и пробивает вратаря, но делает это из офсайда размером с половину Кипра. «Аполлон» к тому времени ведёт — 3:0, а судьи, засмотревшись на красивый удар, не фиксируют вне игры. Игроки «Аполлона» справедливо предлагают судейской бригаде сходить к окулисту, но после трёхминутных споров гол всё же засчитывается. Чтобы никому не было обидно, матч так и заканчивается – 3:1.

18 января 2017-го. Пока «Спартак» пыхтит на последних сборах перед титулом, Тричковски унижает «Кармиотису» в Кубке Кипра. Хет-трик и голевая передача – эта македонская машина придумана для кубковых турниров.

19 февраля 2017-го. Так, гол через себя уже есть, страница в историю далёкого русского клуба скоро будет вписана. Что ещё сделать? Конечно, исполнить пенальти паненкой. Жертвой становится «Омония», Тричковски в этом сезоне беспощаден к вратарям.

18 марта 2017-го. Но раз уж строить по-настоящему легендарный сезон, то не обойтись и без злодеяния. На 30-й минуте матча с тем же «Аполлоном» АЕК получает право на угловой. Аргентинский опорник «Аполлона» Эстебан Сакетти незаметно для судьи бьёт Тричковски локтем в солнечное сплетение, македонец срывается и лупит обидчика кулаком. Не сказать, что удар был нокаутирующим, но Сакетти падает так, будто больше не сможет передвигаться без посторонней помощи, и арбитр изгоняет нападающего с поля. Воистину, судейство матчей «Аполлона» и АЕК – очень специфическая история.

23 марта 2017-го. Впервые за полтора года Иван Тричковски выходит на поле в майке сборной Македонии. Возвращение в главную команду страны македонец отмечает голевой передачей в матче с Лихтенштейном. Гол, спродюсированный Тричковски, становится победным для сборной.

30 апреля 2017-го. Пока Тричковски отбывает дисквалификацию, «Спартак» раскидывает соперников по сторонам и к дерби с ЦСКА имеет примерно 90-процентные шансы на чемпионство. Гостевое дерби «Спартак» выигрывает, после матча красно-белых фанатов надолго запирают на гостевой трибуне, и они начинают сочинять песни в честь македонского героя.

6 мая 2017 года. «Спартак» — чемпион!

7 мая 2017-го. Иван Тричковски в интервью «Р-Спорт» поздравляет «Спартак» с победой в Премьер-Лиге: «Честно скажу, был удивлен, что фанаты такого клуба обо мне помнят. Удивлен и тому, что вспоминают добрым словом, все-таки я забил гол в ворота их команды и они вылетели из Лиги Европы.

Это потрясающе! Желаю всем спартаковцам насладиться этим моментом, поскольку и болельщики, и игроки, и клуб это заслужили. У «Спартака» потрясающий тренер, без него они не были бы на первом месте, а фанаты – лучшие в России».

12 мая 2017-го. После всех подвигов Тричковски не имел возможности не быть выбранным в сборную сезона чемпионата Кипра. Его голы позволили АЕК снова отобраться в Лигу Европы – на счастье «Спартака», клуб играет в Лиге чемпионов.

3 августа 2017-го. После уверенной победы (2:0) на Кипре АЕК ехал в Минск с солидным преимуществом, но в начале второго тайма «Динамо» получило шанс на спасение. Кто сфолил в своей штрафной? Естественно, герой отборочных стадий этого еврокубка, вернувшийся помогать защитникам.

4 августа 2017-го. Как и год назад, Иван Тричковски с АЕК попадает в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Жеребьёвка отправляет легенду «Спартака» противостоять «Виктории Пльзень». История повторяется до деталей: в прошлом году после «Спартака» киприотам выпал другой чешский клуб, «Слован». Тогда пройти чехов Тричковски и его команде не удалось, теперь – новая возможность.

Фото: Александр Мысякин
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 42
Теги
ФК Спартак Иван Тричковски
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
00:08 Трансфер Аскасибара в «Зенит» может не состояться
4 августа 2017, пятница
23:57 Фернандо перешёл из «Манчестер Сити» в «Галатасарай»
23:47 Роналду в суде: у меня не было проблем в Англии, поэтому я хочу вернуться туда
23:39 «Монако» выиграл у «Тулузы», дважды уступая в счёте по ходу матча
23:38 Резидент Comedy Club Сергеич пригласил болельщиков «Динамо» на матч с «Амкаром»
23:28 «Анжи» — «Ростов» — 0:1. Видеообзор матча
23:17 «Милан» уладил финансовые проблемы с регистрацией Бонуччи и Бильи
23:08 Неймар провёл первую тренировку в составе «ПСЖ»
22:53 Клопп — о «Хоффенхайме»: когда вы четвёртые в Бундеслиге, вы сильная команда
22:50 «Барселона» не смогла обыграть 14-ю команду Сегунды в товарищеском матче
22:37 Эриксен: почти все клубы Европы будут равняться на «Ювентус»
22:23 Кучук: новички «Ростова» всё понимают с первого взгляда
22:22 «Верона» подписала контракт с бывшим защитником «Ювентуса» Касересом
22:17 Дзюба: приходите на матч «Зенит» — «Спартак» пораньше, чтобы проводить Кержакова
22:08 Конте заявил, что «Челси» не намерен расставаться с Азаром
22:02 Кучук: игра «Анжи» — «Ростов» шла до первой ошибки. Мы забили, нам повезло
22:01 Засеев: «Уфа» готовится к матчу с «Ахматом» как к настоящему бою
22:00 Григорян: детская ошибка стоила «Анжи» гола в матче с «Ростовом»
21:50 Гол Дядюна принёс «Ростову» победу над «Анжи»
21:37 Спортивный директор «Ромы»: переход Неймара создаёт чувство дискомфорта и страха
21:30 Дзюба: Кержаков — наш русский бомбардир, из спорта вместе с ним уходит эпоха
21:25 Дзюба: половина фанатов «Спартака» заслужили титул, другая половина — сектанты
21:20 Ерохин: никаких проблем с общением в «Зените» конкуренция не создаёт
21:14 Конте: важно, что в «Челси» знают моё мнение по поводу количества новых игроков
20:55 Созин: ЦСКА – в одной весовой категории с «Янг Бойз»
20:52 «Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве
20:50 УЕФА накажет «Легию» за баннер фанатов в честь погибших в Варшавском восстании
20:45 Макгиди: тренер «Спартака» дымил как паровоз, да там все игроки курят!
20:42 «Анжи» — «Ростов»: Дядюн забил первый гол с апреля 2015 года
20:30 Гвардиола: «Манчестер Сити» приобрёл молодых игроков, но нам нужно что-то ещё
20:26 Семак: «Уфе» будет сложно закрепиться на позициях, учитывая уровень соперников
20:18 В дортмундской «Боруссии» не переживают по поводу слухов об уходе Дембеле
20:16 Луческу: все понимают, что Арда Туран нужен сборной Турции
20:08 Галицкий попросил не переименовывать в его честь улицу в Краснодаре
19:58 Кучук: скоро увидим Бухарова на поле
19:54 Григорян: «Ростов» ни разу не побеждал на арене «Анжи»? Подняли мне настроение
19:54 Наставник «Црвены Звезды»: мы можем пройти «Краснодар» в Лиге Европы
19:41 Радимов: не советую Панову в одиночестве идти по Невскому в шарфе «Спартака»!
19:38 Пашалич: сначала хотел взять в «Спартаке» номер 80
19:29 Капитан «Утрехта»: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов
19:25 Пашалич: кто-то думает, что «Спартак» — шаг назад, но в России отличный футбол
19:24 Наставник «Утрехта» — о «Зените»: имя нашего соперника говорит о многом
19:18 «ПСЖ» провёл встречу с агентом Облака и может отдать за него € 100 млн
19:06 Митрополит Варсонофий сообщил, что болеет за «Мордовию», «Спартак» и «Зенит»
19:04 Рыбусь: на ЧМ-2018 буду болеть за сборную России
Все новости RSS
Партнерский контент