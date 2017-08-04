Человек, который изменил всё. Как Иван Тричковски провёл год

4 августа 2016-го. «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Как же так-то, ребята? Как такое произойти-то могло?». Комментатор Юрий Розанов начал охать ещё в момент, когда прошла передача из глубины, а Иван Тричковски рванул в коридор между двумя защитниками «Спартака». Дальнейшее – уже часть истории: македонец бьёт под Артёма Реброва, свалка из кипрского интернационала тел у углового флага, финальный свисток. АЕК из Ларнаки проходит дальше, «Спартак» вылетает из Лиги Европы.

5 августа 2016-го. Первое необратимое изменение, вызванное голом Тричковски, – почти как в «И грянул гром» Брэдбери. Дмитрий Аленичев отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

17 августа 2016-го. «Спартак» прекратил поиски нового главного тренера. Им стал итальянец Массимо Каррера, только-только приехавший в Россию ассистировать Аленичеву. Первоначально скептическое настроение болельщиков быстро сменилось симпатией к эмоциональному итальянцу, который заставлял игроков вырывать победы на зубах и благодарить тренера сразу на двух языках – итальянском и русском матерном.



16 сентября 2016-го. Иван Тричковски давно забыл о существовании «Спартака», но его умение забивать в важных матчах никуда не делось. Македонец открывает счёт в дерби с «Анартосисом», но матч больше всего запоминается невероятным промахом бразильца Алвеса, который бил с трёх метров по пустым воротам, но чуть не сломал перекладину.

23 октября 2016-го. Македонец кидает два мяча АЕЗ, его команда снова побеждает крупно. На той же неделе изменённый футболистом «Спартак» выносит ЦСКА в дерби и окончательно утверждается в статусе претендента на чемпионство.

3 января 2017-го. Будущая легенда «Спартака», оказывается, умеет забивать не только важные и очень красивые мячи. В игре с «Аполлоном» Тричковски бьёт через себя и пробивает вратаря, но делает это из офсайда размером с половину Кипра. «Аполлон» к тому времени ведёт — 3:0, а судьи, засмотревшись на красивый удар, не фиксируют вне игры. Игроки «Аполлона» справедливо предлагают судейской бригаде сходить к окулисту, но после трёхминутных споров гол всё же засчитывается. Чтобы никому не было обидно, матч так и заканчивается – 3:1.

18 января 2017-го. Пока «Спартак» пыхтит на последних сборах перед титулом, Тричковски унижает «Кармиотису» в Кубке Кипра. Хет-трик и голевая передача – эта македонская машина придумана для кубковых турниров.

19 февраля 2017-го. Так, гол через себя уже есть, страница в историю далёкого русского клуба скоро будет вписана. Что ещё сделать? Конечно, исполнить пенальти паненкой. Жертвой становится «Омония», Тричковски в этом сезоне беспощаден к вратарям.



18 марта 2017-го. Но раз уж строить по-настоящему легендарный сезон, то не обойтись и без злодеяния. На 30-й минуте матча с тем же «Аполлоном» АЕК получает право на угловой. Аргентинский опорник «Аполлона» Эстебан Сакетти незаметно для судьи бьёт Тричковски локтем в солнечное сплетение, македонец срывается и лупит обидчика кулаком. Не сказать, что удар был нокаутирующим, но Сакетти падает так, будто больше не сможет передвигаться без посторонней помощи, и арбитр изгоняет нападающего с поля. Воистину, судейство матчей «Аполлона» и АЕК – очень специфическая история.

23 марта 2017-го. Впервые за полтора года Иван Тричковски выходит на поле в майке сборной Македонии. Возвращение в главную команду страны македонец отмечает голевой передачей в матче с Лихтенштейном. Гол, спродюсированный Тричковски, становится победным для сборной.

30 апреля 2017-го. Пока Тричковски отбывает дисквалификацию, «Спартак» раскидывает соперников по сторонам и к дерби с ЦСКА имеет примерно 90-процентные шансы на чемпионство. Гостевое дерби «Спартак» выигрывает, после матча красно-белых фанатов надолго запирают на гостевой трибуне, и они начинают сочинять песни в честь македонского героя.

6 мая 2017 года. «Спартак» — чемпион!

7 мая 2017-го. Иван Тричковски в интервью «Р-Спорт» поздравляет «Спартак» с победой в Премьер-Лиге: «Честно скажу, был удивлен, что фанаты такого клуба обо мне помнят. Удивлен и тому, что вспоминают добрым словом, все-таки я забил гол в ворота их команды и они вылетели из Лиги Европы.

Это потрясающе! Желаю всем спартаковцам насладиться этим моментом, поскольку и болельщики, и игроки, и клуб это заслужили. У «Спартака» потрясающий тренер, без него они не были бы на первом месте, а фанаты – лучшие в России».



12 мая 2017-го. После всех подвигов Тричковски не имел возможности не быть выбранным в сборную сезона чемпионата Кипра. Его голы позволили АЕК снова отобраться в Лигу Европы – на счастье «Спартака», клуб играет в Лиге чемпионов.



3 августа 2017-го. После уверенной победы (2:0) на Кипре АЕК ехал в Минск с солидным преимуществом, но в начале второго тайма «Динамо» получило шанс на спасение. Кто сфолил в своей штрафной? Естественно, герой отборочных стадий этого еврокубка, вернувшийся помогать защитникам.



4 августа 2017-го. Как и год назад, Иван Тричковски с АЕК попадает в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Жеребьёвка отправляет легенду «Спартака» противостоять «Виктории Пльзень». История повторяется до деталей: в прошлом году после «Спартака» киприотам выпал другой чешский клуб, «Слован». Тогда пройти чехов Тричковски и его команде не удалось, теперь – новая возможность.