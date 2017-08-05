На багаже Бердыева «Ростов» снова победил. Главное — в обзоре дня

ЦСКА в квалификационном раунде плей-офф ЛЧ сыграет с «Янг Бойз»



В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. В её ходе определились пары, которые поведут борьбу за выход в групповой этап самого престижного евротурнира.



Стало известно, что московский ЦСКА на этой стадии соревнований будет противостоять «Янг Бойз».

Первый матч в Швейцарии состоится 15/16 августа, ответная игра в Москве запланирована на 22/23 августа. 10 победителей раунда плей-офф присоединятся на групповом этапе к 22 клубам, которые получили автоматический пропуск в основную сетку. Жеребьёвка группового этапа состоится 24 августа.

Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги В Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ и ЛЕ. ЦСКА сыграет с «Янг Бойз». «Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников.

За выход в групповой этап Лиги Европы «Зенит» поборется с «Утрехтом»



В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. В её ходе определились пары, которые поведут борьбу за выход в групповой этап турнира.



Стало известно, что «Зенит» на этой стадии соревнований встретится с «Утрехтом». Первый матч состоится 17 августа в Нидерландах, ответный, в Санкт-Петербурге, запланирован на 24 августа.

«Краснодару» будет противостоять «Црвена Звезда». Первый матч состоится 17 августа в Сербии, ответный, в Краснодаре, запланирован на 24 августа.



22 победителя выйдут в групповой этап, где присоединятся к 16 командам с автоматическим пропуском в эту стадию и 10 проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьёвка группового этапа состоится 25 августа в Монако.

«Олд бойз» Березуцкие и Игнашевич VS «Янг Бойз». Соперники наших в ЛЧ и ЛЕ За выход в группу Лиги чемпионов ЦСКА сразится с «Янг Бойз». В Лиге Европы «Зениту» и «Краснодару» достались «Утрехт» и «Црвена Звезда».

Гол Дядюна принёс «Ростову» победу над «Анжи»

В матче 4-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске встречались «Анжи» и «Ростов». Подопечные Леонида Кучука победили со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 19-й минуте. Алексей Солосин после мощного удара с дальней дистанции не смог зафиксировать мяч и отбил его прямо на ногу Владимиру Дядюну, чьё добивание оказалось точным. Для Дядюна этот гол стал первым с апреля 2015 года.



В таблице РФПЛ «Ростов» (7 очков) располагается на четвёртой строчке, «Анжи» (3) занимает 11-е место.

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Акинфееву предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану



В результате проведённого медицинского обследования капитану московского ЦСКА Игорю Акинфееву подтверждён предварительный диагноз: травма капсульно-связочного аппарата левого колена.

Акинфеев получил повреждение во время встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0) в Москве. Голкипер красно-синих дважды по ходу второго тайма оказывался на газоне из-за боли в колене.



«По рекомендации врачей в ближайшие дни ему предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану», — сообщается на официальном сайте столичной команды.

Полузащитник «Атлетико» Краневиттер пройдёт медосмотр для «Зенита»



Полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер близок к переходу в «Зенит». По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 24-летний футболист согласился на переход в российский клуб. Ожидается, что 5 августа аргентинец пройдёт медицинское обследование для «Зенита», после чего с ним будет подписан контракт.



Ранее сообщалось, что Краневиттер может подписать с «Зенитом» четырёхлетний контракт. Матиас также входил в сферу интересов московского «Спартака», итальянской «Фиорентины» и турецкого «Галатасарая». «Атлетико» готов его продать приблизительно за € 8 млн.

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ЦСКА отдал Чернова в аренду «Уралу» до конца сезона



Защитник ЦСКА Никита Чернов продолжит сезон в «Урале». Арендное соглашение с клубом из Екатеринбурга действует до конца сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте «армейцев».

Прошлый сезон Чернов провёл на правах аренды в «Енисее». 21-летний футболист провёл 28 матчей за красноярскую команду в Футбольной национальной лиге и не отметился результативными действиями. За первую команду ЦСКА Чернов провёл три официальных матча в Кубке России в сезонах-2014/15 и 2015/16, где также не забивал голов.

Кокорин впервые был признан лучшим игроком месяца в «Зените»



Болельщики «Зенита» признали нападающего Александра Кокорина лучшим игроком команды по итогам июля. В течение первого месяца сезона 26-летний футболист принял участие в пяти матчах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.



Второе место по итогам голосования занял вратарь Андрей Лунёв, третье — защитник Доменико Кришито.



Награда стала для Кокорина первой за три сезона в «Зените». В общей сложности нападающий провёл за сине-бело-голубых 56 матчей, забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач.