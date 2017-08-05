На багаже Бердыева «Ростов» снова победил. Главное — в обзоре дня

ЦСКА в квалификационном раунде плей-офф ЛЧ сыграет с «Янг Бойз»
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. В её ходе определились пары, которые поведут борьбу за выход в групповой этап самого престижного евротурнира.
Стало известно, что московский ЦСКА на этой стадии соревнований будет противостоять «Янг Бойз».
Первый матч в Швейцарии состоится 15/16 августа, ответная игра в Москве запланирована на 22/23 августа. 10 победителей раунда плей-офф присоединятся на групповом этапе к 22 клубам, которые получили автоматический пропуск в основную сетку. Жеребьёвка группового этапа состоится 24 августа.
За выход в групповой этап Лиги Европы «Зенит» поборется с «Утрехтом»
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. В её ходе определились пары, которые поведут борьбу за выход в групповой этап турнира.
Стало известно, что «Зенит» на этой стадии соревнований встретится с «Утрехтом». Первый матч состоится 17 августа в Нидерландах, ответный, в Санкт-Петербурге, запланирован на 24 августа.
«Краснодару» будет противостоять «Црвена Звезда». Первый матч состоится 17 августа в Сербии, ответный, в Краснодаре, запланирован на 24 августа.
22 победителя выйдут в групповой этап, где присоединятся к 16 командам с автоматическим пропуском в эту стадию и 10 проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьёвка группового этапа состоится 25 августа в Монако.
Гол Дядюна принёс «Ростову» победу над «Анжи»
В матче 4-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске встречались «Анжи» и «Ростов». Подопечные Леонида Кучука победили со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 19-й минуте. Алексей Солосин после мощного удара с дальней дистанции не смог зафиксировать мяч и отбил его прямо на ногу Владимиру Дядюну, чьё добивание оказалось точным. Для Дядюна этот гол стал первым с апреля 2015 года.
В таблице РФПЛ «Ростов» (7 очков) располагается на четвёртой строчке, «Анжи» (3) занимает 11-е место.
Акинфееву предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану
В результате проведённого медицинского обследования капитану московского ЦСКА Игорю Акинфееву подтверждён предварительный диагноз: травма капсульно-связочного аппарата левого колена.
Акинфеев получил повреждение во время встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0) в Москве. Голкипер красно-синих дважды по ходу второго тайма оказывался на газоне из-за боли в колене.
«По рекомендации врачей в ближайшие дни ему предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану», — сообщается на официальном сайте столичной команды.
Полузащитник «Атлетико» Краневиттер пройдёт медосмотр для «Зенита»
Полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер близок к переходу в «Зенит». По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 24-летний футболист согласился на переход в российский клуб. Ожидается, что 5 августа аргентинец пройдёт медицинское обследование для «Зенита», после чего с ним будет подписан контракт.
Ранее сообщалось, что Краневиттер может подписать с «Зенитом» четырёхлетний контракт. Матиас также входил в сферу интересов московского «Спартака», итальянской «Фиорентины» и турецкого «Галатасарая». «Атлетико» готов его продать приблизительно за € 8 млн.
ЦСКА отдал Чернова в аренду «Уралу» до конца сезона
Защитник ЦСКА Никита Чернов продолжит сезон в «Урале». Арендное соглашение с клубом из Екатеринбурга действует до конца сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте «армейцев».
Прошлый сезон Чернов провёл на правах аренды в «Енисее». 21-летний футболист провёл 28 матчей за красноярскую команду в Футбольной национальной лиге и не отметился результативными действиями. За первую команду ЦСКА Чернов провёл три официальных матча в Кубке России в сезонах-2014/15 и 2015/16, где также не забивал голов.
Кокорин впервые был признан лучшим игроком месяца в «Зените»
Болельщики «Зенита» признали нападающего Александра Кокорина лучшим игроком команды по итогам июля. В течение первого месяца сезона 26-летний футболист принял участие в пяти матчах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Второе место по итогам голосования занял вратарь Андрей Лунёв, третье — защитник Доменико Кришито.
Награда стала для Кокорина первой за три сезона в «Зените». В общей сложности нападающий провёл за сине-бело-голубых 56 матчей, забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач.